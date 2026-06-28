هل يصبح "تيك توك" التطبيق الوحيد الذي تحتاجه؟

- يواصل "تيك توك" توسيع خدماته ليصبح تطبيقاً شاملاً يشمل التواصل الاجتماعي، التسوق، البحث، حجز الفنادق، والمدفوعات، مما يقلل حاجة المستخدمين لمغادرة التطبيق، مع إطلاق "تيك توك غو" لاكتشاف وحجز الفنادق والمعالم السياحية مباشرة. - توسع "تيك توك" في مجال البحث بإضافة خرائط ومراجعات للمطاعم والمتاجر، وأطلق مركزاً لكأس العالم 2026 لمتابعة البطولة، كما يسعى لدخول قطاع الخدمات المالية بتقديم خدمات الدفع والمحافظ الإلكترونية. - أطلق "تيك توك" قسماً للمسلسلات القصيرة وألعاباً لزيادة التفاعل، ووسع خدمات البث المباشر، وحقق نجاحاً كبيراً مع "تيك توك شوب" في التجارة الاجتماعية، منافساً "أمازون" و"شي إن".

لم يعد "تيك توك" مجرد منصة لمقاطع الفيديو القصيرة، بل يواصل توسيع خدماته في محاولة للتحول إلى "تطبيق شامل" (Super App) يجمع في مكان واحد خدمات التواصل الاجتماعي والتسوق والبحث وحجز الفنادق والمدفوعات والترفيه، على غرار "ويتشات" الصيني. ووفقاً لموقع تك كرنتش المتخصص، يعمل "تيك توك" على تقليل حاجة المستخدمين إلى مغادرة التطبيق، عبر إضافة خدمات جديدة تتيح لهم إنجاز مزيد من الأنشطة اليومية من داخله، بعدما حقق نجاحاً كبيراً مع خدمة تيك توك شوب.

ومن أحدث خطوات الشركة إطلاق "تيك توك غو" في الولايات المتحدة، وهي خدمة تتيح للمستخدمين اكتشاف الفنادق والمعالم السياحية وحجزها مباشرة من التطبيق، من دون الحاجة إلى الانتقال إلى مواقع خارجية. وتعرض الخدمة أماكن الإقامة والأنشطة السياحية عبر الفيديو والبحث وصفحات المواقع، مع إمكانية التحقق من التوافر وإتمام الحجز.

كما توسع حضوره في مجال البحث، بعدما أضاف خرائط ومراجعات للمطاعم والمتاجر والأماكن السياحية، إلى جانب معلومات مثل ساعات العمل والتقييمات والأسعار، في خطوة تجعله منافساً أكثر مباشرة لخدمتي "بحث غوغل" و"خرائط غوغل". وفي المجال الرياضي، أطلق خلال كأس العالم 2026 مركزاً مخصصاً للبطولة يضم النتائج المباشرة، وجدول المباريات، والترتيب، وملخصات اللقاءات، ومقاطع اللاعبين، بحيث يمكن للمستخدم متابعة مجريات البطولة من دون مغادرة التطبيق.

ويسعى أيضاً إلى دخول قطاع الخدمات المالية. وكانت وكالة رويترز أفادت، في مارس/آذار الماضي، بأن الشركة تقدمت بطلب إلى البنك المركزي البرازيلي للحصول على ترخيص للعمل شركةً للتكنولوجيا المالية، بما يسمح لها بتقديم خدمات الدفع والمحافظ الإلكترونية والإقراض.

كما أطلق قسماً للمسلسلات القصيرة، وأضاف ألعاباً داخل التطبيق لزيادة تفاعل المستخدمين، كما وسّع خدمات البث المباشر ودعم المقاطع الطويلة، بعد أن كان يقتصر في بداياته على مقاطع لا تتجاوز 15 ثانية.

وكانت الشركة قد حاولت دخول سوق بث الموسيقى عبر خدمة تيك توك ميوزك، لكنها أوقفتها بعد عام واحد، قبل أن تتجه إلى التعاون مع خدمات البث الموسيقي، من خلال إتاحة تشغيل الأغاني الكاملة لمشتركي "آبل ميوزك" بعد اكتشافها عبر التطبيق.

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وتُعد خدمة تيك توك شوب أبرز توسعات المنصة خارج مجال التواصل الاجتماعي. فمنذ إطلاقها في الولايات المتحدة عام 2023، تمكنت من منافسة "أمازون" و"شي إن". وتشير بيانات شركة إي ماركتر إلى أن مبيعاتها في السوق الأميركية قفزت بنسبة 407% خلال عام 2024، ثم 108% في 2025 لتصل إلى 15.82 مليار دولار، فيما ارتفعت حصتها من سوق التجارة الاجتماعية الأميركية إلى 18.2%، مع توقعات بوصولها إلى 24.1% بحلول عام 2027.