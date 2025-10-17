"وارنر براذرز" تستعيد مجدها في هوليوود

- شهدت "وارنر براذرز" تحولاً كبيراً في ستة أشهر، من شركة مأزومة إلى استديو رائد في هوليوود، محققاً إيرادات تجاوزت أربعة مليارات دولار في شباك التذاكر، بفضل أفلام ناجحة مثل "سوبرمان" و"ماينكرافت". - دي لوكا وأبدي، اللذان واجها شائعات حول رحيلهما، قادا الشركة لتحقيق نجاحات كبيرة، حيث تصدرت تسعة من أفلامها شباك التذاكر العالمي، مع التركيز على الابتكار في سلاسل الأفلام الشهيرة. - وسط اضطرابات في "وارنر براذرز ديسكفري"، تدرس "باراماونت" عرضاً لشراء "وارنر"، بينما تظل التكهنات قائمة حول مستقبل الشركة، مع تركيزها على الأفلام والجمهور.

في غضون ستة أشهر فقط، شهدت "وارنر براذرز" تحولاً دراماتيكياً من عملاق هوليوودي مأزوم تحيط به الشائعات عن تغييرات في قيادته التنفيذية، إلى الاستديو الأبرز في هوليوود، والمرشح الأوفر حظاً لصفقة استحواذ ضخمة تقدَّر بنحو 70 مليار دولار. اليوم، تملأ أفلامها الجديدة صالات السينما حول العالم -من "سوبرمان" و"ماينكرافت" إلى "سيّنرز" و"وان باتل أفتر أنوذر"- لتصبح "وارنر براذرز" أول استديو تتجاوز عائداته في شباك التذاكر أربعة مليارات دولار هذا العام.

هذا الإنجاز يأتي بعد أشهر قليلة فقط من فترة انكماش مؤلمة في مارس/آذار الماضي، حين واجهت الشركة إخفاقات مكلفة مثل فيلم "ميكي 17" والجزء الثاني من "جوكر". ويعلّق الرئيس المشارك للاستديو، مايكل دي لوكا، على هذا التحول قائلاً خلال قمة "بلومبيرغ سكرين تايم" في لوس أنجليس: "نحن ببساطة نقوم بدورنا".

دي لوكا وزميلته باميلا أبدي، اللذان انضما إلى "وارنر" عام 2022، بعد مسيرة ناجحة في شركة "إم جي إم" واجها في الربيع الماضي موجة من الشائعات حول رحيلهما، تحديداً بعدما كشفت وسائل إعلام أميركية عن لقاءات أجراها الرئيس التنفيذي ديفيد زاسلاف مع شخصيات قد تخلفهما. غير أنّ الاستديو أنهى تلك التكهنات الأسبوع الماضي بإعلان تجديد عقديهما. تقول أبدي: "لا يمكننا الرد على الشائعات. ما يهم هو أننا شاهدنا هذه الأفلام منذ البداية، وكنا نعلم ما تحمله من مفاجآت، ونتوق لأن يكتشفها الجمهور".

هذا العام، تفوقت "وارنر براذرز" على منافسيها التقليديين مثل "ديزني" و"يونيفرسال"، إذ تصدّر تسعة من أفلامها شباك التذاكر العالمي. ويبرز من بينها فيلم "ويبنز"، أحد أنجح أفلام الرعب في وقت يشهد فيه هذا النوع تراجعاً ملحوظاً في معظم الاستديوهات الأخرى. كما نالت سلاسل الرعب الشهيرة مثل "فاينل ديستينايشن" و"كونجورينغ" إعجاب الجمهور من جديد. ويعزو دي لوكا هذا النجاح إلى "الجرأة في الابتكار"، موضحاً أنه "عندما تتعامل مع سلاسل عريقة، عليك أن تجد أفكاراً جديدة، وقد أضفنا مثلاً لمسة من الفكاهة إلى فاينل ديستينايشن».

لكنّ هذا الصعود المذهل يأتي في خضم اضطرابات أوسع داخل الشركة الأم "وارنر براذرز ديسكفري" التي وُلدت من اندماج عام 2022 بين "وارنر" و"ديسكفري". ففي يونيو/حزيران الماضي، أعلن الرئيس التنفيذي ديفيد زاسلاف خطة لإعادة هيكلة ضخمة تقضي بفصل أقسام البث والأفلام الناجحة عن القنوات التلفزيونية المتراجعة. ومع أنّ الخطة لم تكتمل بعد، فإنّ مستقبل الشركة يبدو على أعتاب منعطف جديد، إذ أفادت وسائل إعلام متخصصة بأنّ "باراماونت" التي استحوذت عليها أخيراً عائلة لاري إليسون ـ-مؤسس شركة أوراكل وثاني أغنى رجل في العالم- تدرس تقديم عرض لشراء "وارنر".

رفض ديفيد إليسون، نجل لاري والرئيس التنفيذي الجديد لـ"باراماونت"، التعليق على الصفقة المحتملة، مكتفياً بالقول إنّ "الخيارات في المستقبل القريب كثيرة"، ومشيراً إلى رغبته في إنتاج مزيد من الأفلام والمسلسلات. أما باميلا أبدي، فاختتمت بواقعية قائلة: "في صناعتنا، ستظل التكهنات دائمًا موجودة. نحن نعيش فترة اضطرابات كبيرة، لكن تركيزنا سيبقى على الأفلام والجمهور".