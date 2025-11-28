هيئة الرقابة الروسية تهدّد بحجب "واتساب" بشكل كامل

- تهدد هيئة الرقابة الروسية بحجب واتساب لعدم تلبية مطالب منع الجرائم، في إطار تعزيز السيطرة على الفضاء الإلكتروني وإفساح المجال لتطبيقات محلية مثل "ماكس". - يعاني المستخدمون الروس من اضطرابات في أداء واتساب، مع بطء في وصول الرسائل، وسط حملة روسية ضد التطبيقات الأجنبية للتراسل الفوري. - رغم القيود، يبقى واتساب من التطبيقات الأكثر استخداماً في روسيا، حيث يسعى البلد لتحقيق السيادة الرقمية وتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الغربية منذ الأزمة الأوكرانية.

هدّدت هيئة الرقابة الروسية (روس كوم نادزور)، الجمعة، بحجب تطبيق واتساب للمراسلة، عازيةً ذلك إلى أن المنصة "لا تلبي المطالب الرامية إلى منع ارتكاب الجرائم على أراضي روسيا"، وسط سعي موسكو لتعزيز السيطرة على الفضاء الإلكتروني وإفساح المجال أمام تطبيق ماكس الروسي.

واشتكى مستخدمون روس تحدث إليهم "العربي الجديد"، الجمعة، من اضطرابات في أداء "واتساب"، ولاحظوا بطئاً في وصول الرسائل، خاصةً تلك التي تحتوي على صور وملفات مرفقة.

وقال ناطق باسم هيئة الرقابة الروسية لصحيفة إر بي كا: "سيتم فرض القيود على مراحل حتى يتمكن المستخدمون من الانتقال إلى استخدام تطبيقات أخرى للتراسل الفوري (...) في حال لم يفِ التطبيق بالمطالب القانونية الروسية، سيتم حجبه بشكل كامل". وتشير رواية الرقابة الروسية إلى أن التطبيق يُستخدم لتنظيم هجمات إرهابية داخل روسيا وتجنيد منفذيها والاحتيال وجرائم أخرى بحق المواطنين.

وبذلك تواصل الرقابة الروسية حملتها ضد التطبيقات الأجنبية للتراسل الفوري، إذ سبق لها أن أعلنت، في منتصف أغسطس/ آب الماضي، عن فرض قيود على الاتصالات الصوتية بواسطة تطبيقي واتساب وتليغرام، مع استمرار خدمات التراسل بواسطة رسائل نصية وصوتية وتبادل الملفات.

ومع ذلك، يبقى "واتساب" في طليعة التطبيقات الأكثر استخداماً بين الروس، إذ أظهرت دراسة أجرتها مجموعة غروب 4 ميديا القابضة للإعلان في سبتمبر/ أيلول الماضي، أن "واتساب" وشبكة فكونتاكتي الروسية للتواصل الاجتماعي و"تليغرام" تتصدر التطبيقات الأكثر شعبية في روسيا بواقع 97 مليون مستخدم شهري و93.5 مليونا و91 مليونا لكل واحد منها على التوالي.

ومنذ بدء الأزمة الأوكرانية في عام 2014، تسعى روسيا لتحقيق السيادة الرقمية والحد من الاعتماد على التكنولوجيا الغربية، بما في ذلك توفير بدائل وطنية لتطبيقات التراسل الفوري ومواقع التواصل الاجتماعي، ومن آخر الخطوات على هذا الطريق تطوير تطبيق ماكس التابع لشركة فكونتاكتي الذي أطلق في نهاية مارس/آذار الماضي.