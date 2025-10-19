وائل جسار: الغناء في مهرجان يحمل اسم أم كلثوم إضافة كبيرة لمسيرتي

أكد المطرب اللبناني وائل جسار أن مشاركته في الدورة الثانية والثلاثين من مهرجان الموسيقى العربية، الذي يحمل هذا العام اسم "أم كلثوم"، تُعدّ إضافة كبيرة إلى مسيرته الفنية، مشيراً إلى أنه يشعر في كل مرة يغني فيها على خشبة دار الأوبرا المصرية بـ"إحساس مختلف ومميز".

وأفاد جسار، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" على هامش مشاركته في إحدى ليالي المهرجان الذي تُقام فعالياته حالياً، وتستمر حتى السبت 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بأن حرص القائمين على المهرجان على استضافته بصفة مستمرة "يُعدّ فخراً كبيراً لي"، معتبراً أن الدورة الحالية استثنائية لأنها تحمل اسم واحدة من أعظم الأصوات العربية، وهي السيدة أم كلثوم.

وأضاف أنه يحرص دائماً على أداء عدد من أغنيات كوكب الشرق في حفلاته داخل مصر وخارجها، لأنها من أكثر الأصوات التي أثّرت في وجدانه الفني، قائلاً: "أحب الدندنة لها دائماً، فهي مدرسة في الإحساس والغناء". كما وصف وائل جسار الجمهور المصري بأنه "الأكثر تذوقاً للطرب في العالم"، موضحاً أن استقبالهم له في كل مرة :استثنائي ومؤثر"، مضيفاً: "الجمهور المصري يمنحني حياة على المسرح، لأنهم يحفظون أغنياتي ويرددونها معي، وهذا يسعدني جداً".

وكان جسار قد أحيا، مساء السبت، واحدة من أبرز ليالي المهرجان على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، حيث قدّم باقة من الأغنيات، من بينها "ألف ليلة وليلة" لأم كلثوم، و"خسرت كل الناس" لجورج وسوف، إلى جانب مجموعة من أشهر أغنياته مثل: "مليون مرة أحبك"، و"بتوحشيني"، و"غريبة الناس"، و"خلينا ذكرى"، و"مهما تقولوا"، و"كل وعد"، وسط تفاعلٍ واسعٍ من الحضور.

وخلال الحفل، أعرب وائل جسار عن سعادته الكبيرة بالغناء على مسرحٍ شهد حفلاتٍ لعمالقة الفن العربي مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ والموسيقار محمد عبد الوهاب، قائلاً: "شرف لي أن أكون وسطكم".

يُذكر أن تذاكر الحفل طُرحت عبر شركة تذكرتي في خمس فئات هي 5010، 4510، 3510، 2510، 1510، و760 جنيهاً مصرياً، مع مجموعة من شروط الحضور، أبرزها: الالتزام بالزي الرسمي الكامل، وحظر التصوير، ومنع دخول الأطفال دون سن السابعة، مع إخلاء مسؤولية دار الأوبرا عن أي تذاكر تُشترى من مصادر غير رسمية.