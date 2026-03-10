والدا ضحية إطلاق نار في كندا يقاضيان مطوّرة "تشات جي بي تي"

اتهم والدا فتاة أُصيبت بجروحٍ حرجةٍ في حادث إطلاق نار داخل مدرسةٍ في كندا شركة أوبن إيه آي، المطوِّرة لروبوت الدردشة تشات جي بي تي، في دعوى مدنية قُدِّمت أمس الاثنين، بمعرفة مسبقة بخطط منفِّذة الهجوم لارتكاب اعتداءٍ جماعي.

وبحسب ما ورد في الدعوى، فإن "أوبن إيه آي" درست نشاط المهاجمة على منصتها، لكنها لم تُبلِغ الشرطة، رغم تفاعلها مع الحساب الذي استخدمته قبل أشهر من تنفيذ أحد أسوأ حوادث إطلاق النار في المدارس في كندا، والذي وقع في بلدة تمبلريدج في مقاطعة كولومبيا البريطانية في 10 فبراير/ شباط الماضي

وأفادت الشركة لاحقاً للشرطة، بعد أن قتلت جيسي فان روستسيلار ثمانية أشخاص ثم أقدمت على الانتحار الشهر الماضي، بأن حسابها على "تشات جي بي تي" كان قد أُغلق، لكنها تمكّنت من تجاوز الحظر باستخدام حسابٍ ثانٍ.

وجاء في الدعوى القانونية، التي رُفعت أمام المحكمة العليا في كولومبيا البريطانية، أن "أوبن إيه آي" كانت تمتلك "معرفة محددة باستخدام مطلِقة النار برنامج تشات جي بي تي للتخطيط لحادثة إطلاق نار جماعي على غرار ما حدث في تمبلر ريدج". كما أشارت إلى أن روبوت الدردشة "تشات جي بي تي" استُخدم من قِبل المهاجمة بوصفه موضع ثقةٍ وشريكاً ومتعاوناً، مضيفةً أنه يتصرف باستعدادٍ لمساعدة المستخدمين، مثل مطلِقة النار، على التخطيط لهجماتٍ تؤدي إلى سقوط أعدادٍ كبيرةٍ من الضحايا.

ووفقاً لما ورد في الملف القضائي، فإن تصرفات الشركة أدت إلى إصابة مايا جيبالا بثلاث طلقاتٍ ناريةٍ من مسافةٍ قريبة، أصابت إحداها رأسها والثانية عنقها، بينما خدشت الثالثة خدها. وأكدت الدعوى أنها تعاني إصابةً دماغيةً كارثيةً ستترك لديها إعاقاتٍ دائمةً معرفيةً وجسدية.

وحينها، رأى رئيس وزراء مقاطعة كولومبيا البريطانية، ديفيد إيبي، أنّ الأمر يبدو وكأن "أوبن إيه آي" كانت لديها فرصة لمنع حادث إطلاق النار الجماعي الأخير. وقال: "من المنظور الخارجي، يبدو أن أوبن إيه آي امتلكت الفرصة لمنع هذه المأساة، ومنع هذه الخسارة المروعة في الأرواح، ومنع سقوط أطفال قتلى في كولومبيا البريطانية". ثم أردف: "أنا غاضب من ذلك".

وأوضحت "أوبن إيه آي" أنها حدّدت حساب فتاة تدعى جيسي فان روتسيلار، عبر جهود رصد إساءة الاستخدام، للاشتباه في "تعزيز أنشطة عنيفة". وذكرت شركة التكنولوجيا، ومقرها سان فرانسيسكو، أنها درست ما إذا كان ينبغي إحالة الحساب إلى الشرطة الملكية الكندية، لكنها خلصت آنذاك إلى أن نشاط الحساب لا يرقى إلى العتبة المطلوبة للإحالة إلى جهات إنفاذ القانون. وأشارت كذلك إلى أنها حظرت الحساب في يونيو/حزيران الماضي لمخالفته سياسة الاستخدام لديها. وأضافت الشركة أن معيار إحالة المستخدم إلى إنفاذ القانون يتمثل في وجود "خطر وشيك وموثوق بوقوع أذى جسدي خطير على الآخرين"، مؤكدةً أنها لم ترصد مؤشرات تخطيط "موثوقة" أو "وشيكة".

وبحسب الشرطة الكندية، فإنّ فان روتسيلار (18 عاماً) قتلت والدتها وأخاها غير الشقيق في منزل العائلة، قبل أن تهاجم المدرسة القريبة. وأضافت أنّ المنفذة لديها تاريخ من الاتصالات المتعلقة بالصحة النفسية مع الشرطة، بينما لا يزال الدافع وراء إطلاق النار غير واضح.