هولاند وزندايا... زوجان سارا معاً نحو الشهرة والثروة

كان عاماً حافلاً للزوجين توم هولاند وزندايا اللذين احتفلا بزفافهما مؤخراً، ويشاركان أيضاً في أعمال كبرى، إن مع بعضهما أو في أعمال متفرقة. وعلى مدار عقد من الزمان، شاهد الجمهور هولاند وزندايا يكبران معاً على الشاشة الكبيرة، قبل أن يُعلن عن زواجهما رسمياً في يونيو/حزيران 2026. وخلال ذلك كان الاثنان يبنيان اسمين كبيرين في هوليوود حصدا بهما الشهرة والثروة.

هولاند وزندايا خلال عقد من الانسجام

كان هولاند في العشرين ووزندايا في التاسعة عشرة فقط عندما التقيا لأول مرة، عام 2016، في موقع تصوير فيلم "سبايدرمان: العودة للوطن"، خلال مرحلة اختيار الممثلين والإنتاج الأولي. لعب هو دور "بيتر باركر"، أو "سبايدرمان"، ولعبت هي دور "إم جيه"، زميلته في الدراسة ومحبوبته. تقول "بي بي سي": "كان التناغم بينهما واضحاً على الشاشة منذ البداية".

ولطالما نفى هولاند وزندايا شائعات وجود علاقة عاطفية بينهما، مؤكدَين أنهما مجرد صديقين مقربين، بل إنهما لجآ إلى مواقع التواصل للسخرية من الشائعات. لكن شهدت أفلام "سبايدرمان" أول قبلة لهما على الشاشة، وظهرا في غاية الانسجام خلال الحملات الترويجية، كما شوهدا مرات عدة في الحفلات والمباريات، وتحدثا لوسائل الإعلام عن ضرورة تحقيق التوازن بين حياتهما العامة والخاصة.

وفي يونيو/حزيران 2026، وبعد سنوات من التكهنات، أكد هولاند، البالغ من العمر 30 عاماً، زواجه منها بالفعل. وقد كان مشوارهما المهني رحلة من التقارب والانسجام من جهة، لكنه كان كذلك رحلة لبناء الشهرة والثروة.

هولاند وزندايا يعيشان التألق

حالياً يعيش توم هولاند لحظة تألق هذا الصيف لكونه نجم فيلمي "الأوديسة" و"سبايدرمان: يوم جديد". حقق فيلم "الأوديسة" نجاحاً نقدياً وتجارياً باهراً، إذ حصد أكثر من 650 مليون دولار عالمياً بعد أسبوعين فقط من عرضه. ومن المتوقع أن يحقق فيلم "سبايدرمان: يوم جديد" نجاحاً ساحقاً عند عرضه في دور السينما يوم الجمعة 31 يوليو/تموز. وإذا صدقت التوقعات، فمن المتوقع أن يحقق فيلم "الأوديسة" إيرادات تتجاوز المليار دولار، بينما من المتوقع أن يقترب "سبايدرمان" من حاجز الملياري دولار، مع تكهنات بأرباح افتتاحية قياسية. هذا يعني أن فيلمي هولاند قد يجنيان 3 مليارات دولار في شباك التذاكر هذا الصيف.

زوجة توم هولاند، زندايا، أيضاً من أعلى الممثلين الشباب أجراً في هوليوود. فقد ظهرت هذا العالم في فيلمي "الأوديسة" و"سبايدرمان" مع زوجها، متصدرةً شباك التذاكر معه. وظهرت في فيلم "ذا دراما"، الذي حصد 132 مليون دولار في شباك التذاكر. كما سوف تظهر في الجزء الثالث من فيلم "ديون" في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهو فيلم من المتوقع أن يحقق أرباحاً كبرى أيضاً. كل هذا يجعل زندايا وزوجها نجما شباك حقيقيين.

هولاند وزندايا لا يسلمان من الانتقادات

لكن لا يأتي هذا الحضور الكثيف من دون انتقادات. تتلقى زندايا الانتقادات الكبرى، كما ظهر ذلك في تعليقات كثيرة على مواقع التواصل تتساءل عن سبب تكرار وجهها هي بالضبط في كل هذه الأعمال. زندايا نفسها صرّحت لموقع فاندانغو بأنها تأمل ألا يملّ منها الجمهور، وأنها تخطط للاختفاء قليلاً بعد عرض جميع أفلامها ومسلسلاتها. وقالت: "أُقدّر حقاً كل من يدعم أياً من أفلامي أو مسيرتي المهنية بأي شكل من الأشكال. أنا ممتنة للغاية، وكما قلت، أتمنى ألا تملّوا مني هذا العام، لأنني سأختفي قليلاً. سأضطر للاختفاء لفترة وجيزة". هذا لا يعني أنها لن تعود للأضواء صيف 2027، وذلك للترويج لفيلم الأنميشين "شريك 5"، الذي ستؤدي فيه صوت ابنة شخصية "شريك"، "فيليسيا".

من ناحيته، يقول منتقدو توم هولاند إنه عالق في الأدوار الطفولية، ولم يقدّم بعد أدوارا أكثر نضجاً. وكتبت مجلة فانيتي فير مثلاً: "لقد حققتَ نجاحاً كبيراً، ولكن حان وقت التغيير. سبق لممثلين آخرين أن انتقلوا من مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوغ، ليوناردو دي كابريو، تيموثي شالاميه، وقد يكون من الأنسب لهولاند أن يقتدي بهم وهو يصل إلى هذه المرحلة من مسيرته المهنية".