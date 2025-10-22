"وارنر براذرز ديسكفري" تؤكد تلقيها عروضاً لشرائها

بعد أشهر من إعلانها خططها للانقسام إلى شركتين، كشفت شركة وارنر براذرز ديسكفري إلى أنها قد تكون منفتحة على بيع أعمالها جزئياً أو كلياً. وقالت شركة الترفيه العملاقة، في بيان الثلاثاء، إنها بدأت مراجعة "البدائل الاستراتيجية" في ضوء "الاهتمام من جانب واحد" الذي تلقته من أطراف متعددة سواء لشراء الشركة بأكملها أو "وارنر براذرز" تحديداً.

ولم تكشف الشركة عن قائمة المشترين المحتملين، وقال متحدث باسمها عندما اتصلت به وكالة أنباء أسوشييتد برس إن الشركة لا تستطيع نشر معلومات إضافية.

لكن قناة سي إن بي سي التلفزيونية نقلت عن مصادر مجهولة قولها إن "نتفليكس" و"كومكاست" على قائمة الشركات المهتمة بالاستحواذ على "وارنر براذرز". بينما قالت صحيفة وول ستريت جورنال مستندةً إلى مصادر مطلعة إن شركة باراماونت المملوكة لشركة سكاي دانس تواصلت مع "وارنر براذرز" بشأن إمكانية شراءها، لكن رئيسها التنفيذي ديفيد زاسلاف رفض هذه المحاولات. وهو ما أكدته وكالة رويترز التي أشارت إلى أن قيمة العرض وصلت إلى 60 مليار دولار.

وكانت الشركة قد كشفت في يونيو/حزيران الماضي عن خطط لإعادة هيكلتها تتضمن تقسيمها إلى شركتين الأولى للبث والاستديوهات وتضم "إتش بي أو" و"إتش بي أو ماكس"، و"وارنر براذرز موشن بيكتشر"، و"دي سي ستوديوز". أما الشركة الثانية فتشمل شبكات سي إن إن وديسكفري وتي إن تي سبورتس، إلى جانب المنتجات الرقمية.

وتوقعت "وارنر براذرز" اكتمال عملية الانفصال بحلول منتصف عام 2026، وقالت إن مواصلة المضي قدماً في إعادة الهيكلة لا يزال من بين الخيارات التي تدرسها حالياً. قال زاسلاف في بيان: "اتخذنا خطوة جريئة بالتحضير لفصل الشركة إلى شركتين إعلاميتين رائدتين ومتميزتين، هما وارنر براذرز وديسكفري غلوبال، إيماناً منا بأن هذا هو المسار الأمثل للمضي قدماً". أضاف: "ليس من المستغرب أن تحظى القيمة الكبيرة لمحفظتنا بتقدير متزايد من قبل جهات أخرى في السوق".

وأكدت الشركة عدم وجود جدول زمني محدّد لعملية مراجعة العروض المطروحة، مشيرةً إلى أنه "لا يوجد ضمانات" حول إتمام الصفقة.

