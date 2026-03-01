هكذا تنبأ "غروك" بيوم بدء العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران

- أثار روبوت الدردشة "غروك" من إيلون ماسك ضجة بعد توقعه بدء العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، حيث نجح في تحديد اليوم بدقة، مما لفت انتباه مواقع التواصل الاجتماعي. - تجربة صحيفة "جيروزاليم بوست" شملت أربعة روبوتات، و"غروك" كان الوحيد الذي توقع الإجابة الصحيحة، مما دفع ماسك للاحتفاء بهذا الإنجاز، رغم أن الصحيفة أكدت أن التوقع كان مجرد تخمين. - رغم التنبؤ الصحيح، فإن "غروك" ليس معروفاً بدقته، حيث سجل نسبة خطأ 94% في دراسة سابقة، وأثار الجدل بنشره نظريات مؤامرة ومحتوى غير لائق.

أثار روبوت الدردشة غروك من إيلون ماسك اهتمام مواقع التواصل بعد توقعه بدء العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران أمس السبت 28 فبراير/شباط الماضي. ويعود أصل هذا الخبر إلى تجربة نفّذتها صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في 25 فبراير/شباط، إذ طلبت من أربعة روبوتات دردشة تحديد الموعد المحتمل لتوجيه ضربة إلى إيران، ونجح حينها "غروك" في تحديد اليوم.

وأجرت الصحيفة الإسرائيلية تجربتها على أربعة روبوتات، وهي "كلود" من "أنثروبيك"، و"جيميناي" من "غوغل"، و"غروك" من "إكس إيه آي"، و"تشات جي بي تي" من "أوبن إيه آي". استجاب كل منها بشكل مختلف عند الضغط عليه للحصول على إجابة قاطعة، وكان "غروك" هو من توقع الإجابة الصحيحة.

تنبؤ "غروك" أثار ضجة في مواقع التواصل. إيلون ماسك لم يفوّت الفرصة للاحتفاء بهذا "الإنجاز"، وأعاد نشر الخبر معلقاً "يُعد التنبؤ بالمستقبل أفضل مقياس للذكاء"، وردّ عليه حساب: "توقع غروك ذلك لأنه كانت لديه إمكانية الوصول إلى بيانات حكومية رفيعة المستوى بفضلك على ما أعتقد". وكانت وزارة الحرب الأميركية قد عقدت اتفاقاً مع "إكس إيه آي" لاستخدام الروبوت في أنظمتها السرية. لكن الصحيفة قالت إن الروبوت "لم يطلع على أي تخطيط سري. لقد خمّن، وتطابق تخمينه".

Prediction of the future is the best measure of intelligence https://t.co/dOKO03vXwr — Elon Musk (@elonmusk) February 28, 2026

وبالرغم من هذا التنبؤ الصحيح فإن روبوت ماسك ليس معروفاً بدقته. في مارس/آذار 2025، وجدت دراسة نُشرت في مجلة كولومبيا جورناليزم ريفيو أن نموذج "غروك 3" قد سجّل أسوأ النتائج من حيث الدقة، إذ بلغت نسبة الخطأ فيه 94%. وقد سبق أن نشر نظريات مؤامرة عنصرية حول جنوب أفريقيا، كما أشاد بهتلر، ودعا إلى محرقة جديدة، وولّد صوراً إباحية للضحايا، ما استدعى الإدانات وفتح تحقيقات حول العالم.