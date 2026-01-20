هكذا غيّر "ديبسيك" شركات الذكاء الاصطناعي الصينية

- أطلق روبوت الدردشة الصيني "ديبسيك" في يناير 2025، مما أحدث ضجة في الأسواق الغربية بفضل أدائه المتميز وتكلفته المنخفضة، مما أعطى دفعة قوية لشركات التكنولوجيا الصينية، حتى تلك المهددة بالإفلاس. - ساهم "ديبسيك" في إنقاذ شركة "ديب ويزدوم" من الإفلاس، حيث جمعت 30 مليون دولار، وأدى إلى زيادة الحماس والمنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي الصيني، مع توقعات بارتفاع قيمة المشاريع بشكل كبير. - ارتفعت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي الصينية بشكل ملحوظ، وزادت طلبات التوظيف في هذا المجال بنسبة 39%، بفضل نجاح "ديبسيك" الذي استحوذ على 4% من حصة السوق العالمية.

هزّ إطلاق روبوت الدردشة الصينية ديبسيك في يناير/كانون الثاني 2025 الأسواق الغربية بعدما حقّق أداءً منافساً لروبوت تشات جي بي تي وأمثاله بتكلفة أقل بكثير. في المقابل منح الروبوت دفعة مهمة لشركات التكنولوجيا الصينية، حتى تلك التي كانت مهددة بالإفلاس.

وقبل "ديبسيك"، كانت شركة ديب ويزدوم الصينية لتطوير البرمجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تُكافح من أجل البقاء، وكادت تفلس ثلاث مرات، لكن خلال العام الماضي جمعت 30 مليون دولار نتيجة التأثير الإيجابي لـ"ديبسيك" على السوق الصينية. تقول مؤسسة الشركة وو تشنغلين لوكالة فرانس برس: "لقد منح هذا الكثيرين ثقةً افتقدها مجتمع الذكاء الاصطناعي الصيني سابقاً".

كذلك أبرمت شركة جينكيو كابيتال صفقات مع أكثر من 50 شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الاثني عشر الماضية. وصفت نائبة الرئيس، شي ياكيونغ، "ارتفاعاً ملحوظاً" في الحماس تجاه الذكاء الاصطناعي الصيني والمنافسة بين المستثمرين منذ صدمة "ديبسيك"، وتوقعت أن تصل قيمة المشاريع التي قُدّرت قيمتها المبدئية في عام 2024 بين 10 و20 مليون دولار إلى ما بين 20 و40 مليون دولار في عام 2025.

هذا وارتفعت أسهم شركتي "زيبو إيه آي" و"ميني ماكس" الناشئتين في مجال الذكاء الاصطناعي بشكل كبير عند طرحهما للاكتتاب العام في هونغ كونغ هذا الشهر. هذا فيما أعلنت منصة التوظيف الإلكترونية "زيليان تشاوبين" عن زيادة بنسبة 39% في طلبات التوظيف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025، وذلك بعد النجاح الباهر الذي حققته "ديبسيك".

تنقل "فرانس برس" عن مؤسس شركة آيديا فلو، شين تشياجين، أن "الصين تتمتع ببيئة تطوير تطبيقات ضخمة، ويجيد المطورون الصينيون بناء التطبيقات". ويضيف: "لكننا افتقرنا لفترة طويلة إلى نموذج فعّال من حيث التكلفة". وهي الفجوة التي سدتها "ديبسيك" الآن، إذ بدأت عام 2023 بوصفها مشروعاً جانبياً لصندوق تحوّط يعتمد على البيانات، واليوم، هي تستحوذ على 4% من حصة السوق العالمية.

وساهم نشر الشركة لتفاصيل عمل أنظمتها، عكس الأنظمة الغربية المغلقة، في زيادة إقبال المطورين والشركات على استخدام أدواتها، كما أن السوق الصينية المحلية ضخمة، فبحلول يونيو/حزيران 2025، أفاد أكثر من نصف مليار مستخدم للإنترنت في الصين باستخدامهم منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي.