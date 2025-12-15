هذا عام سينمائي فلسطيني بامتياز

- عام 2025 يقترب من نهايته وسط استمرار النزاعات المسلحة والدمار في غزة، بينما تزداد الأوضاع المناخية والطبيعية سوءًا. - السينما تبرز كوسيلة لمواجهة الانهيارات اليومية، حيث تقدم أفلامًا تعكس الواقع وتكشف المستور، وتُعتبر 2025 عامًا سينمائيًا فلسطينيًا بامتياز. - الأفلام الفلسطينية تتألق في المحافل الدولية، رغم قلة الأعمال المتميزة، وتغوص في البيئة الفلسطينية خارج الحرب، مما يبرز الأزمات والخراب المستمر.

أيامٌ قليلة ستمرّ قبل أنْ ينتهي عامٌ، غير مختلف كثيراً عن سابقه. حرب الإبادة مستمرّة، والشتاء قارسٌ في غزة المدمَّرة. النزاعات المسلّحة، هنا وهناك، تقول علناً وبلا خبثٍ إنّ حرباً ستندلع في أي لحظة، وتؤكّد أنّ الجنون المُقيم في مكاتب القرار، يعمل على تحسين أدائه الوحشي. المناخ يزداد بشاعة. الطبيعة تزداد تقلّصاً. الخراب يزداد تفنّناً في ابتكار الأسوأ. القتامة حياة، والخسارة شأنٌ يومي عادي.

ينتهي عام 2025 بعد قليل. لا شيء في الأفق يبدو مريحاً. وحدها السينما تُصرّ على إعلان المواجهة، فتُنتج أفلاماً تمتلك شرط عيشها المديد. حكايات تُنبَش، فتُصنَع مرايا مما يُعثَر عليه. هذا دأب ذاك الفن: في مقابل انهيارات اليومي، بجوانبها كلّها، تتألّق السينما في اختراع معنى آخر للحياة. تكسر قيداً، فتعرّي زمناً أو راهناً أو حالة أو سلوكاً. تجهد في تحطيم باب حديدي، فيكون الثقب فيه منفذاً إلى فضح مخبّأ أو مغيّب.

للغرب همومٌ يطرحها في سينماه، وبعض نتاجاته يكشف فظاعة الوحش الذي، بأفعاله هناك، يُصيب مشرقاً يعاني عللاً كثيرة. للعرب همومٌ أيضاً، وسينماهم تتفوّق على ذاتها، بين حين وآخر، في ابتكار فعل جمالي لقول وبوح.

لن يكون صعباً البتة اعتبار هذا العام، الذي سينقضي بعد قليل، "عاماً سينمائياً فلسطينياً بامتياز". أفلامٌ أكثر من المعتاد، وإنْ يقلّ بينها الأجمل والأروع في سرد الحكاية. أفلامٌ تلتقط راهناً أو ماضياً، فتروي الراهن والماضي أمام عالمٍ، يكتفي بتصفيق ودموع وتعاطف في صالة كبيرة، ثم "كأنّ شيئاً لم يكن". أفلامٌ تغوص في بيئة فلسطينية، خارج حرب الإبادة في غزة وفي غيرها، فيتبيّن أنّ الأزمات حاضرة، والخراب عظيمٌ أيضاً.

تتألّق أفلام فلسطينية (وإنْ يُخرِج بعضَها سينمائيون وسينمائيات غير فلسطينيين) في محافل سينمائية دولية، وجوائز تُفرح كثيرين وكثيرات رغم التقاط الأفلام أعمال التنين الإسرائيلي، ثم، مجدّداً، "كأنّ شيئاً لم يكن".

مع هذا، إنّه عام سينمائي فلسطيني بامتياز. هذا وحده كافٍ، الآن على الأقل.