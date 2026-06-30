"كلما بدوتِ أبشع عند النوم، استيقظتِ أكثر جمالاً". بهذا الشعار غير الرسمي اجتاح ترند "مورنينغ شيد" (Morning Shed) منصة تيك توك ، حيث توثق المشارِكات روتيناً ليلياً مكثفاً يقوم على تكديس طبقات من مستحضرات العناية بالبشرة وأدوات التجميل قبل النوم، أملاً في الاستيقاظ ببشرة أكثر نضارة وإشراقاً في الصباح.

وتُظهر مقاطع الفيديو نساءً يغطين وجوههن بطبقات من الأمصال والأقنعة، ويرتدين أغطية شعر حريرية، ويستخدمن أحزمة للفك ولصقات للتجاعيد وأخرى لإغلاق الفم، قبل أن يعدن صباحاً لإزالة هذه الطبقات واحدة تلو الأخرى أمام الكاميرا في ما يُعرف بـ"مورنينغ شيد"، أي التخلص الصباحي.

وتقول مؤيدات الترند إنه يساعدهن على الاستيقاظ وهن أكثر استعداداً لبدء يومهن، ويختصر الوقت الذي يحتجن إليه للعناية بأنفسهن في الصباح. لكن الخبراء يرون أن الصورة أكثر تعقيداً، إذ إن بعض عناصر هذا الروتين قد تكون مفيدة بالفعل، بينما يفتقر بعضها الآخر إلى الأدلة العلمية أو قد يسبب آثاراً جانبية غير مرغوبة.

عندما يتحول الترطيب إلى تهيج

من أكثر عناصر الترند انتشاراً النوم بأقنعة الوجه الورقية أو الهلامية طوال الليل. لكن أطباء الجلدية يحذرون من أن هذه المنتجات لم تُصمم عادةً لهذا الغرض.

وتقول صوفي مومن، استشارية الأمراض الجلدية في عيادة كادوغان، إن ترك المكونات الفعالة على البشرة لساعات طويلة، رغم أنها مخصصة للاستخدام لفترات قصيرة، قد يؤدي إلى الجفاف أو التهيج أو تغير لون البشرة. كما أن الأقنعة قد تحبس الزيوت والبكتيريا والشوائب على سطح الجلد طوال الليل، ما يزيد احتمالات انسداد المسام وظهور البثور.

طبقات لا تنتهي من الأمصال

لا تكتفي مشارِكات كثيرات بقناع واحد أو منتج واحد، بل يضعن عدة أنواع من الأمصال والأحماض والمكونات النشطة بعضها فوق بعض.

وتنتقد الدكتورة كريستينا بسوماداكيس، المديرة الطبية لعلامة "كليرا"، هذا النهج، مشيرة إلى أن المشكلة الأكثر شيوعاً التي يلاحظها أطباء الجلدية هي الإفراط في استخدام المنتجات أو دمج مكونات لا ينبغي استخدامها معاً. وتوضح أن كثرة المنتجات لا تعني بالضرورة نتائج أفضل، بل قد تؤدي إلى تهيج البشرة وإضعاف حاجزها الواقي.

كما تنصح مومن صاحبات البشرة الدهنية أو المعرضة للرؤوس السوداء بتجنب الطبقات الكثيفة من المنتجات لأنها قد تؤدي إلى ظهور البثور. وتضيف: "أما بالنسبة للبشرة الجافة، فيمكن أن توفر مكونات مثل حمض الهيالورونيك (Hyaluronic Acid) والببتيدات (Peptides) والسيراميدات (Ceramides) ترطيباً جيداً خلال الليل".

وبغض النظر عن نوع البشرة، تؤكد مومن ضرورة تجنب أي منتج قد يسبب التهيج، و"عدم ترك الأحماض على البشرة طوال الليل إذا لم تكن مخصصة لهذا الاستخدام. وينطبق الأمر نفسه على استخدام عدة مكونات فعالة مثل الريتينول (Retinol) في الوقت نفسه، لأن ذلك قد يزيد حساسية البشرة".

أحزمة الفك واللصقات.. وعود أكبر من الأدلة

ومن أكثر المشاهد التي تثير الجدل في "مورنينغ شيد" استخدام لاصقات الفم لإبقائه مغلقاً أثناء النوم بهدف تشجيع التنفس عبر الأنف.

ورغم أن التنفس الأنفي قد يكون مفيداً، فإن خبراء الصحة يحذرون من استخدام اللصقات لهذا الغرض. فهذه الممارسة قد تسبب صعوبات في التنفس لدى بعض الأشخاص، خصوصاً المصابات بالحساسية أو نزلات البرد أو انقطاع النفس أثناء النوم، كما قد تؤدي المادة اللاصقة إلى تهيج البشرة.

وتروج بعض مقاطع "مورنينغ شيد" لأحزمة الذقن والفك باعتبارها وسيلة للحصول على خط فك أكثر تحديداً، أو لأشرطة لاصقة توضع على الوجه للحد من التجاعيد.

لكن الدكتورة أنجالي ماهتو، طبيبة الأمراض الجلدية ومؤسسة عيادة "سيلف لندن" (Self London)، تؤكد أن التجاعيد لا تنتج عن حركة العضلات فقط، بل ترتبط أيضاً بفقدان الكولاجين وتغير توزيع الدهون في الوجه مع التقدم في العمر. وتشرح أن هذه الأشرطة لا تستطيع إيقاف عمليات الشيخوخة أو عكسها، وقد تسبب تهيجاً للبشرة عند استخدامها بشكل متكرر.

أما أحزمة الفك، فلا توجد أدلة علمية قوية على قدرتها على شد الجلد أو إعادة تشكيل ملامح الوجه بشكل دائم، فيما يرى خبراء أن أي تأثير محتمل يكون مؤقتاً للغاية.

"تيك توك" يكافئ المبالغة

يشير منتقدون إلى أن كثيراً من مقاطع "مورنينغ شيد" لا تركز على النتائج بقدر ما تركز على استعراض عدد الخطوات والمنتجات المستخدمة. فكلما بدا الروتين أكثر تعقيداً وامتلأ بمزيد من الأقنعة والأشرطة والأدوات، ازدادت قدرته على جذب الانتباه وتحقيق المشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي.

وتلفت تقارير إعلامية إلى أن مقاطع الفيديو التي تظهر المشارِكات وهن يزلن طبقات متعددة من المنتجات صباحاً تحصد ملايين المشاهدات، ما يدفع بعض صانعات المحتوى إلى إضافة خطوات جديدة وأكثر غرابة لإبقاء الجمهور متفاعلاً. وبذلك لا يصبح الهدف تحسين البشرة فحسب، بل إنتاج محتوى أكثر إثارة للانتباه.

ويرى منتقدون أن هذه الديناميكية قد تدفع بعض النساء إلى اتباع ممارسات لا يستند كثير منها إلى أدلة علمية قوية، ليس لأنها فعالة بالضرورة، بل لأنها أصبحت جزءاً من الترند ومن المشهد البصري الذي يجذب الجمهور.

كما تعكس الظاهرة ضغوطاً متزايدة تدفع النساء إلى السعي نحو الكمال الجمالي حتى أثناء النوم. فبدلاً من أن تكون ساعات الليل وقتاً للراحة والتعافي، تتحول إلى امتداد لروتين تجميلي طويل ومكثف.

ويؤكد الخبراء أن البشرة تدخل خلال النوم في مرحلة طبيعية من الإصلاح والتجدد، وأن النهج الأبسط غالباً ما يكون الأكثر فاعلية: تنظيف البشرة جيداً، واستخدام مرطب مناسب، والحصول على قسط كافٍ من النوم.

ليست كل خطوات "مورنينغ شيد" سيئة

ورغم الانتقادات التي يوجهها أطباء الجلدية وخبراء النوم إلى كثير من عناصر هذا الترند، فإنهم يؤكدون أن بعض الممارسات المرتبطة به ليست جديدة، بل تُستخدم منذ سنوات ضمن روتينات العناية الشخصية، وقد تحمل فوائد فعلية عند استخدامها بالشكل الصحيح.

فأغطية الشعر الحريرية، على سبيل المثال، تساعد على تقليل احتكاك الشعر بالوسادة أثناء النوم، ما قد يخفف من التجعد والتكسر. كما أن أقنعة العينين التي تحجب الضوء يمكن أن تساعد بعض الأشخاص على النوم بصورة أفضل، إذ تشير أبحاث إلى أن تقليل التعرض للضوء أثناء الليل يدعم إنتاج هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم. كذلك ترى مومن أن بعض المنتجات، مثل أقنعة الشفاه الليلية، قد توفر ترطيباً مكثفاً ومفيداً خلال ساعات النوم.

وفي النهاية، قد تحمل بعض عناصر "مورنينغ شيد" فوائد حقيقية، لكن السؤال الذي يطرحه الترند يتجاوز العناية بالبشرة نفسها: لماذا أصبح الاستيقاظ بمظهر مثالي هدفاً تسعى إليه كثيرات أصلاً؟ وهل تحولت العناية بالنفس من وسيلة للحفاظ على الصحة والراحة إلى سعي دائم وراء معايير جمالية يصعب بلوغها؟