هند صبري تدعم المسرح المصري المستقل بـ"وهنا القاهرة"

- أعلنت الفنانة هند صبري دعمها للمسرح المستقل في مصر من خلال مشاركتها في عرض "وهنا القاهرة" بمسرح "أركان"، بمشاركة أحمد السقا، يسرا اللوزي، وإنجي المقدم، ومجموعة من المواهب الشابة. - كشفت هند صبري عن كواليس مشاركتها عبر "إنستغرام"، مشيرة إلى أهمية دعم المواهب الشابة، ودعت الجمهور للحضور لإحياء المسرح مع النجوم. - عبّر أحمد السقا عن حماسته للمشاركة في العرض، مؤكدًا أنه يجمع بين الكوميديا والجدية، ويدعم الجيل الجديد لصنع مستقبل الفن في مصر.

أعلنت الفنانة التونسية هند صبري دعمها للمسرح المستقل في مصر، من خلال مشاركتها في عرض "وهنا القاهرة"، الذي يُقدَّم على خشبة مسرح "أركان" بالقاهرة يوم الأربعاء المقبل، الموافق 1 أكتوبر/تشرين الأول. ويشاركها في التجربة كل من الفنانين أحمد السقا، يسرا اللوزي، وإنجي المقدم، إلى جانب مجموعة من المواهب الشابة.

وكشفت هند صبري عبر حسابها على "إنستغرام" كواليس مشاركتها، قائلة: "الحكاية بدأت على البحر، تحت الشمسية، لما صاحبتي رشا الجمال، كاتبة العرض ومخرجته، وصاحبة مشروع المسرح الخطير، سألتني: يا ترى، أقدر أجيب 850 إنسان يتفرجوا على عرضنا (وهنا القاهرة) بممثلين مش معروفين وشباب؟".

وتابعت: "شاهدت العرض في مسرح الفلكي، وعجبني جداً النص الجميل الذكي، والتمثيل، والمسرحية ككل. فاقترحت عليها: طبعاً ييجوا لو جبنا نجوم كبار يدعموا العرض، والكل هييجي يتفرج على المواهب دي. وأنا معاكي. وفعلاً عرفنا نلم بعض وندعم المواهب الشابة والجديدة. التجربة بالنسبة لي خطيرة زي المسرح الخطير لرشا الجمال، وأنا سعيدة بالشغل واللعب معاهم بفن وببساطة مختلفة تماماً عن طريقة الشغل العادية".

ودعت هند صبري جمهورها للحضور قائلة: "شرفونا في تياترو أركان، عشان نرجّع الروح للمسرح مع النجوم اللي بيدعموا المواهب الجديدة، اللي يمكن يبقوا نجوم المستقبل في المسرح الخطير".

من جانبه، عبّر الفنان أحمد السقا عن حماسته للمشاركة في العرض، وكتب تحت عنوان "المسرح الخطير": "متحمسين جداً نشارك في عرض مسرحي مميز يجمع بين الكوميديا والجدية، وبيفتح الباب للمواهب الجديدة عشان يبان صوتها وإبداعها". وأضاف: "العرض مش مجرد ضحك وإيفيهات، لكنه رسالة حب كبيرة للمسرح والفن، ودعوة لدعم الجيل اللي هيصنع مستقبل الفن في بلدنا".

واختتم السقا حديثه قائلاً: "استنونا في تجربة مختلفة مليانة طاقة ومرح، وفي نفس الوقت لمسة من الواقع ورسائل إنسانية".

مسرحية "وهنا القاهرة" من تأليف رشا الجمال وإخراجها. وطُرحت التذاكر بأربع فئات: 1500، 1000، 800، و500 جنيه مصري.