- أبرمت "وارنر ميوزيك غروب" اتفاقية مع "سونو" لتوليد الموسيقى بالذكاء الاصطناعي، مما يتيح للمستخدمين إنشاء موسيقى باستخدام أصوات وصور الفنانين المشاركين. - تضمن الاتفاقية للفنانين المشاركين التحكم الكامل في استخدام صورهم وموسيقاهم، مع فتح مصادر دخل جديدة وتفاعل مبتكر مع الجمهور. - انسحبت "وارنر" من دعوى قضائية ضد "سونو" بعد اتهامها بالسطو على حقوق النشر، وتبنت شركات الموسيقى الكبرى الذكاء الاصطناعي عبر اتفاقيات مشابهة مع منصات أخرى.

أبرمت شركة "وارنر ميوزيك غروب" اتفاقية ترخيص مع شركة الذكاء الاصطناعي "سونو" لتوليد الموسيقى بتقنية الذكاء الاصطناعي. وبموجب الاتفاقية، سوف تتيح "سونو" للمستخدمين إنشاء موسيقى مُولّدة بالذكاء الاصطناعي على منصة التوليد الخاصة بها باستخدام أصوات وأسماء وصور ومؤلفات الفنانين الذين يختارون الاشتراك في البرنامج.

وتقول "وارنر ميوزيك غروب"، المالكة لشركات تسجيلات تعاقدت مع موسيقيين واسعي الشهرة مثل إد شيران، ودوا ليبا، إن الفنانين المشاركين سيتمتعون "بالتحكم الكامل" في كيفية استخدام صورهم وموسيقاهم، على الرغم من أنها لم تفصح عن كيفية ذلك. وتقول "سونو" إن "هذه سوف تكون تجارب إبداعية جديدة للفنانين الذين يختارون الاشتراك، ما سيفتح لهم مصادر دخل جديدة ويتيح التفاعل معهم بطرق جديدة"، مضيفةً أن المستخدمين سيتمكنون من "البناء على" أصوات الفنانين "وضمان حصولهم على تعويضات".

هذا وانسحبت "وارنر ميوزيك غروب" من دعوى قضائية رفعتها في الأصل مع "يونيفرسال ميوزيك غروب" و"سوني"، متهمةً "سونو" بالسطو على أعمالهما المحمية بحقوق النشر من "يوتيوب" بشكل غير قانوني. وفي الأسابيع الأخيرة، بدأت شركات الموسيقى الكبرى في تبني الذكاء الاصطناعي، إذ توصلت "وارنر ميوزيك غروب" إلى تسوية مماثلة مع شركة يوديو، صانعة موسيقى الذكاء الاصطناعي، في وقت سابق من هذا الشهر، بينما أنهت "يونيفرسال ميوزيك غروب" دعواها القضائية ضد المنصة لصالح اتفاقية ترخيص. كما أبرمت منصة "كلاي" كذلك اتفاقيات مع "يونيفرسال ميوزيك غروب" و"سوني" و"وارنر ميوزيك غروب".