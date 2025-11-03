هل يمنح المشي في المدن الفوائد نفسها التي نجدها في الطبيعة؟

إذا تخيّلنا إنساناً قرر أن يمضي بعض الوقت في أحضان الطبيعة، فسنراه مع كل خطوةٍ يخطوها تطأ قدماه أوراق الشجر المتساقطة. يمر الطريق بمحاذاة مجرى مائيٍّ يتدفق برقة فوق الأحجار الرمادية، فيما تحرّك نسمةُ هواءٍ خفيفة أغصان الأشجار. والآن، فلنقارن هذه الصورة الذهنية الجميلة بما قد يبدو عليه المشي في المدينة، حيث الزحام وحركة المرور والخرسانة والزجاج. أيُّهما يبدو أفضل للإنسان؟

لقد توصّل الباحثون إلى أن المشي في أحضان الطبيعة يعزّز الصحة البدنية والعقلية، ويقلّل التوتر، ويعيد القدرة على التركيز. غير أن الدراسات الحديثة أظهرت أيضاً أن للمشي في المناطق الحضرية فوائد نفسيةً وعقليةً متعددة.

ويقول الباحثون إن المطلوب فقط أن يجد الإنسان المسار الصحيح وأن ينتبه لما يحيط به. وتوضح ويتني فليمينغ، الباحثة في علم النفس البيئي بجامعة بانغور في ويلز بالمملكة المتحدة، أن "معظم المدن تحتوي على مساحاتٍ خضراء، وبغض النظر عن المكان الذي يوجد فيه المرء، يمكنه دائماً أن يعثر على شجرةٍ جميلة".

وأشارت فليمينغ إلى أن المشي، وهو نشاطٌ معتدل، يعود بفوائد عامة على صحة الإنسان؛ إذ يخفّض خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والخرف والاكتئاب وأنواعٍ عدة من السرطان. وتضيف أن فوائد المشي في الطبيعة تتجاوز الحركة الجسدية، موضحةً أنّ "البشر لديهم ميلٌ فطريٌّ وتطوريٌّ لحب الطبيعة".

وخلص بحثها إلى أن الأشخاص الذين طُلب منهم التركيز على الخضرة أثناء المشي كانوا أقل قلقاً وأكثر إيجابيةً من أولئك الذين طُلب منهم التركيز على العناصر الصناعية. وتقول فليمينغ: "وجود عناصر طبيعية يمكن النظر إليها في المدن أمرٌ مهم، لأنها تتيح للإنسان الحصول على فائدةٍ نفسيةٍ حتى عندما لا يكون وسط الطبيعة". فالمباني والساحات النابضة بالحياة يمكن أن تقدّم "سحرها الرقيق الخاص".

ويُضيف سيزار سان خوان خيلين، أستاذ علم النفس الاجتماعي بجامعة مقاطعة الباسك في إسبانيا، أن باحثين آخرين تحدّوا الفكرة الشائعة بأن المدن مرهقة بطبيعتها، ويشرح قائلاً إن الأبحاث البيئية كانت، حتى وقتٍ قريب، متحيزةً ضد البيئة التي صنعها الإنسان، إذ كانت تقارن بين الطبيعة الهادئة والمدينة المزدحمة بحركة المرور.

وقد قارن خيلين بين أشخاصٍ قضوا وقتاً في متنزهٍ حضريٍّ يحتوي على مساحاتٍ خضراء، وآخرين أمضوا وقتاً في ساحةٍ مزدحمةٍ تضم كنيسةً تاريخية وملعباً ومقاهي وحانات. وأظهرت المجموعتان تحسناً في الأداء المعرفي والانتباه، وتراجعاً في المشاعر السلبية مثل القلق والعدائية والإرهاق. غير أن المجموعة الثانية، التي قضت وقتاً في الساحة المبنيّة، شعرت بنشاطٍ أكبر وتوتّرٍ أقل.

وأشار خيلين إلى أن قضاء الوقت في المناطق الحضرية التاريخية، كالمشي بين المقابر أو الاستمتاع بالمناظر البانورامية، يثير "نوعاً من الافتتان الرقيق". وأضاف: "هذا النوع من الانتباه غير المقصود قد يكون أكثر فاعليةً في استعادة القدرة على التركيز التي نفقدها خلال العمل أو الدراسة".

أما تريستان كليفلاند، مستشار التخطيط الحضري في شركة "هابي سيتيس" (Happy Cities) الكندية، فيوضح أن مجالات علم النفس البيئي وعلم الأعصاب والهندسة المعمارية تتعاون معاً لفهمٍ أفضل لكيفية تفاعل الإنسان مع البيئة التي يصنعها.

ويقترح كليفلاند أن يختار المرء عند المشي في المدن الأماكن التي تثير فيه "الافتتان الرقيق"، مشيراً إلى ما يسميه "اختبار القبلة الأولى": أي أن يكون المكان مناسباً للقاءٍ رومانسي أول، فحينها سيكون مناسباً أيضاً للمشي التأملي المريح.

من جهتها، تقول أنابيل آبس ستريتس، مؤلفة كتابي "العلاج بالمشي" (The Walking Cure) و"52 طريقة للمشي" (52 Ways to Walk)، إنها شعرت بإحساسٍ لطيف أثناء المشي في أماكن عديدة، وتنصح بزيارة المدن التي يسهل السير فيها، مثل بوسطن وتاوس ونيومكسيكو ودوبروفنيك في كرواتيا. وتضيف أنه يمكن أيضاً التوجه إلى أقرب مقبرةٍ تاريخيةٍ من المنزل، مشيرةً إلى أنها تفضّل مقابر العصر الفيكتوري السبع في لندن.

وتختتم آبس ستريتس بالقول: "الأمر لا يتعلق بأن اللون الأخضر جيد والرمادي سيئ، فالحقيقة أن اللونين مختلفان تماماً، وأحياناً يكون الاختلاف بحد ذاته أمراً جيداً".