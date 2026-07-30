هجومٌ ثانٍ في أقل من شهر يستهدف مبنى القناة 12 الإسرائيلية

- أدانت لجنة حماية الصحافيين الهجوم على مقر القناة 12 في تل أبيب، معتبرةً إياه تصعيداً خطيراً ضد وسائل الإعلام، ودعت السلطات الإسرائيلية لمحاسبة المسؤولين وضمان حرية الصحافة. - هاجم ملثم مبنى القناة، محطماً الأبواب وترك رسالة تهديد بالقتل، احتجاجاً على تغطية القناة لاعتداء جنود إسرائيليين على أسير فلسطيني، مما أثار جدلاً واسعاً. - الشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقاً دون توقيفات حتى الآن، بينما دعت القناة الحكومة لوقف التحريض، محملةً نتنياهو مسؤولية الهجوم.

أدانت لجنة حماية الصحافيين الهجوم الجديد الذي استهدف مقر القناة 12 الإسرائيلية في تل أبيب، ورأت أنه يمثل "تصعيداً خطيراً" في استهداف وسائل الإعلام، خصوصاً أنّه تضمن تهديدات صريحة بالقتل ضدّ العاملين فيها، داعيةً السلطات الإسرائيلية إلى محاسبة المسؤولين عنه وضمان حرية عمل الصحافيين.

وكان رجل ملثّم قد هاجم مبنى القناة 12 في تل أبيب، فجر الثلاثاء، حيث حطّم الأبواب الزجاجية للمبنى بالحجارة قبل أن يهرب تاركاً وراءه رسالة خطية تضمنت تهديداً بالقتل، احتجاجاً على عرض القناة مقاطع توثق اعتداء جنود إسرائيليين على أسير فلسطيني في معتقل سدي تيمان. وجاء في الرسالة أن الهجمات ستتواصل ما لم تعتذر القناة عن تغطيتها للقضية، وتوعّدت بأن "شخصاً ما سيموت في النهاية".

وهذا ثاني اعتداء من نوعه يستهدف مقر القناة خلال أقل من شهر، بعد إلقاء ملثم في 5 يوليو/ تموز الحالي قالبين إسمنتيين على الواجهة الزجاجية للمبنى، متسبباً بأضرارٍ مادية قبل أن يفرّ من المكان.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها فتحت تحقيقاً في الحادث، لكنها لم تعلن حصول أي توقيفات تتعلق بأي من الهجومين حتى الآن. وصرح مفوض الشرطة بأن الجهاز يتعامل مع الأمر بمنتهى الجدية وأنه سيعقد اجتماعاً عاجلاً لمناقشة القضية. وأضاف أنه أصدر تعليمات لقائد منطقة تل أبيب باستخدام الوسائل المتاحة كافة لتحديد هوية الجاني واعتقاله.

من جهتها، قالت المديرة الإقليمية للجنة حماية الصحافيين، سارة قضاة، إن "الاعتداء الثاني على القناة 12 خلال أقل من شهر، مقترناً بتهديدات مباشرة بالقتل، لا يمكن التعامل معه بوصفه عملاً تخريبياً عادياً، بل هو تصعيد خطير في ترهيب الصحافة الإسرائيلية". وأضافت أن على السلطات الإسرائيلية أن توضح بما لا يدع مجالاً للشك أن من يهدد الصحافيين أو يعتدي عليهم سيواجه المساءلة القانونية بسرعة وحزم.

وكانت القناة 12 قد قالت في بيان إن الهجوم "يمثل إشارة تحذير حقيقية"، مضيفةً أن "دماء صحافيين القناة ليست مباحة"، مؤكدة أنها "لن تتراجع"، ودعت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات إلى التوقف عن التحريض على الإعلام. كذلك حمّل عدد من رؤساء الأحزاب الإسرائيلية المعارضة نتنياهو مسؤولية الهجوم على القناة، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن.

وجاء الاعتداء على خلفية الجدل الذي أثارته تغطية القناة لقضية "سدي تيمان"، التي تعود إلى تسريب مشاهد مصورة عام 2024 توثّق تعرّض أسير فلسطيني لسوء معاملة داخل معتقل إسرائيلي. وأثارت القضية انقساماً عند الإسرائيليين بين مطالبين بالتحقيق في الانتهاكات وآخرين اعتبروا نشر التسجيلات استهدافاً لجيش الاحتلال الإسرائيلي.