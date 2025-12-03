هيئة تنظيم الإعلام الأيرلندية تحقق مع منصتي "تيك توك" و"لينكد إن"

- فتحت هيئة تنظيم الإعلام الأيرلندية تحقيقات مع "تيك توك" و"لينكد إن" بشأن عيوب محتملة في آليات الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني، وفقاً لقواعد الاتحاد الأوروبي. - أكد جون إيفانز، مفوض الخدمات الرقمية، على أهمية وجود آليات إبلاغ سهلة الوصول والاستخدام للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني، مشيراً إلى تحقيق سابق مع منصة "إكس" المملوكة لإيلون ماسك. - يمكن لهيئة تنظيم الإعلام في أيرلندا فرض غرامات تصل إلى 6% من إجمالي المبيعات السنوية العالمية للمنصة في حال انتهاك القواعد الرقمية الأوروبية.

فتحت هيئة تنظيم الإعلام الأيرلندية (Coimisiún na Meán) تحقيقات مع منصّتَي التواصل الاجتماعي "تيك توك" و"لينكد إن" بشأن عيوبٍ محتملة في آليات الإبلاغ عن المحتوى. وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، تراجع الهيئة الرقابية ما إذا كانت المنصتان تستوفيان المعايير التي تتيح للمستخدمين الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني المشتبه به على منصّتيهما، وفقاً لبيان صادر عن الهيئة.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن جون إيفانز، مفوّض الخدمات الرقمية في هيئة تنظيم الإعلام الأيرلندية، قوله: "يجب أن يمتلك مقدّمو الخدمات آليات إبلاغ يسهل الوصول إليها واستخدامها للإبلاغ عن المحتوى الذي يمكن أن يكون غير قانوني". وفي الشهر الماضي، فتحت الهيئة تحقيقاً في منصة التواصل الاجتماعي "إكس" المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، مؤكدة أن المنصة لا تزيل المحتوى الذي يُبلّغ عنه المستخدمون باعتباره غير قانوني.

يُذكر أن المفوضية الأوروبية هي الجهة المعنية بمتابعة مدى التزام منصات الإنترنت الضخمة بقواعد الاتحاد الأوروبي المنظمة لهذا القطاع، إلا أن بعض جوانب القانون، بما في ذلك آلية الإبلاغ، تقع ضمن اختصاص الجهة التنظيمية الوطنية في الدولة العضو التي يقع فيها المقر الرئيسي للمنصة. وفي حال ثبوت انتهاك الشركات للقواعد الرقمية الأوروبية، يمكن لهيئة تنظيم الإعلام في أيرلندا فرض غرامة تصل إلى 6% من إجمالي المبيعات السنوية العالمية للمنصة.

(أسوشييتد برس)