هكذا يغيّر الذكاء الاصطناعي بوليوود

- يشهد قطاع السينما الهندية تحولاً بفضل الذكاء الاصطناعي، حيث يُستخدم لتقليص وقت الإنتاج وخفض التكاليف وتحسين الدبلجة، مما يتيح إنتاج أفلام مولّدة بالكامل وإعادة مونتاج نهايات الأفلام القديمة لزيادة المبيعات. - تواجه بوليوود تحديات في جذب الجمهور بعد انخفاض عدد رواد السينما، لكنها تستجيب بتوظيف الذكاء الاصطناعي لرفع الكفاءة وتقليل التكاليف، مما يعزز إيرادات شركات الإعلام والترفيه بنسبة 10% ويخفض التكاليف بنسبة 15% على المدى المتوسط. - تفتح طفرة الذكاء الاصطناعي في بوليوود شهية شركات التكنولوجيا للتعاون في إنتاج محتوى جديد، لكن تواجه انتقادات من بعض الفنانين والجمهور بسبب مشاكل تقنية وافتقارها للواقعية.

يُحدِث الذكاء الاصطناعي تغييرات جذرية في صناعة السينما الهندية (بوليوود)، سواء لناحية تقليص وقت الإنتاج، أو خفض التكاليف، أو دبلجة الأفلام. وبينما تقيّد قوانين النقابات استخدام هوليوود هذه التقنية، تتقدم السينما الهندية بخطىً حثيثة محاولةً الموازنة بين تقليص التكاليف والوقت، وإقناع الجمهور.

وفي هوليوود، وبموجب اتفاقية مع نقابة ممثلي الشاشة الأميركية، لا يُسمح للاستوديوهات بتعديل أداء الممثل رقمياً أو إنشاء نسخة رقمية منه دون موافقته الصريحة، كما يمنع عقد نقابة المخرجين الأميركية الاستوديوهات من استخدام الذكاء الاصطناعي في القرارات الإبداعية من دون استشارة المخرج، ويحول دون قيام الذكاء الاصطناعي بأعمال أعضائها. في المقابل، تتجه الاستوديوهات الهندية نحو تجارب جريئة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

استخدامات الذكاء الاصطناعي في بوليوود

وتستخدم شركات بوليوود الذكاء الاصطناعي لإنتاج أفلامٍ مُولّدةٍ بالكامل، والدبلجة بلغاتٍ عدة، وإعادة مونتاج نهايات الأفلام القديمة لزيادة المبيعات. في العام الماضي، أعادت شركة إيروس ميديا ​​وورلد الهندية إصدار فيلم "رانجهانا"، الذي حقق نجاحاً كبيراً عام 2013، مع إضافة لمسة جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي، فقد استبدلت النهاية المأساوية، التي مات فيها البطل، بنهاية أكثر سعادة حيث يفتح عينيه ليفاجئ حبيبته التي تبتسم وسط الدموع.

وتهندس شبكة الفنانين الجماعيين، الوكالة الرائدة لمواهب نجوم الصف الأول في بوليوود، نجوماً رقميين؛ وفي مقرها في بنغالورو، يستخدم صُنّاع الأفلام أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى مُستوحى من الأساطير الهندوسية، مثل مشهد يُظهر الإله هانومان وهو يطير حاملاً جبلاً. كذلك في الهند 22 لغة رسمية ومئات اللهجات، ما يجعل الدبلجة ضرورية لأي فيلم يسعى لتحقيق نجاح جماهيري كبير، ولطالما اشتكى الجمهور من عدم تطابق حركة الشفاه مع حركة الصوت، وهي مشكلة بدأ الذكاء الاصطناعي في معالجتها.

بوليوود هي أضخم صناعة للأفلام في العالم متجاوزةً هوليوود، لكن انخفض عدد روّاد السينما الهندية من مليار في 2019 إلى 832 مليوناً في 2025. وبينما حقّقت إيرادات شباك التذاكر رقماً قياسياً بلغ 1.4 مليار دولار العام الماضي، إلا أنّها شهدت تقلّباً منذ الجائحة بالإضافة إلى تأثير منصات البث، واعتمدت على عددٍ محدودٍ من الأفلام الناجحة وأسعار التذاكر المرتفعة.

رفع الكفاءة والأرباح

تستجيب استوديوهات الإنتاج في بوليوود لتراجعها من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي على نطاقٍ غير مسبوق. وبحسب وكالة رويترز للأنباء، يساهم الذكاء الاصطناعي في تقليص جداول الإنتاج، ويغّير اقتصاديات صناعة الأفلام، لكن معايير الكفاءة هذه تصطدم بتقييم الجمهور الذي يعامل المحتوى المولّّد بالذكاء الاصطناعي بقسوة، حتى عندما يُحقق مبيعات.

وتنقل "رويترز" عن رئيس استوديو الذكاء الاصطناعي غاليري 5 راهول ريغولاباتي أن "الذكاء الاصطناعي يخفّض تكاليف الإنتاج إلى خُمس ما كانت عليه في صناعة الأفلام التقليدية في أنواع مثل الأساطير والخيال"، بينما وقت الإنتاج "انخفض إلى الربع". وتنقل عن الباحث في السينما والذكاء الاصطناعي بجامعة ريدينغ البريطانية دومينيك ليز أنه "إذا استطاعوا تحقيق النجاح، فسيكون التحول في صناعة الأفلام باستخدام الذكاء الاصطناعي من نصيب الهند". ووفقاً لتحليل أجرته شركة الاستشارات إرنست ويونغ، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز إيرادات شركات الإعلام والترفيه الهندية بنسبة 10% ويخفض التكاليف بنسبة 15% على المدى المتوسط.

شهية وادي السيلكون

تفتح طفرة الذكاء الاصطناعي في بوليوود شهية شركات التكنولوجيا في وادي السيلكون التي لا تضيع الفرصة لاقتناص نصيبها من كعكة أكبر صناعة سينمائية في العالم. وتعاونت "غوغل" مع المخرج السينمائي شاكون باترا في أغسطس/آب لإنتاج سلسلة سينمائية من خمسة أجزاء باستخدام تقنية "فيو 3" لتوليد الفيديو وأدوات "فلو إيه آي"؛ وتتعاون شركة كوليكتيف مع "مايكروسوف" لتوفير قوة حوسبة الذكاء الاصطناعي اللازمة في عمليات الإنتاج؛ وحضرت شركة الرقائق "إنفيديا" في مهرجان أفلام الذكاء الاصطناعي في الهند.

إقبال وانتقادات

تجربة إعادة كتابة نهاية "رانجهانا" اجتذبت الجماهير، فقد شهدت سلسلة دور السينما الأكبر في الهند PVR Inox مثلاً استحواذ النسخة التاميلية من الفيلم على 35% من التذاكر المتاحة خلال شهر عرضه في أغسطس/آب. وصرّح الرئيس التنفيذي لشركة إيروس براديب دويفيدي لـ"رويترز" بأن الاستوديو يُراجع كتالوغ أفلامه الذي يضم 3000 عنوان "لتحديد الأفلام المرشحة للتحويل بمساعدة الذكاء الاصطناعي". في الوقت نفسه، أثارت فكرة إعادة كتابة السيناريو ردات فعل غاضبة، فغرّد الممثل البارز دانوش على "إكس" بأن النسخة المُعاد إنتاجها من "رانجهانا" بتقنية الذكاء الاصطناعي "جرّدت الفيلم من روحه" وأرست "سابقة مقلقة للغاية للفن والفنانين على حد سواء".

كذلك حققت نسخة مولّدة بالذكاء الاصطناعي من الملحمة الهندوسية القديمة "مهابهارات"، عرضتها منصة بث هندية، ما لا يقل عن 26.5 مليون مشاهدة منذ إطلاقها في أكتوبر/تشرين الأول، لكن في الوقت نفسه، حصل المسلسل على تقييم 1.4 من 10 على قاعدة بيانات IMDb، حيث تعرّض لانتقادات بسبب مشاكل مزامنة حركة الشفاه، ورداءة المَشاهد، وافتقارها إلى الواقعية ومرونة الحركة الطبيعية للناس والأشياء.

وخلص مخرج أفلام بوليوود أنوراغ كاشياب إلى أنه "في الهند، السينما ليست فناً. إنها تجارة بحتة". وقال الكاتب والمنتج الأميركي جوناثان تابلين إن استخدام الذكاء الاصطناعي لإنتاج أفلام روائية كاملة يُعد "إهانة لتاريخ السينما برمته". وأضاف: "سيملأ هذا أفلامكم وشاشاتكم بأفلام نمطية رديئة".