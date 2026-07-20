هاني شنودة... البحث الدائم عن الصوت الآخر

- فقدت الموسيقى المصرية برحيل هاني شنودة أحد أبرز مجدديها، حيث ساهم منذ الستينيات في تغيير شكل الأغنية المصرية وفتح الطريق أمام أصوات جديدة مثل محمد منير وعمرو دياب. - أسس فرقة "المصريين" عام 1977، مقدماً هزة فنية بإدخال الهارموني والآلات الحديثة، مما ساهم في رسم ملامح مرحلة جديدة من الأغنية القصيرة والمكثفة. - ترك بصمة في الموسيقى التصويرية للسينما والدراما، مؤكداً على أهمية التجديد وتعددية التذوق الفني كجسر بين الماضي والمستقبل.

برحيل الموسيقي المصري هاني شنودة يوم أمس عن 83 عاماً، يفقد المشهد الموسيقي المصري أحد أبرز مجدديه وصنّاع تحوّلاته الحديثة. فمنذ ستينيات القرن الماضي، أسهم عازف الأورغ والمؤلف والملحن والموزع في تغيير شكل الأغنية المصرية، فاتحاً الطريق أمام أصوات مثل محمد منير وعمرو دياب، كما وضع الموسيقى التصويرية لعشرات الأفلام، تاركاً إرثاً جعل اسمه مرادفا لتحديث الموسيقى العربية، من دون التفريط في جذورها.

كان هاني شنودة المولود في مدينة طنطا في محافظة الغربية في 29 إبريل/نيسان عام 1943، بمثابة مهندس للصوت المصري الحديث. تشربت أذناه منذ الطفولة إيقاعات الحياة المصرية، وتناغمات الترانيم والموشحات والأغاني الشعبية التي تملأ فضاء مدينته. كان شغفه بالموسيقى جارفاً، ما دفعه إلى الالتحاق بكلية التربية الموسيقية ليتخرج عام 1966، ثم استكمل دراساته المتخصصة والأكاديمية في المعهد العالي للموسيقى (الكونسرفتوار).

هذا المزج المبكر بين الموهبة الفطرية والدراسة الأكاديمية، منحه فهماً عميقاً للقواعد الكلاسيكية، وفي الوقت نفسه، حرّره من قيودها. لم يكتفِ شنودة بما تعلمه داخل الجدران الأكاديمية، بل كان دائماً يبحث عن الصوت الآخر، ذلك الصوت الذي يعبّر عن جيل يطمح للتمرد على القوالب الطويلة التي سادت طوال حقبة كبار المطربين، باحثاً عن إيقاع أسرع يتناسب مع تطلعات الشباب في سبعينيات القرن العشرين.

تبلورت أفكار هاني شنودة التجديدية في عام 1977 عندما أسس فرقة "المصريين". كانت هذه الخطوة بمثابة هزّة فنية في المشهد الموسيقي. قبل "المصريين"، كانت الأغنية تعتمد غالباً على التخت الشرقي أو الأوركسترا التي تعزف اللحن نفسه في خط أحادي.

أما شنودة، فقد أدخل الهارموني وتعدد التصويت إلى صلب الأغنية، مستخدماً الآلات الحديثة مثل السنثسايزر (Synthesizer)، جنباً إلى جنب مع الإيقاعات الغربية مثل البوب والفانك، ولكن بلمسة مصرية. اختار اسم "المصريين" ليكون رسالة واضحة بأن التحديث والانفتاح على الأنماط الموسيقية لا يعنيان التخلي الهوية.

قدمت الفرقة أغاني مثل "ماشية السنيورة"، و"ما تحسبوش يا بنات"، التي اتسمت بكلمات بسيطة وعميقة كتبها شعراء مثل صلاح جاهين وعمر بطيشة، لترسم ملامح مرحلة جديدة من الأغنية القصيرة والمكثفة التي تلامس القلوب مباشرة، من دون مقدمات موسيقية طويلة.

امتدت إسهامات شنودة لتشمل اكتشاف ورعاية المواهب التي أصبحت لاحقاً أصوات مهمة في الغناء العربي؛ فهو الذي قدّم محمد منير إلى الساحة، مؤمناً بصوته النوبي الفريد الذي يختلف عن السائد آنذاك. لحن له ووزع أول ألبوماته "علموني عينيك"، ليخلق معه لغة موسيقية تدمج بين السلم الخماسي والجاز.

وفي إحدى حفلات فرقة "المصريين" في بورسعيد، التقى بشاب طموح يدعى عمرو دياب. رأى شنودة في دياب طاقة فنية هائلة وحضوراً مميزاً، فنصحه بالانتقال إلى القاهرة ودراسة الموسيقى، وكان عراباً لانطلاقته الأولى، ليصبح دياب في ما بعد أهم نجوم البوب في الشرق الأوسط.

إلى جانب الغناء، ترك هاني شنودة بصمة لا تمحى في عالم الموسيقى التصويرية للسينما والدراما المصرية. مع نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات، بدأ بتقديم رؤية موسيقية جديدة للأفلام، مبتعداً عن التوزيعات التقليدية التي كانت مجرد خلفية للأحداث، ليجعل من الموسيقى التصويرية بطلاً موازياً يعمق من الحالة الدرامية والنفسية للشخصيات. قدم ألحاناً لأكثر من 150 فيلماً، من أبرزها تعاونه في أفلام مثل "المشبوه"، و"الغول"، و"شمس الزناتي"، و"الحريف".

في "شمس الزناتي"، استطاع أن يخلق ثيمة ملحمية تتناسب مع طبيعة الفيلم، مستخدماً إيقاعات قوية وآلات نفخ تعكس أجواء المغامرة. وفي "المشبوه"، كانت موسيقاه تعبر عن المطاردة والصراع الداخلي للبطل. قدرته على التقاط الجوهر الدرامي للعمل السينمائي وتحويله إلى نوتات، جعلته من أهم مؤلفي الموسيقى التصويرية.

في مقابلة خاصة أُجريت مع "العربي الجديد" (16 أغسطس/آب 2024)، لخص الراحل فلسفته في التجديد المستمر وتعددية التذوق الفني. في تلك المقابلة، أكد شنودة أن الفن لا يمكن أن يتجمد في قالب واحد، وأن الجمود هو العدو الأول للإبداع. شدد على ضرورة أن تتنوع الأغنية في أشكالها وألوانها لتلبي احتياجات وأمزجة الجمهور المتغيرة، قائلاً إن تقديم الأغنية "بألف مذاق" يمثّل شرطاً أساسياً لاستمراريتها وحيويتها. تطرق إلى أهمية استيعاب الثقافات الموسيقية، مشيراً إلى أن دور المبدع هو أن يكون جسراً بين الماضي والمستقبل، وبين المحلي والعالمي.

كان يؤمن بأن التوزيع الموسيقي يشكّل إعادة قراءة للنص الموسيقي وإضفاء أبعاد جديدة عليه. هذا الانفتاح الفكري هو ما جعله يواكب مختلف الأجيال، من السبعينيات وحتى الألفية الجديدة، محتفظاً بروح الشاب المتمرد الباحث دائماً عن النغمة المفقودة والتوليفة السحرية التي تجمع بين العقل والوجدان في نسيج نغمي واحد.

وهنا، نشير إلى تجربته مع أغاني الأطفال، إذ قدم عدداً منها، وحرص على أن تضم ألبومات "المصريية" دائماً أغنية للطفل. في حديثه إلى "العربي الجديد"، علّق على هذه المسألة بقوله: "جاء ذلك من منطلق رغبتي في غرس فضائل مجتمعنا في نفوس الأطفال. مثلاً، مع أغنية مثل "وده مين؟ وده مين؟ الحاجة الحلوة اللي جبهلنا" لنيلي، يتعرف الطفل إلى كل من ساهم في صناعة التورتة ليكون مقدراً وممتناً له. وحين قدمنا أغنية "النورس" لمحمد ثروت، استهدفنا الترويج لمعنى الهمة والإرادة، وسعت أغنية مثل "اللعبة" لنيلي أيضاً إلى ترسيخ قيمة الصداقة".