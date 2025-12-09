في خطوة غير عادية للغاية، اعترف رئيس هيئة الإذاعة الإيرانية الحكومية بارتكاب أخطاء في تغطيتها الإخبارية للحرب هذا الصيف. وذكرت صحيفة انتخاب الإيرانية اليوم الثلاثاء أن بيمان جبلي قال لطلاب: "لقد تضررت مصداقيتنا". وعلى وجه التحديد، كان الأمر يتعلق بتقرير كاذب مفاده أن إيران أسقطت طائرة مقاتلة حديثة من طراز إف 35. وقال: "في حالة التحطم المزعوم... أبلغَنا مسؤول بأن هذا قد حدث، نقلناه. ولكن تبين لاحقاً أن المعلومة لم تكن موثوقة".

وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، هاجمت إسرائيل إيران لمدة 12 يوماً، وقصفت، بالتعاون مع الولايات المتحدة، أهدافاً من الجو، بما في ذلك منشآت نووية ومنشآت عسكرية ومدنية في أجزاء كبيرة من البلاد. وطائرة إف 35 من شركة لوكهيد مارتن الأميركية واحدة من أكثر الطائرات المقاتلة تطوراً في العالم. ولا توجد حالات مؤكدة لإسقاط طائرة إف 35 في نزاع مسلح.

وإلى جانب ضبط هيئة الإذاعة الإيرانية ومع الساعات الأولى لبدء الضربات الإسرائيلية ضد إيران في 13 يونيو/حزيران، سارعت السلطات الإيرانية إلى تفعيل بروتوكولات أمنية صارمة لضبط الفضاء الإعلامي. وأوقفت إيران خمسة أفراد قالت إنهم عملاء لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (موساد)، بتهمة "تشويه" صورة البلاد عبر الإنترنت.

كما استدعت السلطة القضائية الإيرانية مديري عدد من الوكالات والمواقع الإخبارية والقنوات على "تليغرام" وصحافيين، فأنذرت بعضهم، واعتقلت البعض الآخر. كذلك، أصدر رئيس السلطة القضائية والنائب العام تعليمات مشددة للتصدي لمن يهددون "الأمن النفسي للمجتمع"، وأُنشئ مركز عمليات خاص في نيابة طهران لرصد الإعلام الإيراني ومنصات التواصل وتوفير الأمن العام.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)