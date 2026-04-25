"هجرة" السعودي يتوّج في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

فاز فيلم "هجرة" للمخرجة السعودية شهد أمين بجائزة أفضل فيلمٍ طويلٍ في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بدورته العاشرة، التي أُقيمت من 20 إلى 25 إبريل/نيسان الحالي، كما نال بطل الفيلم نواف الظفيري جائزة أفضل ممثل.

ويروي فيلم "هجرة" رحلةً نسائيةً إلى الحج، في إطار دراما مشوّقة تنسجها نساءٌ في السعودية خلال رحلةٍ عبر الصحراء إلى مكة، حيث تختفي طفلةٌ وتنطلق جدّتها في رحلةٍ إلى الشمال للبحث عنها. الفيلم من تأليف وإخراج شهد أمين، وبطولة براء عالم ونواف الظفيري.

واستقبل المهرجان أكثر من 800 فيلمٍ في هذه الدورة، اختير منها 73 فيلماً من 34 دولة، من بينها أعمالٌ تُعرض للمرة الأولى دولياً أو أفريقياً، وأخرى شاركت في مهرجاناتٍ كبرى مثل مهرجان كان السينمائي ومهرجان فينيسيا السينمائي ومهرجان برلين السينمائي ومهرجان روتردام السينمائي، وفق إدارة المهرجان برئاسة السيناريست محمد عبد الخالق.

وتنافس في "مسابقة الأفلام الطويلة" الدولية 10 أفلام، بينما ضمّت "مسابقة الأفلام القصيرة" 21 فيلماً. وعلى الصعيد المحلي، شملت الأقسام المصرية 9 أفلام ضمن مسابقة "أفلام ذات أثر"، و10 أفلام في "أفلام الجنوب"، إضافةً إلى 18 فيلماً في "أفلام الورش".

ووفق بيانٍ لمهرجان أسوان عقب حفل الختام الجمعة، ذهبت جائزة لجنة التحكيم إلى الفيلم الهولندي "عاملها كسيدة"، فيما فاز بجائزة أفضل مخرج فيلم "ابنة الكوندور"، وهو إنتاجٌ مشتركٌ بين بوليفيا وبيرو وأوروغواي. ونال نواف الظفيري جائزة أفضل ممثل عن "هجرة"، بينما حصدت نينكي بلاس جائزة أفضل ممثلة عن "عاملها كسيدة"، وفاز فيلم "البيت البرتغالي" بجائزة أفضل سيناريو، مع تنويهٍ خاصٍ لفيلم "كومبارسا".

وفي فئة الأفلام القصيرة، فاز فيلم "المينة" بجائزة أفضل فيلمٍ قصيرٍ، وهو إنتاجٌ مشتركٌ بين المغرب وإيطاليا وفرنسا وقطر، كما نال الفيلم الإيطالي "النموذج الكينيبالي" جائزة لجنة التحكيم.

كما فاز الفيلم التونسي "دنيا" بجائزة الاتحاد الأوروبي، وحصد فيلم "رحلة لم تكتمل" جائزة أفضل عملٍ جماعي ضمن مسابقة أفلام الورش، فيما ذهبت جائزة أفضل إخراج لفيلم "الخير والبركة"، ونال فيلم "الأم" جائزة أفضل تمثيلٍ لممثلة.

وفي مسابقة "أفلام ذات أثر"، فاز "تهويدة ما بعد النوم" بجائزة أفضل فيلم، فيما مُنحت جائزة أفضل فكرة لفيلم "ياللا عجل"، ونال فيلم "الدرج" جائزة لجنة التحكيم.

أما في مسابقة "أفلام الجنوب"، فحصد فيلم "مسافات" للمخرجة ليزا كمال المركز الأول، تلاه "بيدي" للمخرج عبد الله حسن في المركز الثاني، ثم "مبقاش براح" للمخرجة ميرا ممدوح في المركز الثالث.

وجاءت الدورة العاشرة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة برعاية وزارات الثقافة والسياحة والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ونقابة السينمائيين، ومجموعةٍ من الشركات والمؤسسات.

حملت الدورة اسم عزيزة أمير، احتفاءً بمرور 125 عاماً على ميلادها، وتكريماً لدورها بوصفها إحدى رائدات السينما في مصر.