هل تحظر كاليفورنيا ألعاب الأطفال بالذكاء الاصطناعي؟

- قدم السيناتور الديمقراطي ستيف باديلا مشروع قانون لحظر بيع ألعاب الأطفال المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمن هم دون 18 عامًا لمدة أربع سنوات، بهدف وضع لوائح سلامة لحماية الأطفال من المخاطر المحتملة لهذه الألعاب. - أشار باديلا إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يصبح جزءًا لا يتجزأ من حياتنا، لكن المخاطر الحالية تتطلب إجراءات لحماية الأطفال، مؤكدًا على ضرورة تطوير لوائح السلامة بسرعة. - انتشرت قصص مخيفة حول ألعاب الذكاء الاصطناعي، مثل دمى تتحدث عن مواضيع غير لائقة، مما يثير مخاوف بشأن سلامة الأطفال.

قدّم السيناتور الديمقراطي ستيف باديلا مشروع قانون إلى مجلس ولاية كاليفورنيا يقضي بحظر بيع ألعاب الأطفال المزودة ببرامج الدردشة الآلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمن هم دون سن الثامنة عشرة لمدة أربع سنوات. ويهدف هذا التشريع، المعروف باسم مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 867، إلى توفير الوقت الكافي لوضع لوائح سلامة تحمي الأطفال من الألعاب التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، مخافة أن تُجرى محادثات غير لائقة أو تُعلّم الأطفال كيفية إيذاء أنفسهم.

وقال السيناتور باديلا في بيان عبر مدونته إن "برامج الدردشة الآلية وغيرها من أدوات الذكاء الاصطناعي قد تصبح جزءاً لا يتجزّأ من حياتنا في المستقبل، لكن المخاطر التي تُشكّلها الآن تتطلّب منا اتخاذ إجراءات جريئة لحماية أطفالنا"، و"لا تزال لوائح السلامة الخاصة بنا المتعلقة بهذا النوع من التكنولوجيا في مراحلها الأولى، وستحتاج إلى تطويرها بوتيرة متسارعة تتناسب مع تطور قدرات هذه التكنولوجيا. إن تعليق بيع هذه الألعاب المدمجة مع برامج الدردشة الآلية يتيح لنا الوقت الكافي لوضع إرشادات السلامة والإطار المناسبين لتطبيقها. لا يمكن استخدام أطفالنا كفئران تجارب لشركات التكنولوجيا الكبرى".

وانتشرت قصص مخيفة عدة حول ألعاب الأطفال المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي، مثل "دبدوب" محشو من شركة فولوتوي، بدأ العام الماضي في التحدث عن الميول الجنسية مع الأطفال، وكان يخبرهم بأماكن وجود السكاكين، إلى أن حظرت شركة التكنولوجيا أوبن إيه آي وصوله إلى نموذج الذكاء الاصطناعي GPT-4o.

واختبرت منظمة لحماية المستهلك بعض ألعاب الأطفال المزودة بالذكاء الاصطناعي، ووجدت أن العديد منها يفتقر إلى أدوات رقابة أبوية فعّالة، بحيث قد ترشد الأطفال إلى أماكن وجود أشياء خطيرة كالأسلحة النارية وأعواد الثقاب، كما لاحظت أن الضوابط تتلاشى كلما طالت مدة تفاعل الطفل مع لعبة الذكاء الاصطناعي.

هكذا تنضاف مخاوف ضرر روبوتات الدردشة على الأطفال إلى المخاوف على المراهقين، إذ تواجه "أوبن إيه آي" دعاوى قضائية من عائلات شباب انتحروا بعد طول تحدث مع روبوت الدردشة تشات جي بي تي. كذلك ظهرت حالات مشابهة لأطفال ومراهقين تفاعلوا مع تطبيقات محاكاة شخصيات مثل "كاركتر إيه آي"، وانتهت علاقاتهم الرقمية بمآسٍ مشابهة.