هل يهدّد الإفراط في استخدام الذكاء الاصطناعي قدرات البشر المعرفية؟

- يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا متزايدًا في المهام اليومية مثل البرمجة والترجمة، مما يثير تساؤلات حول تأثيره على القدرات المعرفية البشرية، حيث قد يؤثر سلبًا على الذاكرة والتفكير النقدي على المدى البعيد. - تشير الدراسات إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يقلل من قدرة الطلاب على التفكير النقدي، حيث يوفر إجابات سريعة تقلل من الانخراط الذهني والنشاطات الفكرية. - طورت الشركات أدوات تعليمية لتحفيز التفكير النقدي، مثل خاصية "دراسة" في "تشات جي بي تي"، مع الحاجة لدراسات طويلة الأمد لفهم تأثير الذكاء الاصطناعي على الدماغ.

يضطلع الذكاء الاصطناعي يوماً بعد آخر بدور متزايد في إنجاز مجموعة واسعة من المهام، بدءاً من كتابة الرسائل الإلكترونية والبرمجة وصولاً إلى الترجمة وتنظيم الرحلات، ما يثير تساؤلات بشأن احتمال تراجع القدرات المعرفية لدى البشر على المدى البعيد. وأحدث ظهور روبوتات المحادثة القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل "تشات جي بي تي"، والقادرة على إنشاء شتى أنواع المحتويات استجابة لطلبات بسيطة بلغة يومية، تحوّلا في أنماط الاستخدام داخل المدارس وأماكن العمل وكذلك في الحياة اليومية.

وأظهرت أبحاث علمية حديثة شملت أعداداً محدودة أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتولي بعض المهام قد تكون له تداعيات سلبية على الذاكرة، والقدرة على اتخاذ قرارات، والتفكير النقدي. وفي إبريل/ نيسان الماضي، توصّلت دراسة أميركية بريطانية لا تزال تخضع لمراجعة إلى أنّ استخدام هذه الأدوات لحلّ مسائل حسابية أو إنجاز تمارين مرتبطة بفهم النصوص المقروءة "حسّن أداء المشاركين على المدى القصير، لكنه أثّر سلباً على أدائهم على المدى البعيد وقدرتهم على المثابرة عند التوقف عن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي".

وكتب معدّو الدراسة التي أُجريت على 1222 شخصاً أنّ "هذه النتائج تثير قلقاً كبيراً، لأن المثابرة عنصر أساسي في اكتساب المهارات وأحد أفضل المؤشرات إلى التعلم على المدى البعيد". وفي حديث إلى وكالة فرانس برس، أوضحت المعدّة الرئيسية للدراسة، غريس ليو، أنّ الذكاء الاصطناعي الذي يُشاد به لسرعته في العمليات الحسابية، يُعوّد الناس على توقع إجابة فورية، وهو ما "يسلبهم فرصاً للتعلّم". وأضافت: "المقلق هو أن الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على أداء مهمة بعينها، بل يمكن توظيفه في مختلف الأنشطة الفكرية التي تعتمد على التحليل والاستنتاج"، على عكس الآلة الحاسبة التي تُساعد في حل المعادلات الحسابية، لكنها تترك عملية التفكير للمستخدم.

الذكاء الاصطناعي يتيح "توفير الجهد"

أظهرت دراسة أجراها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عام 2025، أن التلاميذ الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي التوليدي لكتابة موضوعات إنشائية هم أقلّ قدرة على التفكير النقدي. وتدعم دراسات أخرى هذه النتيجة، مُسلطة الضوء على ظاهرة تُعرف باسم "التفويض المعرفي"، أو حتى "تراجع الانخراط الذهني".

وقال الباحث في مختبر علم النفس الاجتماعي والمعرفي التابع للمركز الفرنسي للبحوث العلمية، يوهان شوفالير، لوكالة فرانس برس، إنّ "البشر يميلون بشدة إلى توفير الجهد". وأضاف: "في حياتنا اليومية، غالباً ما نستخدم استراتيجيات تُوصلنا إلى الهدف بسرعة أكبر، من دون الخوض بالضرورة في المعلومات المُرادة معالجتها، وهو أمر يتطلب جهداً معرفياً كبيراً"، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يُعزز هذا الميل. وتابع: "إذا كانت هناك أنشطة لا يمارسها الشخص مطلقاً، فإن دماغه الذي يعمل على أساس توفير الطاقة، لن يُكلّف نفسه عناء الحفاظ على روابط عصبية لا تُستخدم".

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تحفيز التفكير

ولتقليل هذه الآثار والحد من الانتقادات، ابتكرت الشركات المتخصصة في نماذج الذكاء الاصطناعي أدوات تعليمية تقوم على النهج السقراطي، وتستهدف خصوصاً التلاميذ. لا تُولّد روبوتات المحادثة هذه إجابات تلقائية، بل تُقدّم تلميحات وتطرح أسئلة لتحفيز التفكير، مثل خاصية "دراسة" في "تشات جي بي تي" أو خاصية "التعلم الموجّه" في "جيميناي".

من جهتها، قالت شركة مايكروسوفت، لـ"فرانس برس"، إنها أضافت تنبيهات بشأن احتمال وقوع أخطاء، وتذكيرات بالتحقق من المعلومات، وتدابير متنوعة لتشجيع المستخدمين على المشاركة الفعّالة والنقدية في الإجابات التي تولدها الأداة. وأشارت إلى أنّ "خطر الاعتماد المفرط على التفويض المعرفي قائم، خصوصاً عندما يُستخدم الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام التي تساعد بدورها في تطوير المهارات"، مشددةً على أهمية تدريب المستخدمين على التعامل مع هذه الأدوات.

ولا تزال ثمة حاجة إلى دراسات واسعة النطاق وطويلة الأمد لمعرفة التأثير الفعلي لهذه التكنولوجيا الجديدة على أدمغة البشر، بحسب ما أكده باحثون تحدّثت إليهم وكالة فرانس برس. وقال شوفالير: "يقع على عاتقنا استخدام الذكاء الاصطناعي بذكاء"، حتى وإن تطلب ذلك جهداً، مضيفاً: "سنتكيّف مع هذه الثورة التكنولوجية كما تكيّفنا مع الثورات السابقة".

(فرانس برس)