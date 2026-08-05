واشنطن تتّجه لتخفيف القيود على نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة

- إدارة ترامب تتجه لإعفاء نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر من المراجعة الحكومية، مع التركيز على النماذج المغلقة الأكثر تقدماً، وسط غموض حول تفاصيل الإطار التنظيمي. - الاجتماع الذي ضم شركات كبرى مثل "أوبن إيه آي" و"غوغل" ناقش تعريف "القدرات المتقدمة"، مما قد يؤدي إلى تفسيرات مختلفة حول النماذج التي تخضع للمراجعة. - استثناء النماذج المفتوحة يعكس رغبة في تجنب قيود تؤثر على المنافسة مع الصين، وسط غياب إطار قانوني واضح لتقييم أمن النماذج المتقدمة.

كشفت وسائل إعلام أميركية أنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب

تتجه إلى إعفاء نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر التي تطورها الشركات الأميركية من المراجعة الحكومية، على أن تقتصر هذه المراجعة على النماذج المغلقة الأكثر تقدّماً.

وناقشت إدارة ترامب، الثلاثاء، في اجتماع عقدته مع كبار مسؤولي شركات التكنولوجيا لوضع اللمسات الأخيرة على الإطار التنظيمي لمراجعة أمن نماذج الذكاء الاصطناعي قبل طرحها للجمهور. مع ذلك، لم يتضح بعد موعد إعلان البيت الأبيض عن تفاصيل هذا الإطار، أو ما إذا كان سيكشف عنه أساساً، كما لا تزال طريقة تطبيقه وآليات إلزام الشركات بها غير معروفة.

وضمّ الاجتماع الذي استضافه البيت الأبيض، وفق صحيفة وول ستريت جورنال، ممثلين عن "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" و"غوغل" و"إنفيديا" و"مايكروسوفت" و"ميتا". وأشارت المصادر إلى أن تعريف "القدرات المتقدمة" لا يزال فضفاضاً، ما قد يفتح الباب أمام تفسيرات مختلفة بين الإدارة الأميركية والشركات المطورة بشأن النماذج التي ينبغي أن تخضع للمراجعة.

وبحسب موقع أكسيوس، ستنحصر المراجعة الأمنية النماذج المغلقة التي تخضع لرقابة صارمة من مطوريها، وفي مقدمتها "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" و"غوغل". فيما قد تعفى شركات مثل "ميتا" و"إنفيديا" من هذه المراجعات بسبب عملهما على تطوير نماذج مفتوحة يمكن للمستخدمين تنزيلها وتعديلها مباشرة، بشكل مشابه لشركة ميسترال الفرنسية وشركات صينية منافسة مثل "ديبسيك" و"مونشوت".

وأشار مراقبون إلى أن استثناء النماذج المفتوحة من المراجعة الأمنية يعكس رغبة الإدارة الأميركية في تجنب فرض قيود قد تؤثر على قدرة الشركات المحلية على منافسة الصين في سباق الذكاء الاصطناعي. لكنّهم حذّروا من أن الولايات المتحدة لا تزال تفتقر إلى إطار قانوني واضح ومستقر لتقييم أمن نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

أدى التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي في الفترة الماضية لتزايد الدعوات في الولايات المتحدة إلى وضع ضوابط تقلّل المخاطر المحتملة للتكنولوجيا الصاعدة، إلّا أن إدارة ترامب تبنّت نهجاً يقوم على تقليص التدخل الحكومي في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك التكنولوجيا.

وكان ترامب قد وقّع في يونيو/حزيران الماضي أمراً تنفيذياً يلزم كبار مطوري الذكاء الاصطناعي بتقديم نماذجهم الجديدة إلى الحكومة لمراجعتها قبل 30 يوماً من طرحها للجمهور، كما منح الجهات الفيدرالية مهلة 60 يوماً لإعداد إطار تنظيمي مقترح. لكن هذه المهلة انقضت في الأول من أغسطس/ آب الحالي من دون صدور أي إعلان رسمي.

وبعد أن كشفت شركتا أوبن إيه آي وأنثروبيك بشكل منفصل أواخر يوليو/ تموز الماضي عن شن نماذج تابعة لها تخضع للاختبار هجمات سيبرانية ضد منصات وشركات مختلفة، تصاعدت الدعوات مجدّداً إلى تفعيل الأطر التنظيمية.

من جهته، دعا ترامب إلى اتباع سياسة متوازنة تراعي المخاطر الأمنية للذكاء الاصطناعي من دون تقويض القدرة التنافسية للولايات المتحدة، وأضاف في حديث مع الصحافيين الأسبوع الماضي: "علينا أن نكون حذرين في الاتجاهين. لا نريد أن نفرض قيوداً تجعلنا نتراجع إلى المركز الثاني بعد الصين". وذلك بعد أن نجحت شركتا ديب سيك ومونشوت الصينيتان، خلال الأشهر الماضية، في تطوير نماذج جديدة وقوية للذكاء الاصطناعي، ممّا جدّد المخاوف بشأن قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على تفوقها في هذا المجال.