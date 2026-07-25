هل تهيمن "إتش بي أو ماكس" على جوائز إيمي 2026؟

- منصة "إتش بي أو ماكس" تدخل المرحلة الثانية من جوائز إيمي بترشيحات استثنائية، حيث يتصدر مسلسل "ذا بيت" بـ25 ترشيحاً و"هاكس" بـ24 ترشيحاً، مما يمنحها فرصة نادرة للفوز بجائزتي أفضل مسلسل درامي وكوميدي. - تاريخياً، جمع منصة واحدة بين أكثر مسلسل درامي وكوميدي ترشحاً يُعد إنجازاً نادراً، وقد حققته "إتش بي أو ماكس" للمرة الأولى منذ 2017، لكن تصدر الترشيحات لا يضمن الفوز. - تطمح "إتش بي أو ماكس" للفوز بجائزة أفضل مسلسل محدود مع مسلسل "دي تي إف سانت لويس"، رغم المنافسة القوية من "بيف" من "نتفليكس".

تدخل منصة إتش بي أو ماكس (HBO Max) المرحلة الثانية من سباق جوائز إيمي (Emmy Awards) وهي في موقع استثنائي، إذ تمتلك أكثر مسلسلين حصداً للترشيحات هذا العام، ما يمنحها فرصة نادرة للفوز بجائزتي أفضل مسلسل درامي وأفضل مسلسل كوميدي، وربما تحقيق إنجاز تاريخي عبر الفئات التلفزيونية الرئيسية الثلاث.

ويتصدر المسلسل الطبي "ذا بيت" (The Pitt)، في موسمه الثاني، جميع الأعمال بـ25 ترشيحاً، يليه مسلسل "هاكس" (Hacks) بـ24 ترشيحاً، ليصبح أكثر مسلسل كوميدي ترشحاً في تاريخ جوائز إيمي. ويأتي بعدهما مسلسل الرعب الكوميدي "ويدوز باي" (Widow's Bay) من "آبل تي في" (Apple TV) بـ19 ترشيحاً.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل التي قد تمنع "إتش بي أو ماكس" من تحقيق إنجاز تاريخي رغم تصدرها الترشيحات؟ ما هي أبرز التحديات التي تواجه مسلسلي "ذا بيت" و"هاكس" للفوز بجوائزهما المرجوة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ويُعد جمع منصة أو شبكة واحدة بين أكثر مسلسل درامي وأكثر مسلسل كوميدي ترشحاً في العام نفسه إنجازاً نادراً.

وكانت "آبل تي في" قد حققت هذا الإنجاز العام الماضي مع "سيفيرانس" (Severance) و"ذا ستوديو" (The Studio)، فيما سبقتها "إف إكس" (FX) قبل عام بمسلسلي "شوغون" (Shōgun) و"ذا بير" (The Bear)، الذي أصبح حينها أكثر مسلسل كوميدي ترشحاً في تاريخ إيمي، قبل أن يخسر جائزة أفضل مسلسل كوميدي أمام الموسم الثالث من هاكس (Hacks).

والآن جاء الدور على "إتش بي أو ماكس". وتسجل المنصة هيمنتها الحالية للمرة الأولى منذ عام 2017، بينما تمتلك "إتش بي أو" تاريخاً طويلاً في قيادة ترشيحات الدراما والكوميديا معاً، إذ فعلت ذلك عامي 2003 و2004 عبر "ذا سوبرانوز" (The Sopranos) و"سكس فيت أندر" (Six Feet Under) و"سكس آند ذا سيتي" (Sex and the City)، ثم كررت الإنجاز خلال النصف الثاني من العقد الماضي مع "غيم أوف ثرونز" (Game of Thrones) و"ويست وورلد" (Westworld) و"فيب" (Veep).

ورغم أن تصدر الترشيحات يعكس قوة حضور الأعمال، لا يضمن الفوز بالجوائز، إذ تشير الإحصاءات إلى أن الشبكة أو المنصة التي تصدرت ترشيحات الدراما والكوميديا معاً نجحت في الفوز بالجائزتين أربع مرات فقط من أصل 18 مناسبة.

وجاءت تلك الإنجازات عبر "إن بي سي" (NBC) في أعوام 1983 و1984 بمسلسلي "هيل ستريت بلوز" (Hill Street Blues) و"شيرز" (Cheers)، ثم عام 1987 مع "إل إيه لو" (L.A. Law) و"ذا غولدن غيرلز" (The Golden Girls)، وأخيراً عبر "إتش بي أو" عام 2016 مع "غيم أوف ثرونز" و"فيب".

وتصب الإحصاءات في مصلحة "ذا بيت"، إذ فاز المسلسل الأكثر ترشحاً في العام بجائزة أفضل مسلسل في فئته خلال 41 دورة من أصل 73، بنسبة بلغت 56%. وشكل العام الماضي استثناءً نادراً، عندما خسر "سيفيرانس"، رغم حصوله على 27 ترشيحاً، جائزة أفضل مسلسل درامي أمام "ذا بيت". وقبل تلك المفاجأة، كان المسلسل الأكثر ترشحاً يفوز بجائزة فئته كل عام بين 2015 و2024.

كما يدخل "ذا بيت" الموسم الحالي وهو حامل لقب أفضل مسلسل درامي عن موسمه الأول، علماً أن أربعة أعمال فقط فازت بجائزة أفضل مسلسل درامي عن موسميها الأول والثاني، وهي "هيل ستريت بلوز" وبيكيت فينسز" (Picket Fences) و"ذا ويست وينغ" (The West Wing) و"ماد مين" (Mad Men).

في المقابل، تبدو مهمة "هاكس" أكثر صعوبة، رغم تصدره فئة الكوميديا. فالمسلسل الكوميدي الأكثر ترشحاً يفوز تاريخياً بنسبة 42% فقط، كما خسر المتصدر خمس مرات خلال آخر ثماني دورات، من بينها عام 2023 حين خسر "ذا بير" أمام "هاكس".

وتطمح "إتش بي أو ماكس" أيضاً إلى تحقيق إنجاز أكثر ندرة عبر الفوز بجائزة أفضل مسلسل محدود. وفي هذه الفئة، حصل مسلسل دي تي إف سانت لويس (DTF St. Louis) على 13 ترشيحاً، بينها الإخراج والكتابة وأدوار مساندة لكل من ديفيد هاربور وجيسون بيتمان وريتشارد جينكنز وليندا كارديليني وجوي صنداي.

لكن المنافسة يقودها مسلسل "بيف" (Beef) من "نتفليكس"، الذي نال 16 ترشيحاً، بعد أن سبق أن فاز بالجائزة في موسمه الأول. وتشير الإحصاءات إلى أن المسلسل المحدود الأكثر ترشحاً هو الأقل حظاً في الفوز مقارنة بفئتي الدراما والكوميديا، إذ حقق الفوز في 16 مناسبة فقط من أصل 45، أي بنسبة 36%.

ولم يتحقق الفوز للمسلسل الأكثر ترشحاً في فئة المسلسل المحدود إلا مرة واحدة منذ عام 2021، عندما فاز "ذا وايت لوتس" (The White Lotus) عام 2022، فيما خسرت أعمال مثل "واندا فيجن" (WandaVision) و"دامر - مونستر: ذا جيفري دامر ستوري" (Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story) و"ترو ديتكتيف: نايت كانتري" (True Detective: Night Country) و"ذا بنغوين" (The Penguin)، رغم تصدرها الترشيحات.

ويبقى الفوز بجوائز أفضل مسلسل درامي وأفضل مسلسل كوميدي وأفضل مسلسل محدود في العام نفسه أحد أندر الإنجازات في تاريخ جوائز إيمي، إذ تحقق ثلاث مرات فقط: مرتين عبر "إن بي سي" عامي 1987 و1996، ومرة واحدة عبر "إتش بي أو" عام 2015.

وتستمر الجولة الأخيرة من التصويت بين 17 و26 أغسطس/ آب، على أن يقام حفل جوائز إيمي للفنون الإبداعية في 5 و6 سبتمبر/ أيلول، فيما تبث الدورة الـ78 من جوائز إيمي في 14 سبتمبر عبر "إن بي سي".