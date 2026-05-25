هكذا عرقل كبار وادي السيليكون قرار ترامب حول الذكاء الاصطناعي

- تعرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب لضغوط من قادة وادي السيليكون، مما أدى إلى تأجيل توقيع أمر تنفيذي حول الذكاء الاصطناعي، بعد محادثات مع شخصيات بارزة مثل إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ، الذين حذروا من تأثير النظام الجديد على تطوير التقنية. - يواجه البيت الأبيض ردود فعل سلبية من قاعدة ترامب الشعبية بشأن الذكاء الاصطناعي، حيث يخشى الناخبون من فقدان الوظائف وارتفاع فواتير الكهرباء، مما أدى إلى انقسام بين حلفاء ترامب وإدارته. - تبرز هذه الأحداث النفوذ الهائل لقادة وادي السيليكون داخل إدارة ترامب، حيث يسعى هؤلاء القادة لدعم قوى سياسية تضمن عدم فرض ضرائب أو قوانين احتكارية صارمة على شركاتهم.

تعرّض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لضغوط شركات التكنولوجيا في وادي السيليكون من أجل وقف قراره المتعلّق بالذكاء الاصطناعي. وقد انهالت عليه أكثر من مكالمة هاتفية في اللحظات الأخيرة، ما أعاق توقيع الأمر التنفيذي حول الذكاء الاصطناعي، الذي كان العالم يرتقبه. وقبل ساعات من الموعد المحدد لبدء الفعالية، وبينما كان بعض المديرين التنفيذيين في قطاع الصناعة يتوجهون إلى واشنطن لحضور مراسم التوقيع، أعلن ترامب للصحافيين في المكتب البيضاوي أنه ألغى الفعالية لأنه "لم يُعجب" بصيغة الأمر التنفيذي.

ماذا حدث في آخر اللحظات؟

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن ثلاثة مصادر أن ترامب اتخذ قرار تأجيل التوقيع بعد محادثات مع الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس إيلون ماسك، ومؤسس شركة ميتا مارك زوكربيرغ، ورئيس مجلس مستشاري الرئيس للعلوم والتكنولوجيا ديفيد ساكس، الذين حذّروا من أن نظام التدقيق الجديد الذي وضعته الإدارة قد يعيق تطوير تقنية تُعدّ ركيزة أساسية للاقتصاد الأميركي. بعدها قرّر ترامب عدم توقيع الأمر بعد أن كان البيت الأبيض قد أرسل بالفعل دعوات إلى قادة كبرى شركات التكنولوجيا لحضور حفل التوقيع الخميس.

ويواجه البيت الأبيض على نحو متزايد ردّات فعل سلبية تجاه الذكاء الاصطناعي من داخل قاعدة ترامب الشعبية، إذ يتزايد قلق الناخبين من أن هذه التقنية قد تؤدي إلى فقدان الوظائف وارتفاع فواتير الكهرباء. كذلك أدى موضوع تنظيم الذكاء الاصطناعي إلى انقسام بين حلفاء ترامب وإدارته، ولا سيّما بعد أن أظهر جيل جديد من نماذج الذكاء الاصطناعي، مثل نموذج "ميثوس" من شركة "أنثروبيك"، قدرته على كشف الثغرات الأمنية في برامج الحاسوب واستغلالها.

وبعد أسابيع من النقاش، وبمساهمة واسعة من قادة وادي السيليكون، توصل البيت الأبيض إلى مسودة أمر تنفيذي وصفها المسؤولون بأنها توازن بين المخاوف الأمنية واحتياجات هذه الصناعة. وكان من شأن الأمر أن يُنشئ نظاماً طوعياً يتيح للشركات تزويد الحكومة بنظرة مبكرة على أنظمة الذكاء الاصطناعي المتطورة، لمدة تصل إلى 90 يوماً قبل طرحها للجمهور، حتى تتمكن الوكالات من اختبار النماذج بحثاً عن قدرات خطيرة، وتحديد نقاط الضعف، وإعداد الدفاعات قبل أن يستغلها القراصنة أو الخصوم الأجانب. وبالرغم من أن النظام طوعي وأقل صرامة بكثير من الاختبار الإلزامي، إلا أنه تعرّض للضغوطات من أجل وقف توقيعه.

نفوذ وادي السيليكون الهائل

هذه العرقلة واقعة جديدة تبرز النفوذ الهائل الذي بات قادة وادي السيليكون يتمتعون به داخل إدارة ترامب. شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من أبرز المانحين الذين قد يكون لهم دور محوري في جهود جمع التبرعات المستقبلية للحزب الجمهوري، وقد سبق وحذّر الكاتب والباحث الكندي المتخصص في شؤون التكنولوجيا، باريس ماركس، من أن مليارديرات التكنولوجيا "منشغلون أساساً بحريتهم الشخصية"، أي القدرة على التصرف بلا قيود حكومية أو مجتمعية. ورأى في حديث إلى المجلة الأوروبية الخضراء أن هذا ما يفسر الانزياح المتزايد داخل قطاع التكنولوجيا نحو اليمين (الذي تنتمي إليه إدارة ترامب)، والسعي إلى دعم قوى سياسية تضمن عدم فرض ضرائب أو قوانين احتكارية صارمة على شركاتهم.