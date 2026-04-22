هولندا تتهم روسيا باستخدام الذكاء الاصطناعي لتنفيذ هجمات إلكترونية

اتّهمت المخابرات العسكرية الهولندية، أمس الثلاثاء، روسيا باستخدام الذكاء الاصطناعي لتسريع هجماتها الإلكترونية على أوروبا، محذّرةً من تفاقم هذا التهديد. وقالت المخابرات الأمنية والدفاعية الهولندية، في تقريرها السنوي لعام 2025، إن "القدرات الروسية تتطور. يمكن للجهات الفاعلة الروسية تنفيذ هجماتها الإلكترونية بوتيرة سريعة. ويعود ذلك جزئياً إلى قدرتها على أتمتة هجماتها جزئياً، بما في ذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي".

ويأتي الاتهام الهولندي بعد أسبوع فقط من اتهام سويدي مماثل لروسية بمحاولة اختراق محطة لتوليد الطاقة الحرارية في البلاد العام الماضي. وأوضح حينها وزير الدفاع المدني السويدي، كارل أوسكار بولين، بأن محاولة الهجوم وقعت في أوائل عام 2025، ونَسَب الحادث إلى قراصنة على صلة بأجهزة الاستخبارات والأمن الروسية.

وأشار الوزير إلى أن هجوماً إلكترونياً مثل هذا يتجاوز الفضاء السيبراني إلى التأثير في الواقع. ولطالما اتُّهمت روسيا بمحاولة تعطيل شبكات الدول الأوروبية، سواء المواقع الحكومية، أو البنوك، أو البنية التحية، أو غيرها. مثلاً في 2025 سيطر قراصنة روس لفترة وجيزة على سد في النرويج، وفتحوا بوابات الفيضان، ما أدى إلى تدفق ملايين الغالونات من المياه قبل طردهم من أنظمة الكمبيوتر.

وشنّ قراصنة مرتبطون بروسيا هجمات على أوروبا بات جزءاً روتينياً منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، إلا أن ما يجعل التحذير الهولندي بالغ الأهمية هو ارتباطه بتصاعد قوة الذكاء الاصطناعي في الهجمات الإلكترونية على أوروبا، إذ يسمح الذكاء الاصطناعي للمخترقين بشنّ هجمات أسرع وأوسع نطاقاً من الأساليب التقليدية، ويختصر ما كان يستغرق ساعات من العمل اليدوي إلى ثوانٍ معدودة، ويتيح شنّ هجمات متزامنة على عدد أكبر من الأهداف.