- رغم القيود الروسية على المكالمات الصوتية عبر "واتساب" و"تليغرام"، يواصل عدد المستخدمين ارتفاعه، حيث بلغ مستخدمو "واتساب" 97 مليون في أغسطس 2025، بينما وصل "تليغرام" إلى 91 مليون مستخدم. - تطبيق "ماكس" الروسي الجديد يشهد نمواً سريعاً، حيث بلغ عدد مستخدميه الشهريين 32.2 مليون، مع توقعات بزيادة نسبة مستخدميه إلى 20% من السكان بحلول 2026. - تسعى روسيا لتحقيق السيادة الرقمية وتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الغربية منذ أزمة أوكرانيا 2014، عبر تطوير بدائل محلية مثل "ماكس".

على الرغم من القيود التي فرضتها السلطات الروسية على الاتصالات الصوتية عبر تطبيقات التراسل الفوري العالمية مثل "واتساب" و"تليغرام"، فإنّ عدد مستخدمي هذه التطبيقات يواصل الارتفاع في البلاد. وأظهرت دراسة أعدّتها مجموعة غروب فور ميديا القابضة للإعلان أن الجمهور الشهري لتطبيق واتساب بلغ 97 مليون مستخدم في أغسطس/آب 2025، مقابل 96.2 مليون في الشهر ذاته من العام الماضي.

وجاءت شبكة التواصل الاجتماعي فكونتاكتي في المرتبة الثانية بواقع 93.5 مليون مستخدم، يليها "تليغرام" بـ91 مليون مستخدم، بحسب الدراسة التي نشرت صحيفة كوميرسانت الروسية نتائجها في عددها الصادر الاثنين. أما تطبيق ماكس الروسي الجديد للتراسل الفوري فقد شهد نمواً سريعاً منذ إطلاقه، إذ بلغ عدد مستخدميه الشهريين 32.2 مليون، فيما وصل عدد المستخدمين اليوميين إلى سبعة ملايين شخص في أغسطس/ آب، ثم ارتفع إلى 13.7 مليون خلال النصف الأول من سبتمبر/ أيلول الجاري، وفق بيانات شركة الأبحاث ميديا سكوب.

وقال مدير التجارة والمشاريع الإعلامية في غروب فور ميديا، ميخائيل يليسيكين، إن تطبيق ماكس سيحتاج إلى وقت لتطوير خدماته ومحتواه، متوقعاً في الوقت نفسه أن تصل نسبة مستخدميه في روسيا إلى نحو 20% من عدد السكان بحلول عام 2026. من جانبه، أوضح المدير العام لشركة تيليكوم ديلي، دينيس كوسكوف، أن استمرار نمو عدد مستخدمي "واتساب" رغم تقييد المكالمات الصوتية يعود إلى انتشاره الواسع.

من جهته، أكد مدير معهد الإعلام المعاصر، كيريل تانايف، أن "واتساب" ما زال التطبيق الرائد في السوق منذ سنوات، مضيفاً: "المراسلات الفردية والجماعية، سواءً العائلية أو تلك المهنية، ما زالت تعمل، والناس يواصلون استخدام التطبيق الذي اعتادوا عليه". وأرجع تانايف التفاوت بين عدد المستخدمين الشهريين واليوميين لتطبيق ماكس إلى أن كثيرين قاموا بتحميله، لكنهم لا يستخدمونه بانتظام.

ومنذ اندلاع الأزمة مع أوكرانيا عام 2014، بدأت روسيا ببذل مساعٍ حثيثة من أجل تحقيق السيادة الرقمية وتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الغربية، عبر تطوير بدائل محلية لتطبيقات التراسل ومواقع التواصل الاجتماعي. ويعدّ تطبيق ماكس، الذي أطلقته شركة فكونتاكتي في مارس/ آذار الماضي، أحدث هذه المبادرات.