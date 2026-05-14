هيام عباس وهند صبري في فيلم "دورك، 203"

تستعد الممثلة الفلسطينية هيام عباس، والنجمة التونسية هند صبري للمشاركة في بطولة فيلم "دورك، 203" (Your Turn, 203)، وهو عنوان مؤقت لفيلم كوميدي اجتماعي تدور أحداثه في بيروت المنهكة بالأزمات. تجسد هيام عباس شخصية ربة منزل تُدعى عايدة، تستجيب لإعلان لاختيار ممثلين كومبارس من أجل تأمين لقمة العيش.

من المقرر أن تتولى إخراج الفيلم المخرجة اللبنانية سينثيا صوما، في أول تجربة لها في إخراج فيلم روائي طويل، بعدما عملت سابقاً مديرة لاختيار الممثلين في عدد من أبرز الأفلام العربية، من بينها فيلم "كفرناحوم" للمخرجة اللبنانية نادين لبكي، ثم قدّمت لاحقًا عدة أفلام قصيرة حصدت جوائز.

يتولى إنتاج الفيلم كل من شركة أبّوط للإنتاج اللبنانية و"ويلهاوس للإنتاج" الفرنسية، بمشاركة "فيلم كلينيك" التابعة للمنتج المصري محمد حفظي، إلى جانب "فرونت رو" التابعة للمنتج والموزع اللبناني جيانلوكا شقرا، وكذلك المنتج اللبناني أنطوان خليفة. أما شركة "ذا بارتي فيلم سيلز" فستتولى مهمة التوزيع الدولي للفيلم.

وسيحضر جورج شقير، رئيس شركة "أبّوط للإنتاج"، والمخرجة سينثيا صوما، إلى مدينة كان الفرنسية من أجل الاجتماع مع شركائهما في إنتاج الفيلم.

تدور أحداث "دورك، 203" في بيروت عام 2023، في وقت كان فيه لبنان يعيش واحدة من أسوأ أزماته المالية. وتعاني عايدة وزوجها بعدما فقد عمله سائقًا خاصًا. يقول ملخص الفيلم: "إلى جانب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، وشعورها المتزايد بالملل بالنسبة إلى ربة منزل بعدما غادر أبناؤها، أصبحت عايدة عاجزة أيضًا عن دفع الفواتير".

ومن خلال سلسلة من المصادفات، تتقاطع حياة عايدة مع سيدة، التي تؤدي دورها هند صبري، وهي امرأة تعمل ممثلة كومبارس وتساعد عايدة على التسجيل في وكالة لتشغيل الكومبارس تُدعى بارادايس. ويقود ذلك عايدة إلى تكوين صداقات جديدة مع نساء أخريات، وإلى التمرد على زوجها الذي يتذمر باستمرار، "بينما تعيد تعريف الحدود التي فرضها عليها مجتمع بيروت"، بحسب ملخص الفيلم.

قال المنتج شقير إن ما يجعل "دورك، 203" عملًا ملائمًا جداً للوقت الحالي هو أنه "بسبب الحرب، يشعر الجميع وكأنهم بيادق، أو كأنهم مجرد كومبارس في حياتهم الخاصة". وكان يشير بذلك إلى حرب الاحتلال الإسرائيلي على لبنان. وأضاف: "لكن الفيلم في جوهره يتناول أوضاع المرأة وتجربتها في المجتمع". ويخطط فريق العمل لتصوير "دورك، 203" في بيروت خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.