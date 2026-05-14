"واتساب" تشفّر المحادثات مع روبوت الدردشة

- أعلنت شركة ميتا عن ميزة "الدردشة المتخفية" في واتساب، التي تشفّر المحادثات بين المستخدم وروبوت الدردشة، مما يجعلها غير مرئية لأي شخص آخر، بما في ذلك الشركة نفسها، وتختفي الرسائل تلقائياً. - تستخدم ميتا الرسائل لتحسين نماذج الذكاء الاصطناعي، لكن المحادثات الشخصية على واتساب تظل محمية بتشفير من طرف إلى طرف، والدردشة المتخفية تقتصر حالياً على النصوص فقط. - تأتي هذه الخطوة وسط مخاوف الخصوصية حول كيفية تخزين الشركات للبيانات، حيث يشارك الناس معلومات حساسة مع مساعدي الذكاء الاصطناعي.

أعلنت شركة ميتا، الأربعاء، طرح ميزة جديدة أسمتها "الدردشة المتخفية" (Incognito Chat) تشفّر المحادثات في تطبيق المراسلة واتساب بين المستخدم وروبوت الدردشة. وقالت الشركة إن الدردشات المتخفية ستكون غير مرئية لأي شخص غير المستخدم، بما في ذلك الشركة نفسها. وأضافت مالكة "واتساب" في منشور على مدونتها: "محادثاتك لا تُحفظ، وتختفي رسائلك تلقائياً، ما يمنحك مساحة للتفكير واستكشاف الأفكار من دون أن يراقبك أحد".

وأشار موقع "ميتا" إلى أن شركة التواصل الاجتماعي تستخدم الرسائل التي يشاركها الناس مع روبوت الدردشة الخاص بها "ميتا إيه آي" لتحسين قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، لكن المحادثات الشخصية على "واتساب" تظل محمية بتشفير من طرف إلى طرف ولا يمكن الوصول إليها لهذا الغرض.

وفي مؤتمر صحافي، قال رئيس "واتساب"، ويل كاثكارت، إن الدردشة المتخفية تقتصر حالياً على النصوص، ما يعني أن المستخدمين لن يتمكنوا من تحميل الصور. وتابع أن الذكاء الاصطناعي سيحتوي أيضاً على ضوابط أمان مدمجة، إذ يرفض الإجابة عن الأسئلة الإشكالية أو يوجه المحادثات في اتجاهات مختلفة.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي غالباً ما يشارك فيه الناس معلومات حسّاسة سواء شخصية أو مالية أو صحية أو متعلقة بالعمل مع مساعدي الذكاء الاصطناعي، رغم المخاوف المتعلقة بالخصوصية حيال كيفية تخزين الشركات بياناتهم أو استخدامها. يقول كاثكارت: "بدأنا نطرح الكثير من الأسئلة المهمة عن حياتنا على أنظمة الذكاء الاصطناعي. لا يبدو دائماً أنه يجب عليك مشاركة المعلومات الكامنة وراء هذه الأسئلة مع الشركات التي تدير أنظمة الذكاء الاصطناعي هذه".

(رويترز، العربي الجديد)