"واتساب": 0.0691 دولار عن كل رد من الذكاء الاصطناعي في إيطاليا

أعلنت شركة ميتا بلاتفورمس، المالكة لمنصات فيسبوك وإنستغرام وواتساب، أنها تعتزم فرض رسوم على مطوّري التطبيقات مقابل تشغيل تطبيقات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على منصة واتساب في المناطق التي تُلزمها فيها الهيئات التنظيمية بالسماح بهذه الخدمات.

وأورد موقع تك كرانش المتخصّص في شؤون التكنولوجيا أن هذه الخطوة تأتي بعد دخول قرار الشركة منع تطبيقات الدردشة التابعة لجهات أخرى على "واتساب" حيّز التنفيذ في 15 يناير/ كانون الثاني. وفي الوقت الراهن، ستطبّق "ميتا" الرسوم على المطوّرين في إيطاليا، بعدما طلبت هيئة المنافسة الإيطالية من الشركة تعليق سياستها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأوضحت الشركة أن التسعير الجديد للردود غير الجاهزة يبدأ في 16 فبراير/ شباط الجاري، وأنها تخطط لفرض رسم قدره 0.0691 دولار على المطوّرين عن كل رسالة من ردود الذكاء الاصطناعي. وقد يفضي ذلك إلى فواتير مرتفعة للمطوّرين إذا تبادل المستخدمون آلاف الاستفسارات يومياً مع تطبيقات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أرسلت "ميتا" إشعارات إلى المطوّرين تستثني أرقام الهواتف الإيطالية وتسمح لتطبيقات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بخدمة هؤلاء العملاء، من دون أن تشير حينها إلى أي خطة لفرض رسوم على المطوّرين.

وتفرض "واتساب" حالياً رسوماً على الشركات مقابل استخدام واجهة برمجة التطبيقات "إيه بي آي" (API) الخاصة بها لإنشاء ردود جاهزة متنوعة للعملاء، وتشمل حالات استخدام مثل التسويق والخدمات والتحقق من الهوية، بما في ذلك الرسائل التي يتلقاها المستخدمون بشأن تذكيرات الدفع وتحديثات الشحن.

وكانت "ميتا" قد أعلنت للمرة الأولى في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي نيتها منع جميع تطبيقات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التابعة لجهات خارجية من استخدام "واتساب" عبر واجهة برمجة تطبيقات "واتساب للأعمال" (WhatsApp Business).

وبرّرت الشركة ذلك بأنّ أنظمتها لم تُصمَّم للتعامل مع ردود تطبيقات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأنها تتعرض لضغط كبير، معتبرةً أن التعامل مع "واتساب" بوصفه متجر تطبيقات فعلياً تصور غير دقيق، وأن الطريق إلى السوق لشركات الذكاء الاصطناعي يمر عبر متاجر التطبيقات نفسها ومواقعها الإلكترونية وشركاتها في القطاع، لا عبر منصة "واتساب للأعمال" .

