هذا أبرز جديد تحديث iOS 26.2 لأجهزة آبل

- أصدرت آبل تحديث iOS 26.2 الذي يشمل تحسينات في تطبيقات الموسيقى والبودكاست والألعاب، مع إصلاحات للأخطاء وتحديثات أمنية. - التحديث يوفر ميزات جديدة مثل عرض الأغاني المفضلة في "آبل ميوزيك" دون اتصال بالإنترنت، وفصول تلقائية في البودكاست، وفلاتر جديدة في مكتبة الألعاب، بالإضافة إلى تحسينات في الأمان وخيارات تنقل جديدة في "آبل نيوز". - في macOS 26.2، أضيفت ميزة "إيدج لايت" لمكالمات الفيديو، التي توفر إضاءة دائرية لحواف الشاشة لتحسين الإضاءة أثناء المكالمات.

أصدرت شركة آبل في الأيام الأخيرة تحديث 26.2 من نظام تشغيلها iOS الذي يشمل نظم أجهزتها المختلفة، بما في ذلك iOS لهواتف آيفون وiPadOS لـ"آيباد" وmacOS لحواسيب ماك وwatchOS لساعات آبل واتش وvisionOS لنظارات فيجن برو. وتقول "آبل" في الوصف الرسمي للتحديث إنه يوفر تحسينات لتطبيقات الموسيقى، والبودكاست، والألعاب، بالإضافة لإصلاحات للأخطاء وتحديثات أمنية.

والتحديث إلى iOS 26.2 وiPadOS 26.2 وmacOS 26.2 وwatchOS 26.2 وvisionOS 26.2 هو عملية تلقائية في الكثير من الأجهزة، لكن لمن يعتمد التحديث اليدوي يمكنه النقر على "عام"، ثم "تحديث البرامج". من هناك يختار المستخدم التحديث الفوري أو لاحقاً في المساء أثناء نومه.

أبرز جديد نظام iOS 26.2 كالتالي:

في "آبل ميوزيك" سوف تظهر الآن قائمة الأغاني المفضلة في قسم "أفضل الاختيارات" في البوابة الرئيسية.

ستتوفر كلمات الأغاني في "آبل ميوزيك" من دون حاجة إلى اتصال بالإنترنت.

في تطبيق البودكاست باتت الفصول المُنشأة تلقائياً تسهّل التنقل بين الحلقات.