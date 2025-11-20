هيئة تنظيم البث الأميركية تفتح تحقيقاً بحق "بي بي سي"

- تلقت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) رسالة من لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية بشأن تحقيق في تلاعب محتمل بخطاب لدونالد ترامب، حيث يُزعم أن برنامج "بانوراما" دمج مقاطع مضللة من خطابه في 6 يناير 2021. - أثارت القضية بلبلة داخل "بي بي سي"، مما أدى إلى استقالة مديرها العام تيم ديفي ورئيسة قسم الأخبار ديبورا تيرنس، واعتذار رئيس مجلس الإدارة سمير شاه للرئيس الأميركي. - أعلن ترامب نيته مقاضاة "بي بي سي" بتهمة التشهير، مطالبًا بتعويض قدره 5 مليارات دولار، بينما أكدت الهيئة عزمها الدفاع عن نفسها.

أكدت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم الخميس، أنها تلقت رسالة من هيئة تنظيم البث الأميركية (لجنة الاتصالات الفيدرالية)، عقب تقارير تفيد بأن الأخيرة تحقق في تلاعبها بخطاب ألقاه دونالد ترامب. وبحسب صحيفة ذا تليغراف، فقد وجّه رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية والحليف المقرب للرئيس الأميركي، بريندان كار، رسالة الأربعاء إلى مسؤولي "بي بي سي" وشبكتين تلفزيونيتين أميركيتين.

واستفسر كار عن احتمال بثّ حلقة من برنامج "بانوراما" الإخباري من إنتاج الهيئة البريطانية في الولايات المتحدة، تضمنت دمجاً مضللاً لمقاطع من خطاب ألقاه ترامب في 6 يناير/ كانون الثاني 2021، يعطي الانطباع بأن الرئيس الأميركي حرّض أنصاره صراحة على مهاجمة مقر الكونغرس.

ولم ترد الهيئة التنظيمية الأميركية على الفور على أسئلة وجهتها إليها وكالة فرانس برس. من جانبها، اكتفت "بي بي سي" بالقول لـ"فرانس برس" إنها "تستطيع تأكيد تلقي هذه الرسالة"، بدون مزيد من التعليقات.

وفي الرسالة التي نشرت صحيفة ذا تليغراف مقتطفات منها، يقول بريندان كار إن الدمج المضلّل الذي أجرته هيئة الإذاعة البريطانية "يعطي الانطباع بأن الرئيس ترامب قال جملة لم يقلها في الواقع". وأضاف: "يبدو أن هذا يتناسب مع التعريف الدقيق لنشر تصريح كاذب ومتحيز إلى حد كبير"، وفق ما أوردت "التلغراف".

أدت هذه القضية إلى بلبلة داخل هيئة الإذاعة البريطانية واستقالة مديرها العام تيم ديفي، ورئيسة قسم الأخبار ديبورا تيرنس، على خلفية الجدل. وقدم رئيس مجلس إدارة "بي بي سي" سمير شاه اعتذاراً شخصياً إلى الرئيس الأميركي، لكن الأخير أعلن نيته مقاضاة الهيئة بتهمة التشهير ومطالبتها بتعويض تصل قيمته إلى 5 مليارات دولار. وفي رسالة إلى الموظفين، الاثنين، أكّد شاه أن الهيئة البريطانية "عازمة على الدفاع عن نفسها في وجه دونالد ترامب".

(فرانس برس)