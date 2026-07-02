هوس بين المشجعين في كأس العالم بصلصة الرانش

- بدأت شعبية صلصة الرانش في الانتشار خلال كأس العالم 2026 بعد تغريدة مشجعة سويدية، مما أثار نقاشاً واسعاً وجذب اهتمام الملايين، ودفع الشركات مثل هاينز بريطانيا للتفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي. - أدى الهوس بصلصة الرانش إلى تدخل إدارة أمن النقل الأميركية لتذكير المسافرين بقواعد نقل السوائل، واستجابت الشركات بتطوير منتجات تتوافق مع القوانين مثل أكياس شفافة ومسحوق الرانش. - يمكن تحضير صلصة الرانش في المنزل باستخدام مكونات بسيطة مثل اللبن الرائب والكريمة الحامضة، مع الأعشاب والتوابل، وتبريدها قبل الاستخدام.

يبدو أن المشجعين خلال كأس العالم 2026 يقبلون على صلصة الرانش الأميركية الشهيرة بشكل فاق المتوقع. بدأت القصة في 8 يونيو/حزيران، عندما غرّدت مشجعة سويدية على "إكس" تقول: "لماذا لم يخبرني أحد أن صلصة الرانش تُشبه الإدمان؟ أوروبا، نحن بحاجة إلى الرانش بأسرع وقت!". التغريدة حصدت 10 ملايين مشاهدة، وفتحت نقاشاً واسعاً حول الصلصة، لدرجة استدعت تدخل السلطات الأميركية.

Why did no one tell me ranch sauce is like crack? EUROPE WE NEED RANCH ASAP https://t.co/YNtnPJopVZ pic.twitter.com/gN0iSjiKSe — Elsa (@elsathora) June 9, 2026

والرانش صلصة أميركية تضفي نكهة على الكثير من الأطعمة. كما يستخدمها الآباء لإقناع أطفالهم بتناول الخضراوات. وفي ممرات المتاجر الكبرى الأميركية، ستصادفك رقائق التورتيلا المغطاة بصلصة الرانش، والفشار، والبسكويت، ورقائق البطاطس، والمعجنات المملحة، وكعك الأرز. هذا التنوع في الاستخدام يمنح الصلصة شهرتها.

صلصلة الرانش بين مواقع التواصل والقانون

تحدّثت تغريدات كثيرة عن الصلصة، وأعاد صُنّاع المحتوى نشر مقاطع حول صلصة الرانش، بما في ذلك مقطع فيديو شهير لامرأة تشرب صلصة الرانش لأنها مشروب. وكتبت شركة هاينز بريطانيا على "إنستغرام" أنه "لا داعي لشراء الصلصة من الخارج وأنها موجودة بالفعل في الوطن".

ودفع هوس الرانش إدارة أمن النقل الأميركية إلى تذكير المسافرين بقواعدها المتعلقة بالسوائل، وضرورة وضع أي زجاجات من صلصة الرانش في الأمتعة المسجلة بدلاً من الأمتعة المحمولة قبل الرحلة. وذكرت الوكالة في تعليق على "إنستغرام": "هل تفكرون في اصطحاب صلصتكم المفضلة معكم إلى الوطن؟ إذا كنتم مسافرين داخل الولايات المتحدة، فتأكدوا من ألا يتجاوز حجم عبوات الصلصات المحمولة 100 مل، وضعوا أي عبوات أكبر في حقائبكم المسجلة".

لايف ستايل الكاتشاب: قصة الصلصة الحمراء

ومن أجل التوفيق بين هوس الرانش والضوابط القانونية، أعلنت "كرافت"، إحدى الشركات العديدة المنتجة لصلصة الرانش، أنها تعمل على تطوير منتج رانش "متوافق مع معايير إدارة أمن النقل الأميركية"، عبارة عن أكياس شفافة بحجم ليتر واحد، يمكن حملها على متن الطائرة في حقائب اليد. كما ذكّرت "هيدن فالي"، وهي شركة أخرى متخصصة في صلصة الرانش، عشاقها القدامى والجدد بأنها تقدّم الرانش على شكل مسحوق، ما يعني أن عبواتها غير السائلة متوافقة تلقائياً مع قواعد إدارة أمن النقل الأميركية.

طريقة صلصة الرانش في البيت

من أجل صنع صلصة الرانش في البيت نحتاج المقادير التالية:

نصف كوب من اللبن الرائب

نصف كوب من الكريمة الحامضة

نصف كوب من المايونيز

ملعقة كبيرة من البقدونس الطازج المفروم ناعماً

ملعقة صغيرة من الثوم الطازج المفروم ناعماً

ملعقة صغيرة من الشبت الطازج المفروم ناعماً

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

ملعقة صغيرة من خردل ديجون

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق البصل

نصف ملعقة صغيرة من الملح

ثمن ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

وفي وعاء متوسط ​​الحجم، نخفق اللبن الرائب والكريمة الحامضة والمايونيز معاً. نضيف البقدونس والثوم المعمر والشبت وعصير الليمون والخردل ومسحوق البصل والملح والفلفل الأسود. نضع الخليط في وعاء محكم الإغلاق، ثم نضعه في الثلاجة مدة ساعة على الأقل قبل الاستخدام. يُحفظ في الثلاجة مدة تصل إلى أسبوع.