هل تحظر فرنسا طبق الملوخية في 2026؟

شاهَدَ ما لا يقل عن مليوني شخص على "تيك توك" مقطع فيديو، يقول إن فرنسا سوف تحظر قريباً طهي وتناول طبق الملوخية المغاربية. وجاء في رواية الفيديو أن حظر الملوخية سوف يشمل الاستيراد والتحضير، مع تغريم كل من يحصل على أوراق الملوخية بغرامة تصل إلى 1700 دولار.

ويبرّر الفيديو حظر الملوخية، وهي طبخ مغاربي مكون من بودرة الملوخية واللحم، بأسباب صحية وثقافية، إذ يدعي أن الملوخية تسبب التهاباً في المعدة وارتفاعاً في درجة الحرارة إذا لم تُطهَ جيداً، وقد تؤدي إلى الوفاة بحسبه. كما يقول إن وزير الداخلية الفرنسي، اليميني برونو ريتايو، قد سبق وندّد بـ"إضفاء طابع مغاربي على الأطباق والثقافة الفرنسية"، معتبراً أن مقاطعة هذا الطبق هو بهدف حماية فن الطهي الفرنسي.

وتسبّب الفيديو بحالة غضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وانتشرت تعليقات من قبيل "أصبحت فرنسا في حالة فوضى"، و"بحظرها المُستمر للأشياء هل سيُسمح للناس يوماً ما بالتنفس؟"، و"ابتعدوا عن الملوخية"، و"لكن لحم الخنزير ليس محظوراً مع أنه أكثر ضرراً من أي شيء آخر: معايير مزدوجة"، و"على الدولة إعادة النظر في أولوياتها"، و"هل تعرفون أحداً مَرِض بسبب الملوخية؟ أنا لا أقول مات، فقط مَرِض؟ هل تعرفون أحداً مريضاً بالكراهية والعنصرية؟ أنا أعرف: برونو ريتايو".

لكن هل حظر الملوخية صحيح؟

لا، هذا ليس خبراً صحيحاً. ناشر الفيديو حساب يدعى "فرانس أكتو"، يدّعي أنه "موقع إعلامي مستقلّ يُقدّم أخباراً غريبة"، مع رمز تعبيري ضاحك وإخلاء مسؤولية تقول إن أخباره صحيحة بـ25% فقط، في إشارة إلى كونه قناة أخبار كاذبة. وبجولة سريعة في محتوى القناة سوف يكتشف المشاهد بسهولة أنه غالباً ما يكون خيالياً، بما في ذلك مقاطع عن أطباق أفريقية أخرى، مثل الفوتو أو المافي، سوف تخضع للحظر أيضاً.

هذا ولا يوجد أي قانون أو مرسوم صادر عن المديرية العامة للمنافسة وشؤون المستهلك ومكافحة الاحتيال، وهي الهيئة الفرنسية المسؤولة عن إزالة المنتجات التي تُعتبر خطرة على الصحة، يتعلق بالملوخية. كما أن البيان المنسوب إلى برونو ريتايو غير موجود في أي مكان. علاوة على ذلك، تُستَهلَك الملوخية في جميع أنحاء العالم، ومن دون أي خطر على صحة الإنسان.