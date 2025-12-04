"نينتندو" تطرح أحدث جزء من سلسلة "ميترويد" بعد انتظار ثماني سنوات

بعد انتظارٍ طويل دام أكثر من ثماني سنوات، تطرح "نينتندو" الخميس أحدث جزء من سلسلة ألعاب الخيال العلمي "ميترويد" (Metroid) على أجهزة "سويتش" (Switch)، بعد اضطرابات شابت عملية التطوير.

السلسلة المستوحاة من أفلام "إليين" (Alien) تروي، منذ عام 1986، قصة الصراع الدائر في الفضاء بين صائدة الجوائز ساموس آران وكائنات "ميترويدز" الفضائية. وكانت هذه السلسلة، التي تضم نحو خمسة عشر إصداراً، في البداية لعبة ثنائية الأبعاد تقوم على منصّات اللعب والاستكشاف، ثم تحوّلت عام 2002 إلى لعبة مغامرات مع إطلاق "ميترويد برايم" على جهاز "غايم كيوب" (GameCube).

وتنقل "ميترويد برايم 4: بيوند" (Metroid Prime 4: Beyond)، المتاحة على "سويتش 1" و"سويتش 2"، بطلتها إلى كوكب بعيد لاستكشافه سيراً على الأقدام أو عبر دراجة نارية. ويتعين على اللاعب شقّ طريقه عبر غابةٍ خضراء أو صحراء، مسلّحاً بدرع استشرافية ومدفع مُثبّت على ذراعه وقوى مختلفة تساعده على التقدّم، بينما يواجه عدداً كبيراً من الأعداء.

ومن جديد هذا الجزء الرابع، إمكانية استخدام وحدة تحكّم "سويتش 2" القابلة للفصل كـ"فأرة" كمبيوتر، ما يجعل التجربة أكثر متعة لدى من اعتادوا ألعاب إطلاق النار على الحاسوب.

وفي اليوم السابق لإصدارها، حصلت لعبة "ميترويد برايم 4: بيوند" على تقييم "إيجابي" بلغ 81 من 100 على موقع تجميع المراجعات ميتاكريتيك، استناداً إلى 71 مراجعة من صحف ومواقع متخصّصة.

وبعد الكشف عن اللعبة وسط ضجّة كبيرة في صيف عام 2017، أعلنت "نينتندو" مطلع عام 2019 أنّها اتخذت قراراً نادراً في مثل هذه المشاريع بإعادة تطوير "ميترويد برايم" من الصفر.

وأشار رئيس قسم التطوير في "نينتندو"، شينيا تاكاهاشي، في فيديو نشر على "يوتيوب" في يناير/ كانون الثاني 2019، أنّ النسخة الأولى لم تُلبِّ "المعايير التي نبحث عنها في جزء ثانٍ". ثم أوكلت شركة ألعاب الفيديو اليابانية العملاقة المشروع إلى أحد استوديوهاتها، وهو استوديوهات ريترو الأميركية، مطوّرة الأجزاء الثلاثة الأولى من "ميترويد برايم".

وبسبب غياب التحديثات لسنوات طويلة، أصبحت اللعبة واحدة من أكثر المشاريع غموضاً في قطاع الألعاب، تماماً مثل "هاف لايف 3" (Half-Life 3) من شركة فالف الأميركية، أو "بيوند غود آند إيفل 2" (Beyond Good & Evil 2) من "يوبيسوفت". وصدر جزء ثانٍ بعنوان "ميترويد دريد" (Metroid Dread)، وهو أقرب في أسلوبه إلى الألعاب الأصلية، على جهاز سويتش عام 2021.

