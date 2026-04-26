هشام خرما... تقنيات للتأمل الموسيقي وتوزيع الصوت في الفراغ

- قدم هشام خرما حفلاً في دار الأوبرا المصرية، حيث عرض موسيقى تتميز ببناء تراكمي وصوتيات إلكترونية، مع التركيز على جودة الهندسة الصوتية وتأثير موسيقى العصر الجديد لتحسين الحياة اليومية. - استفاد خرما من خلفيته في الدعاية والإعلان لتطوير مشروعه الموسيقي، حيث أصدر ألبوم "اليقين" في 2016، الذي يجمع بين الفلسفة والروحانية في بنى موسيقية، مما وسع من قاعدة جمهوره. - في الموسيقى التصويرية، يبرز خرما في تعميق الحالة الشعورية للمشاهد باستخدام المؤثرات الرقمية، ويستهدف جمهوراً يبحث عن التأمل والاستغراق في حفلاته.

أحيا المؤلف الموسيقي وعازف البيانو المصري هشام خرما حفلاً، قبل أيام، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وقدم خرماً عدداً من أشهر أعماله، منها: "الأندلس"، و"وادي الملوك"، و"بدر"، و"خلخال"، و"حلم"، و"أفق"، و"حلق معي"، و"مولد العبد"، و"أمل"، و"الحكاية"، و"أيها القلب"، و"البداية"، و"النهاية"، و"نروح بعيد"، و"شمس الزناتي".

تتسم مؤلفات خرما ببناء تراكمي يبدأ من نواة لحنية بسيطة، ثم تتسع تدريجياً عبر إضافة طبقات صوتية إلكترونية، مع مراعاة توفير مساحات زمنية تمنح المستمع فرصة لتأمل النغمة.

تبتعد هذه الهيكلية عن التعقيدات الكلاسيكية، وتستبدل بها صياغة صوتية تعتمد على صفاء الرنين واستدامة النغمة. ترتكز فلسفة خرما الإنتاجية على جودة الهندسة الصوتية (Sound Engineering)، إذ توزّع الأصوات في الفراغ السمعي بدقة تمنح شعوراً بالاتساع.

يعكس هذا التوجه تأثراً واضحاً بمدرسة ما يعرف بموسيقى العصر الجديد (New Age) التي ظهرت في الستينيات لتعبّر عن اتجاه يرى في الموسيقى أداة لتحسين جودة الحياة اليومية وتنشيط الإبداع، من خلال موازنة الترددات الصوتية لتكون مريحة للجهاز العصبي. ساهمت خلفية هشام خرما في مجال الإدارة الإبداعية في صقل قدرته لتقديم مقطوعات تساعد على استدعاء صور ذهنية مكثفة، ما يفسر نجاحه في وضع الموسيقى التصويرية لعدد من الأعمال الدرامية.

انعكست خبرة خرما بقطاع الدعاية والإعلان على طريقة بناء مشروعه الموسيقي، فنجح في إنتاج نمط موسيقي يتسم بالتكثيف، والقدرة العالية على الوصول، والارتباط الوثيق بالبناء البصري. تفرض طبيعة الإعلانات ضرورة إيصال الرسالة في ثوانٍ معدودة، وهي المهارة التي نقلها خرما إلى مؤلفاته الموسيقية. تتميز مقطوعاته بوجود خطاف لحني (Musical Hook) واضح ومباشر، يسهل على الأذن التقاطه وحفظه من المرة الأولى.

كما أدت الخلفية الإعلانية لخرما إلى اهتمام استثنائي بالعناصر البصرية المرافقة للموسيقى، وهو ما يظهر بوضوح في بناء المقطوعة الموسيقية، وكأنها خلفية لمشهد مرئي مفترض، ما يسهل عملية تحويلها إلى فيديو كليب أو استخدامها في الأفلام السينمائية.

تعامل هشام خرما مع اسمه بأسلوب تسويقي رصين. اعتمد في بداياته على استغلال المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي بذكاء، من خلال تقديم محتوى بصري عالي الجودة يتناسب مع طبيعة موسيقاه. ساهم هذا المنهج في تحديد شريحة الجمهور المستهدفة بدقة، وجعل من اسمه علامة تجارية مرادفة للجودة والحداثة في الإنتاج الموسيقي المستقل.

في عام 2016، أصدر خرما ألبومه الثالث "اليقين"؛ فمثّل محطة أساسية في مسيرته، إذ انتقل عبره من مرحلة تقديم المقطوعات المنفردة إلى مرحلة المشروع الفني المتكامل ذي الوحدة الموضوعية. يعتمد هذا العمل على صياغة مفاهيم فلسفية وروحية وتحويلها إلى بنى موسيقية ملموسة. يُصنف "اليقين" باعتباره ألبوماً مفاهيمياً ترتبط مقطوعاته بخط درامي وفلسفي واحد. تهدف الهيكلية العامة للألبوم إلى محاكاة رحلة إنسانية تبدأ من البحث والحيرة، وصولاً إلى حالة الاستقرار الذهني.

اعتمد خرما في هذا البناء على تدرج في الطبقات الصوتية، فتبدأ المقطوعات عادة بإيقاعات بطيئة، وتتصاعد تدريجياً لتعكس حالة التطور النفسي، ما يمنح الألبوم صفة الرواية الموسيقية. شهد هذا المشروع استخداماً مكثفاً للصوت البشري، لكن وفق رؤية توزيعية مختلفة عن الغناء التقليدي.. استُخدم صوت المطربين والمطربات ليكون طبقة نغمية مكملة للآلات من دون التركيز على استعراض القدرات الصوتية الفردية.

يُظهر الألبوم رؤية متميزة للهندسة الصوتية، إذ فُصل بين الترددات بوضوح يسمح بتمييز كل آلة على حدة رغم تداخل الطبقات الإلكترونية. ساهم هذا النضج التقني في إبراز التفاصيل الدقيقة، مثل صوت احتكاك الأصابع بأوتار العود أو أنفاس عازف الناي، ما أضفى لمسة واقعية على العمل رغم طبيعته الإلكترونية الغالبة.

ولا ريب أن "اليقين" شكّل نقطة تحول في علاقة خرما بالجمهور، فانتقلت موسيقاه من النخبوية المحدودة إلى قاعدة جماهيرية أوسع. ساهم الوضوح اللحني لمقطوعة "اليقين" في تحويلها إلى علامة مسجلة لموسيقاه، واستُخدمت على نطاق واسع في الوسائط المرئية، ما أكد نجاح المنهج الذي يمزج بين القيمة الفنية العالية والقدرة على الانتشار الجماهيري.

كان دخول هشام خرما عالم الموسيقى التصويرية امتداداً طبيعياً لرؤيته البصرية، فانتقل من صياغة المقطوعات المستقلة إلى هندسة الصوت باعتبارها عنصراً فاعلاً في السرد الحكائي. وتعتمد تجربته في أعمال مثل مسلسلي "النهاية" عام 2020 و"سوتس" عام 2022 على توظيف الصوت لتعميق الحالة الشعورية للمشاهد وفق معايير تقنية محددة.

يعتمد خرما في تأليفه الدرامي على دراسة الأبعاد النفسية للشخصيات وترجمتها إلى ثيمات موسيقية ترافق ظهورها. وتتميز هذه الثيمات بالبساطة اللحنية التي لا تزاحم الحوار السينمائي، ولكنها تصبح خلفية تدعم التحولات العاطفية من دون افتعال، ما يعزز من واقعية المشهد وتأثيره في المتلقي. يوظف خرما المؤثرات الرقمية لخلق مشاعر القلق والغموض، أو محاكاة المستقبل، كما ظهر في مسلسل "النهاية"، إذ ساهمت الأصوات الإلكترونية الحادة في بناء عالم الخيال العلمي.

يستخدم هشام خرما الإيقاع للتحكم في الزمن الدرامي. في مشاهد التشويق، يعتمد على إيقاعات منتظمة ومتسارعة تحاكي ضربات القلب، ويلجأ في المشاهد الحوارية إلى إخفاء الإيقاع تماماً، والاعتماد على الأصوات المستدامة، أو الوسائد الصوتية (Sound Pads) التي توفر الاستمرارية السمعية من دون تشتيت الانتباه عن النص. تتداخل الحدود في أعمال خرما بين الموسيقى وتصميم الصوت. فهو يعامل المؤثرات الصوتية المحيطية باعتبارها جزءاً من التكوين الموسيقي، فيدمج أصواتاً من البيئة المحيطة بالمشهد داخل التوزيع الموسيقي.

تظهر احترافية خرما في قدرته على تطويع أسلوبه الخاص ليتناسب مع الأنواع الدرامية المختلفة. في مسلسل "سوتس بالعربي"، اعتمد على موسيقى تتسم بالحيوية والإيقاع المديني السريع لتعكس أجواء مكاتب المحاماة والحياة العملية، وهو ما يؤكد مرونة أدواته الموسيقية وقدرتها على الانتقال بين الفانتازيا والواقعية المعاصرة بكفاءة تقنية متساوية.

يحرص خرما على تصميم حفلاته ضمن منظومة بصرية موازية للموسيقى، فتخضع الإضاءة والشاشات الخلفية لبرمجة دقيقة تتوافق مع الترددات الصوتية. تُستخدم الفنون البصرية الرقمية لتعزيز الحالة الذهنية لكل مقطوعة؛ فتنتقل الألوان والأشكال من الحدة والسرعة في المقطوعات الإيقاعية إلى السيولة والهدوء في المقطوعات التأملية، ما يحقّق وحدة عضوية بين ما يُسمع وما يُرى.

يؤدي خرما دور المايسترو التقني فوق المسرح، فيدير مجموعة من الأجهزة الإلكترونية التي تسمح له بالتحكم في الطبقات الصوتية وإعادة تشكيلها لحظياً. يمنح هذا الأسلوب العرض الحي حيوية تختلف عن النسخ المسجلة في الألبومات، فتُعدّل الوسائد الصوتية والمؤثرات بناء على استجابة الجمهور وتفاعل القاعة، ما يضفي طابعاً ارتجالياً تقنياً على الأداء.

ترتكز رؤية خرما التوزيعية في الحفلات على إبراز العنصر البشري وسط الهيمنة الإلكترونية. فيخصص مساحات عزف منفرد لآلات مثل الكمان، والقانون، أو الريكوردر، مع الإبقاء على القاعدة الإيقاعية والهارمونية مخزنة رقمياً. هذا الدمج يحافظ على الدقة العالية للقطع المقدمة، مع توفير الطاقة الحية للأداء الموسيقي المباشر.

يستهدف العرض الحي لخرما شريحةً نوعيةً من الجمهور تبحث عن الاستغراق والتأمل، وتعتمد استراتيجية الحفل على التدرج الدرامي في قائمة المعزوفات، إذ يبدأ العرض بمقطوعات هادئة لبناء جسر من الثقة والسكينة، ثم ينتقل تدريجياً نحو الإيقاعات الأكثر حركية، ما يضمن التركيز لدى المستمع حتى نهاية العرض.

بدأت علاقة خرما مع الموسيقى مبكراً، وفي مرحلة الطفولة وقبل أن يجاوز التاسعة، بعد أن لفتت معلمته انتباه والده إلى ميوله الموسيقية، ليحظى بأول جهاز أورغ. من تلك اللحظة، عرف خرما أن طريقه مع الموسيقى سيكون دائماً ومستمراً. في عمر الـ13 عاماً، ألف أول مقطوعة موسيقية، فكانت نواة لرحلة طويلة. وفي العام الماضي، أطلق ألبوماً بعنوان "أفق" تضمن عشر مقطوعات، منها: "أيها القلب"، و"مدار"، و"موف أون"، و"رن أواي".

تتجاوز تجربة هشام خرما حدود الأداء الموسيقي التقليدي لتستقر في منطقة الهندسة الوجدانية القائمة على العلم والابتكار التقني. استدامة مشروعه الفني ارتبطت بقدرته على تقديم لغة صوتية عابرة للحدود الثقافية، ليقدم إنتاجاً موسيقياً حداثياً، يراه كثيرون من معجبيه أداة وظيفية تساعد على رفع جودة إدراكهم الحسي.

يفرض هذا النمط من الموسيقى واقعاً جديداً في السوق العربية، لأنه يعيد التوزيع الموسيقي إلى الصدارة، ويمنحه دور البطولة، ويحرر الآلة الموسيقية من تبعيتها للصوت البشري بمفهومه الكلاسيكي. تكمن القوة لهذا المسار في تحقيق معادلة الانضباط الإنتاجي المعتمد على خلفية تسويقية ذكية، مع الحفاظ على جوهر الفن القائم على التأمل والصفاء الروحي.