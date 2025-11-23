بعد نحو عام على سلسلة هجمات باستخدام الرغوة المتمدّدة "البولي يوريثان"، استهدفت 276 سيارة في أربع ولايات ألمانية، يرى المحققون الألمان أن ما بدا في البداية مجرد تخريب بسيط كان في الواقع محاولة فجة للتأثير على نتائج انتخابات البرلمان الاتحادي. ولا يزال من غير الواضح نهائياً من يقف وراء هجمات الرغوة المتمددة التي جرت في ولايات بادن فورتمبرغ وبافاريا وبراندنبورغ وبرلين، غير أن إفادة أحد المشتبه بهم تشير إلى أن الجهة المدبرة قد تكون في روسيا.

وخلال الفترة بين 8 و11 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، جرى ملء أنابيب العادم في عدد كبير من السيارات بمادة البولي يوريثان، كما ألصق الجناة على المركبات ملصقات تحمل صورة وزير الاقتصاد الألماني آنذاك روبرت هابيك (حزب الخضر) مع عبارة "كن أخضر!"، وبحسب الادعاء العام الألماني، كان من الصعب إزالة المادة بعد تصلّبها، فيما وُضعت أحياناً بصورة سطحيّة على السيارات.

وفي نطاق شرطة مدينة أولم أُبلغ عن أضرار لحقت بـ113 سيارة، بينما أبلغ أصحاب 43 سيارة في شونفيلد ببراندنبورغ عن نفس المشكلة. وفي بافاريا تضرّرت عشر سيارات، وفي برلين تعرضت 110 سيارات للتخريب. وذكر الادعاء العام في أولم أن مشتبهاً به، يبلغ من العمر 18 عاماً، أفاد بأن هجمات الرغوة المتمددة "نُفذت بتكليف من شخص يُعتقد أنه مواطن صربي في روسيا لم تُعرف هويته بعد، بهدف التأثير على سلوك الناخبين، وبالتالي على نتيجة الانتخابات البرلمانية التي تقرّرت في 23 فبراير/شباط 2025"، وعرض هذا الشخص على المتهمين مكافأة قدرها مئة يورو عن كل سيارة.

وقال المدعي العام ميشائيل بيشوفبرغر: "هذه الأقوال لم تؤكدها أدلة أخرى حتّى الآن"، مشيراً إلى أن بقية المشتبه بهم أدلوا بأقوال، لكنهم نفوا الاتهامات، وأضاف الادعاء العام في أولم أن "محتوى وتصميم الملصقات التي تركت على السيارات وتوقيت الهجمات قبيل الانتخابات البرلمانية يشير إلى وجود نية للتأثير على الرأي العام، وبالتالي على الناخبين المحتملين". وبحسب البيانات، فإن المشتبه بهم الخمسة مطلقو السّراح.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)