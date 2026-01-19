- أعلنت أوبن إيه آي عن إطلاق "تشات جي بي تي هيلث" واستحواذها على شركة تورتش لجمع بيانات المرضى، مما يثير تساؤلات حول أمان البيانات الصحية المقدمة للذكاء الاصطناعي. - أكدت الشركة تعاونها مع b.well لضمان أمان السجلات الطبية، مشيرة إلى أن المحادثات الصحية لا تُستخدم لتدريب النماذج، وأنها مشفرة أثناء التخزين والنقل. - رغم التطمينات، يحث الخبراء على الحذر عند مشاركة البيانات الصحية، مشيرين إلى غياب حقوق محددة للمستخدمين بموجب قانون حماية البيانات الشخصية الطبية في حال حدوث اختراق.

أعلنت شركة أوبن إيه آي للذكاء الاصطناعي في الآونة الأخيرة عن عدّة مشاريع تستخدم البيانات الصحية للمستخدمين، منها شراء شركة لبيانات الصحة وإطلاق خدمة الإجابات الصحية. حالياً، يستخدم الملايين روبوتات الدردشة للحصول على النصائح الصحية، وهو ما يطرح السؤال: هل بياناتك الصحية في خطر إذا قدمتها إلى الذكاء الاصطناعي؟

وكانت "أوبن إيه آي" قد كشفت النقاب في وقتٍ سابق من الشهر الحالي عن "تشات جي بي تي هيلث"، وهي مساحة خاصة داخل "تشات جي بي تي" تتيح للمستخدم ربط معلوماته الصحية، مثل السجلات الطبية وبيانات تطبيقات الصحة، للحصول على ردود مناسبة. وبعدها مباشرة أعلنت الاستحواذ على شركة تورتش الناشئة، التي تعمل على تطوير تكنولوجيا ذكاء اصطناعي تجمع بيانات المريض الصحية.

ووفقًا للشركة، يطرح أكثر من 230 مليون شخص حول العالم على روبوت الدردشة أسئلة تتعلق بالصحة كل أسبوع، وأكثر من 40 مليون شخص يومياً، وهو ما يمثل أكثر من 5% من إجمالي الرسائل على المنصة عالمياً.

تطمينات "أوبن إيه آي" بشأن البيانات الصحية

تقول "أوبن إيه آي" إنها تعاونت مع b.well، وهي شركة متخصصة في بنية ربط البيانات، لتمكين المستخدمين من ربط سجلاتهم الطبية بالأداة "بشكل آمن". وتتمتع علامة تبويب "هيلث" في "تشات جي بي تي" بـ"خصوصية مُحسّنة"، وفق الشركة، التي حاولت طمأنة المستخدمين بالقول إنّ "المحادثات في قسم الصحة لا تُستخدم لتدريب نماذجنا الأساسية"، كما أن المعلومات لن تنقل إلى محادثات أخرى خارج القسم.

ويقول منشور لكبير مسؤولي أمن المعلومات في "أوبن إيه آي"، داين ستوكي، على "إكس" إن "المحادثات والملفات في تشات جي بي تي مشفرة افتراضياً أثناء التخزين وأثناء النقل كجزء من بنية الأمان الأساسية لدينا. بالنسبة لقطاع الصحة، طوّرنا هذا الأساس بإضافة طبقات حماية متعددة. يشمل ذلك طبقة تشفير أخرى، وعزلاً مُحسّناً، وتجزئة للبيانات". أضاف أن هذه التغييرات "تمنحك أقصى قدر من التحكم في كيفية استخدام بياناتك والوصول إليها".

نصائح الخبراء لحماية بياناتك الصحية

مع ذلك، يحثّ بعض الخبراء على توخي الحذر. تقول المسؤولة السريرية عن علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، دانييل بيترمان، إن "النهج الأكثر تحفظاً هو افتراض أن أي معلومات تحمّلها إلى هذه الأدوات، أو أي معلومات قد تكون موجودة في تطبيقات أخرى تربطها بهذه الأدوات، لن تبقى خاصة".

فيما يقول أستاذ المعلوماتية الطبية الحيوية في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت، برادلي مالين، لمجلة ذا تايمز: "إذا كنت تُقدم بياناتك مباشرةً إلى شركة تقنية لا تُقدم أي خدمات رعاية صحية، فعليك توخي الحذر". يتابع: "عندما تتواصل مع مُقدم الرعاية الصحية الخاص بك، يكون هناك اتفاق مهني على أن يحافظ على سرية هذه المعلومات، ولكن هذا ليس هو الحال هنا". ويتساءل: "أنت لا تعرف بالضبط ما الذي سيفعلونه ببياناتك. يقولون إنهم سيحمونها، ولكن ما معنى ذلك تحديداً؟".

ويشير إلى أنه في حال حدوث اختراق للبيانات، لن يتمتع مستخدمو "تشات جي بي تي" بأي حقوق محددة بموجب قانون حماية البيانات الشخصية الطبية في أميركا، مع أنه من الممكن أن تتدخل لجنة التجارة الفيدرالية نيابةً عن المستخدم، أو أن يقاضي الأخير الشركة مباشرةً. ومع ذلك، بينما يتزايد تداخل المعلومات الطبية والذكاء الاصطناعي، لا تزال التداعيات غامضة.