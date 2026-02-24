هيئات مهنية للأطباء في الجزائر تشكو مسلسل "المهاجر"

- تقدّم المجلس الوطني لعمادة الأطباء ونقابة الأطباء في الجزائر بشكوى ضد مسلسل "المهاجر" بسبب مشاهد اعتُبرت "خادشة للحياء" و"مسيئة" لمهنة الطب، حيث ظهر طبيب يتحرّش بمريضة، مما يسيء لكرامة المريض وصورة الممارسة الطبية. - طالبت النقابة بفتح تحقيق فوري واتخاذ الإجراءات اللازمة، معتبرة أن المحتوى يؤثر سلباً على ثقة المواطن في الأطباء ويعكس نظرة سلبية عن السلك الطبي. - مسلسل "المهاجر" يروي قصة شاب يقرر الهجرة ويواجه مصاعب، وهو من تأليف منال مسعودي وإخراج إدريس بن شرنين، وبطولة محمد خساني وآخرين.

تقدّم المجلس الوطني لعمادة الأطباء ونقابة الأطباء في الجزائر بشكوى لدى سلطة ضبط السمعي البصري، هيئة الرقابة على التلفزيون في البلاد، ضد مسلسل "المهاجر"، الذي وصفت مشاهد منه حول القطاع الطبي بأنها "خادشة للحياء"، و"مسيئة" لمهنة الطب ولسمعة السلك الطبي في الجزائر.

وظهر طبيب في حلقة ليلة أمس من مسلسل "المهاجر" وهو يتحرّش بمريضة. واعتبرت عمادة الأطباء أن هذه المَشاهد تعرض سلوكيات غير مقبولة مهنياً وأخلاقياً تجاه مريضة داخل المستشفى، و"تُسيء إلى كرامة المريض وتمس بصورة الممارسة الطبية داخل المؤسسات الاستشفائية". واعتبرت أن المحتوى المقدَّم "قد يؤثر سلباً على ثقة المواطن في الطبيب والعلاقة العلاجية"، وحمّلت الهيئة القناة ومنتج المسلسل "المسؤولية المهنية والأخلاقية عن المحتوى المعروض"، وطالبت بـ"فتح معاينة فورية للحلقات واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة من دون تأخير"

من جهتها، وجّهت نقابة ممارسي الصحة العمومية رسالة إلى سلطة ضبط السمعي البصري للتدخل ضد مسلسل "المهاجر"، الذي وصفت التحرّش في مشاهده بأنه "يتنافى ومبادئ أخلاقيات مهنة الطبيب ويعكس لدى الجمهور المشاهد نظرة سيئة وسلبية عن السلك الطبي". واعتبرت النقابة أن حلقة مسلسل "المهاجر"، التي تدور أحداثها في مستشفى القبة في العاصمة الجزائرية، تمثل "إساءة للفريق الطبي العامل في المستشفى المعني"، خاصة بعد تداول "مثل هذه المقاطع المخلة بالحياء على شاشات التلفاز والهواتف وتناولها الواسع على وسائل التواصل الاجتماعي".

وأوضحت النقابة الطبية أنها "لا تنفي وجود مثل هذه التصرفات الشاذة وغير المقبولة في قطاع الصحة وفي قطاعات مهنية أخرى"، لكنها ترفض في الوقت نفسه "التسويق للرذيلة في شهر رمضان المبارك من خلال برنامج تلفزيوني يستعمل صفة السلك الطبي في استهداف واضح لنبل مكانته وقيمته الاجتماعية والأخلاقية التي من أساساتها علاقة الاحترام التي تربطه بالمريض ومرتفقي المرافق الصحية".

ومسلسل "المهاجر" دراما جزائرية حول شاب يقرّر الهجرة، لكن الرحلة تتحول إلى سلسلة من المصاعب بينما يعيش صراعات داخلية. العمل من ﺗﺄﻟﻴﻒ منال مسعودي وﺇﺧﺮاﺝ إدريس بن شرنين، وبطولة محمد خساني، أنيسة علي باي، عزيز بوكروني، مونية بن فغول، فاروق بوجملين، وتونس أيت علي. وقبل الموقف الذي أصدرته نقابة الأطباء، كانت سلسلة انتقادات قد وُجهت إلى المسلسل فيما يتعلّق بعدم حرفية الممثل الرئيسي فيه، فاروق بوجملين، الذي يمثل دور الطبيب نسيم، إذ ظهر في بعض لقطات المسلسل يقوم ببعض الحركات الخاطئة داخل المستشفى مع المرضى، على غرار قياس الضغط وغيرها.