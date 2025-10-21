هل هددت "الأخلاق الترامبية" عالم الأزياء؟

لا يخفى على أحد الأثر العميق الذي يتركه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مختلف قطاعات الحياة، إذ تهاجم إدارته وسائل الإعلام والصحافيين بالدعاوى القضائية والشتم، فيما يصف الناطقون باسمه مسلسلات "نتفليكس" بأنها "قمامة الصحوة السياسية". إدارة ترامب "تقيّم" كل ما لا يتوافق مع المعايير اليمينية والمحافظة التي تتبناها، وهي المعايير التي يمكن تلخيصها بتصريحه الشهير: "السياسة الرسمية لحكومة الولايات المتحدة هي أن هناك نوعين من الجندر: رجل وامرأة".

هذا التقسيم الثنائي ليس بريئاً، بل يهدد سيولة الجندر والأشكال الجمالية التي نتجت عن تعدد الهويات الجندرية، ويكرّس ارتداداً إلى الصورة المحافظة للمرأة. ويبدو ذلك واضحاً في انتشار ما يسمى "أزياء MAGA"، إذ تبثّ الذكورية المفرطة التي يجسدها ترامب وإدارته قيماً تُهدّد المعايير الجديدة للجمال التي تمكن "يسار الصحوة" من ترسيخها وجعلها مقبولة وعلنية. وهي معايير لا تخص الأزياء فقط، بل تمتد إلى الأجساد نفسها، وخصوصاً أجساد النساء التي لا يتردد ترامب في التغني بها علناً.

تتجسد هذه الفرضية بوضوح في التقرير الذي نشرته مجلة فوغ للأعمال، والذي أشار إلى أنه من بين 198 عرض أزياء لمجموعات عام 2026، بلغت نسبة العارضات النحيلات نحو 97%، إلى جانب نقص واضح في التنوع العرقي، في العروض التي أقيمت في نيويورك ولندن وباريس وميلانو. أما السبب الأول الذي طرحته المجلة فهو "الانتقال الثقافي نحو القيم المحافظة".

ولا نتحدث هنا عن أثر ترامب الاقتصادي المباشر على الصناعة نفسها، مثل التعرفات الجمركية التي فرضها وأثّرت على الأزياء السريعة وتلك السريعة جداً، بل عن الأثر الرمزي والثقافي الذي يتركه على اليافعين واليافعات وعلى ذائقتهم الجمالية. فقد عادت الأزياء لتتبنّى رموزاً مثل "التنانير القصيرة" و"مظهر السكرتيرة"، تلك الصورة النمطية للمرأة العاملة في المجال السياسي، التي يُفترض أن ترتدي زياً رسمياً بجسد رشيق ووزن مضبوط. إنها، في جوهرها، عودة إلى ما قبل الرؤية الجمالية التي تشمل الجميع، بكل الأحجام والألوان.

هذه الصورة النمطية الجديدة القديمة، التي تنتصر للشكل التقليدي للمرأة البيضاء النحيلة الشقراء المطيعة لأوامر الرجال، هي بالضبط ما تروّجه إدارة ترامب. وينسحب الأمر نفسه على عمليات التجميل، خصوصاً ما يعرف بـ"خصر باربي"، الذي تُستأصل فيه أضلاع القفص الصدري السفلي للوصول إلى خصر نحيل جداً. نحن هنا أمام التحديقة الذكورية في أكثر أشكالها عنفاً وسطوة، تحديقة تبدأ من رأس الهرم الرئاسي في أميركا، وتمتد إلى أجساد النساء ومخيلة المصممين ودور الأزياء المحكومة بمنطق السوق ونزواته.

النظرة إلى الجسد في عهد ترامب، أو ما يمكن تسميته بـ"الأخلاق الترامبية"، تلك الفجّة والفاحشة أحياناً، جاءت ردّاً على ما يسميه أنصار اليمين "أيديولوجيا الصحوة السياسية". هذا الردّ وجد لنفسه تجلّياً مادياً في عالم الأزياء، عبر إعادة "الأشكال القياسية" إلى الواجهة. على أن هذه المحافظة الجديدة لا تعني التستر أو إخفاء الجسد، بل الالتزام بالمعايير النمطية للجسد المثالي، الخاضعة للتحديقة الذكورية. ومن غير ترامب، مالك مسابقة "ملكة جمال أميركا" سابقاً، أقدر على إعادة فرض معايير كهذه على الوعي العام؟

يتجلى أثر ترامب وذكوريته المفرطة كذلك في اختياراته السياسية والشخصية. فاختياره مؤخراً لليندسي هاليغان مدّعية عامة عن شرق فرجينيا لم يلفت الانتباه فيه سوى مشاركتها في مسابقة ملكة جمال كولورادو عامي 2009 و2010، أكثر مما لفتت مسيرتها المهنية نفسها. وهنا تتضح الإشكالية: إدارة ترامب تصدّر صورة محددة للنساء وأزيائهن وأشكالهن في المناصب الرسمية، صورة تتسلل لاحقاً إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وإلى البرامج التلفزيونية، ووكلاء التصميم العالميين، وممرات عروض الأزياء.

بهذه الطريقة، يبدو أن المتخيل العام الذي نمتلكه عن العالم يُعاد تشكيله وفق ما يمكن تسميته "أخلاق ترامب"، ذلك الرئيس الذي يقود "صفقات سلام" بعد الإبادة، ويخرّب الاقتصاد وفق الصورة التي يراها الأمثل لمصالحه، بينما يواصل بثّ ذكورية فاحشة تتسلل من البيت الأبيض إلى منصات الموضة وإعلانات الجمال وحتى مرايا المصممين.