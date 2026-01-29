"هراء الذكاء الاصطناعي" يغرق مواقع التواصل

- تتزايد الجهود لوقف انتشار "الهراء المولد" على الإنترنت، وهو محتوى رديء يُنتج باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية، مما يزاحم المحتوى عالي الجودة. أدوات مثل "فيو" و"سورا" تسهل إنشاء هذا المحتوى باستخدام كلمات وصفية بسيطة. - بينما يعبر البعض عن قلقهم من تأثير هذا المحتوى، يدعو آخرون، مثل الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، إلى تبني الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإبداع. مصر تحتل المرتبة الثانية عالميًا في عدد المشتركين في قنوات "الهراء المولد". - تتخذ منصات مثل "بينترست" و"تيك توك" إجراءات لتصفية المحتوى المولد، بينما تركز منصات أخرى على وضع إشارات تمييزية لتجنب الخلط بين المحتوى المولد والحقيقي.

مع انتشار ما يُعرف بـAI slop (الهراء المولد) على الإنترنت، تتزايد الجهود لوقف هذا السيل الجارف من الصور والفيديوهات المُنتجة باستخدام أدوات تقنية متطورة باستمرار. و"الهراء المولد" مصطلح يُستخدم لوصف محتوى رديء ولّدته أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية، وبسبب انتشارها السريع باتت تزاحم المحتوى المتقن وعالي الجودة الذي تعب صنّاع المحتوى الموهوبون في صناعته. محتوى سهّلته أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية سهلة الاستخدام، مثل "فيو" من "غوغل" و"سورا" من "أوبن إيه آي"، التي تسمح بإنشاء صور واقعية باستخدام كلمات وصفية قليلة.

ومن بين هذا المحتوى الرديء الذي ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات مشاركة الفيديو، صور لقطط ترسم، ومشاهير في مواقف محرجة، وشخصيات كرتونية تُروّج لمنتجات. ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن الرئيس التنفيذي لشركة يوتيوب، نيل موهان، أن "صعود الذكاء الاصطناعي أثار مخاوف بشأن المحتوى الرديء". ونقلت عن المهندس السويسري إيف، وصفه هذا المحتوى بأنه "رخيص، باهت، ومُنتج بكميات كبيرة".

في المقابل، يعبّر المستفيدون من الهراء المولد عن تأييدهم لانتشاره. حثّ الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا، الناس على تجاوز الجدل الدائر حول ما إذا كانت إبداعات الذكاء الاصطناعي رديئة أو متطورة، والتوجه نحو تبني هذه التقنية وسيلةً لتعزيز الإبداع والإنتاجية. و"مايكروسوفت" تستثمر بكثافة في الذكاء الاصطناعي، وهي من أبرز المستثمرين في "أوبن إيه آي"، مالكة "سورا"، الروبوت الذي يولّد الكثير من الهراء المولد. كذلك يقول نجم "يوتيوب"، بوب دويل، إن الهراء المولد "قد تعتقد أنه عديم الفائدة، لكنه بالنسبة إليهم بداية فكرة؛ بذرة". ودويل أحد مشاهير "يوتيوب" المتخصصين في صناعة المحتوى الإعلامي المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

والعالم العربي أيضاً متأثر بهذه الظاهرة. فقد خلص بحث أجرته شركة تحرير الفيديو كابوينغ إلى أن القنوات المصرية قد جذبت أرقاماً قياسية من حيث عدد المشتركين في قنوات "الهراء المولد"، محتلةً المرتبة الثانية عالمياً بما يناهز 18 مليون مشترك، ومتجاوزةً أميركا التي حلّت ثالثة بنحو 14.5 مليون مشترك. ومصر متقدمة أيضاً من حيث مجموع مشاهدات مقاطع الهراء المولد في قنواتها، إذ حلّت رابعة عالمياً بأكثر من ثلاثة مليارات مشاهدة.

وتتخذ منصات عدة إجراءات ضد الهراء المولد. موقع القوائم البصرية "بينترست" قرّر السماح للمستخدمين بتصفية بعض المحتوى المُولّد بالذكاء الاصطناعي، وقال لـ"فرانس برس" إنه أضاف هذه الخاصية استجابةً لرغبة المستخدمين في رؤية عدد أقل من الصور المُولّدة آلياً. "تيك توك" بدوره أطلق فلتراً مشابهاً. ويوفر "يوتيوب"، إلى جانب "إنستغرام" و"فيسبوك"، طرقاً للحد من كمية الهراء المولّد الذي يشاهده المستخدم، لكنها لا تقدم فلتراً واضحاً. هذا بينما ركزت منصات كبرى على وضع إشارة على الهراء المولد حتى لا يخلط المشاهد بينه وبين مشاهد حقيقية.