"نيون"... تطبيق يُسوّق نفسه أداةً لكسب المال

- تطبيق "نيون موبايل" يَعِد المستخدمين بكسب مئات أو آلاف الدولارات سنوياً مقابل السماح له بالوصول إلى مكالماتهم وبيع البيانات لشركات الذكاء الاصطناعي، مما ساهم في صعوده إلى المرتبة الثانية في قسم الشبكات الاجتماعية بمتجر "آبل". - يدفع التطبيق 30 سنتاً للدقيقة عند الاتصال بمستخدمين آخرين، ويصل إلى 30 دولاراً يومياً كحد أقصى، مع تسجيل وبيع المكالمات لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي. - شروط "نيون" تمنح الشركة حقوقاً واسعة لاستغلال بيانات المستخدمين، مما يثير مخاوف حول الخصوصية، ويعكس تصنيفه العالي استعداد بعض المستخدمين لمقايضة خصوصيتهم.

يُسوّق تطبيق "نيون موبايل" نفسه أداةً لكسب المال، إذ يُتيح "مئات أو حتى آلاف الدولارات سنوياً"، لكن بشرط السماح له بالوصول إلى مكالماتك، وبيع البيانات لشركات الذكاء الاصطناعي. ويبدو أن هذه الفكرة تحقق نجاحاً، إذ يحتل التطبيق حالياً المرتبة الثانية في أميركا بقسم الشبكات الاجتماعية في متجر تطبيقات "آبل".

مال "نيون" مقابل بياناتك

يُشير موقع "نيون" الإلكتروني إلى أن الشركة تدفع 30 سنتاً للدقيقة عندما يتصل مستخدم التطبيق بمستخدمين آخرين للتطبيق ذاته، وما يصل إلى 30 دولاراً يومياً حدّاً أقصى عند إجراء مكالمات مع أي شخص آخر. ووفقاً لشروط "نيون"، يُمكن لتطبيق الشركة تسجيل مكالمات المستخدمين الواردة والصادرة. وتُباع هذه البيانات إلى "شركات الذكاء الاصطناعي"، وفقاً لشروط التطبيق، "لغرض تطوير وتدريب واختبار وتحسين نماذج التعلم الآلي وأدوات وأنظمة الذكاء الاصطناعي والتقنيات ذات الصلة".

كان التطبيق يحتل المرتبة 476 في فئة الشبكات الاجتماعية بمتجر التطبيقات الأميركي في 18 سبتمبر/أيلول، لكنه قفز الأربعاء إلى المركز الثاني ضمن قائمة أفضل تطبيقات التواصل الاجتماعي المجانية لأجهزة آيفون. كما احتل المركز السابع بين أفضل التطبيقات أو الألعاب صباح الأربعاء، والسادس بين أفضل التطبيقات.

شروط مشبوهة

تتضمن شروط استخدام "نيون" ترخيصاً واسع النطاق لبيانات مستخدميه، إذ يمنح نفسه "حقاً وترخيصاً عالمياً وحصرياً وغير قابل للإلغاء وقابلاً للنقل وخالياً من حقوق الملكية ومدفوعاً بالكامل (مع الحق في الترخيص من الباطن عبر مستويات متعددة) لبيع واستخدام واستضافة وتخزين ونقل وعرض تسجيلاتك علناً وأدائها علناً (بما في ذلك عن طريق البث الصوتي الرقمي) ونقلها إلى الجمهور وإعادة إنتاجها وتعديلها لغرض تنسيقها للعرض وإنشاء أعمال مشتقة وفقاً لما هو مصرح به في هذه الشروط، وتوزيع تسجيلاتك، كلياً أو جزئياً، بأي تنسيقات إعلامية وعبر أي قنوات إعلامية، سواء كانت معروفة حالياً أم ستُطوَّر لاحقاً". وهذا يترك مجالاً واسعاً للشركة لاستغلال بيانات المستخدمين بشكل أكبر مما تدعي.

ويرى موقع تك كرانتش التقني أن "وجود مثل هذا التطبيق والسماح به في متاجر التطبيقات دليل على مدى تغلغل الذكاء الاصطناعي في حياة المستخدمين ومجالات كانت تُعتبر في السابق خصوصية. في الوقت نفسه، يُعدّ تصنيفه العالي في متجر تطبيقات آبل دليلاً على وجود فئة من السوق تبدو مستعدة لمقايضة خصوصيتها بثمن بخس، بغض النظر عن التكلفة الأكبر التي قد تتكبدها أو يتحملها المجتمع".