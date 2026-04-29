هل طلبت ابنة فيروز اعتذاراً من أحمد الشرع؟

- انتشر خبر على مواقع التواصل الاجتماعي يدعي أن ريما عاصي الرحباني طالبت الرئيس السوري أحمد الشرع بالاعتذار لوالدتها فيروز بسبب تصريحات منسوبة إليه خلال افتتاح صالة الفيحاء الرياضية في دمشق. - الرسالة المزعومة تضمنت انتقادًا لتجاهل الشرع لمكانة فيروز كرمز ثقافي، ووصفت ذلك بأنه إساءة لا تُغتفر، مطالبة باعتذار رسمي لاستعادة الاعتبار. - تم التحقق من الصورة المرفقة بالخبر باستخدام أدوات تقنية، وتبين أنها مفبركة بنسبة 99%، ولا يوجد أي إعلان رسمي أو تصريح موثوق يؤكد صحة الرسالة.

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي خبر يدعي أن ريما عاصي الرحباني ابنة المطربة فيروز طالبت الرئيس السوري أحمد الشرع بتقديم اعتذار رسمي ومباشر لوالدتها، على خلفية كلام منسوب إليه خلال افتتاح صالة الفيحاء الرياضية في دمشق.

وجاء في الخبر المتداول: "وجّهت ريما الرحباني رسالة شديدة اللهجة طالبت فيها بتقديم اعتذار رسمي ومباشر من أحمد الشرع للسيدة فيروز، وذلك على خلفية التصريحات التي أدلى بها خلال افتتاح ملعب الفيحاء". وأضاف: "وصفت ريما في رسالتها هذا التصرف بأنه تجاهل مستغرب ومرفوض لا يليق بمكانة فنانة شكلت وجدان الشعوب العربية لعقود. وأكدت أن التقليل من شأن الرموز الثقافية تحت أي ذريعة يعد سقطة لا يمكن التغاضي عنها، مشددة على أن صوت فيروز أكبر من أن يُنكر، وأن الاعتذار هو الحد الأدنى لرد الاعتبار لهذا الرمز الوطني".

وتم تداول هذه الرسالة عقب انتشار مقطع مصوّر يُظهر أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب خلال افتتاح صالة الفيحاء في 20 إبريل/نيسان الحالي، مرفقاً بما قيل إنها قراءة لشفاههما. وتزعم هذه القراءة أن الشرع سأل خطاب عن الأغنية التي كانت تُبث، فأجابه بأنها لفيروز، ليردّ الشرع بحسب الرواية المتداولة: "بس ما حدا بيسمعها بالليل، هي الصبح بس"، قبل أن يضحكا. غير أنه لا يمكن التحقق من صحة هذا الحوار أو تأكيده.

وأُرفقت المنشورات بصورة تظهر فيها ريما الرحباني وهي تحمل ورقة كُتب عليها: "إلى أحمد الشرع. أطالب باعتذار رسمي ومباشر المبينة فيروز. تبديل قامة عربية كبرى هو إساءة لا تُغتفر". وتتضمّن هذه الصياغة أخطاء لغوية ومطبعية واضحة، وهي واردة كما هي في الصورة، ما يُعد من أبرز المؤشرات على أن الصورة غير حقيقية، بل مُولّدة بالذكاء الاصطناعي.

وعند فحص الصورة باستخدام أداة "سايت إنجن" لرصد التلاعب، تبيّن أنها مفبركة بنسبة 99%، مع مؤشرات إلى أنها صُنعت عبر أدوات توليد الصور التابعة لشركة غوغل.

كما لا يوجد أي إعلان رسمي عن هذه الرسالة على حسابات ريما الرحباني، ولم يُنشر نصها أو أي تصريح مرتبط بها في وسائل إعلام لبنانية أو سورية موثوقة.