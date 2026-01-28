نيل يونغ يمنح الغرينلانديين وصولاً مجانياً إلى موسيقاه

- نيل يونغ يمنح سكان غرينلاند وصولاً مجانياً لأرشيفه الموسيقي والوثائقي لمدة عام، في خطوة تهدف لتخفيف التوترات السياسية مع الولايات المتحدة، معبراً عن أمله في أن تستمتع غرينلاند بموسيقاه كعرض سلام ومحبة. - يونغ ينتقد شركة أمازون بسبب دعمها للرئيس الأميركي، داعياً جمهوره لعدم استخدام المنصة وشراء أعماله من متاجر الموسيقى أو البحث عن بدائل رقمية، بعد سحب موسيقاه من "أمازون ميوزيك". - يستعد يونغ لجولة أوروبية تبدأ في يونيو 2024، بمشاركة إلفيس كوستيلو وفرقة "ذا إمبوسترز"، مع استمرار انتقاداته لسياسات الهجرة الأميركية.

قدّم المغنّي وكاتب الأغاني الأميركي-الكندي نيل يونغ لسكان غرينلاند وصولاً مجانياً إلى أرشيف أعماله الموسيقية والوثائقية لمدة عام، في خطوة رمزية قال إن هدفها "تخفيف التوتر غير المبرّر والتهديدات" التي واجهها سكان الإقليم على خلفية الجدل السياسي مع الولايات المتحدة.

وفي بيان نشره اليوم الثلاثاء عبر موقعه "نيل يونغ آركايفز" الذي يتيح وصولاً شاملاً إلى أرشيف أعماله المسجّلة والحية، كتب: "آمل أن تساعد موسيقاي في تخفيف بعض الضغوط والتهديدات غير المبرّرة التي تعيشونها من حكومتنا غير الشعبية والمؤقتة على الأرجح". وأضاف: "أتمنى بصدق أن تتمكنوا من الاستمتاع بكل موسيقاي في موطنكم الجميل غرينلاند بأعلى جودة ممكنة. هذا عرض سلام ومحبة. كل الموسيقى التي صنعتها خلال 62 عاماً هي لكم للاستماع. يمكنكم تجديد الاشتراك مجاناً طالما أنكم في غرينلاند. نأمل أن تحذو جهات أخرى حذونا".

ويأتي هذا الإعلان بعد تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 22 يناير/ كانون الثاني الحالي، عن تصريحاته السابقة بشأن "الحق والملكية والسيادة" على غرينلاند، قائلاً إنه توصل إلى "إطار اتفاق مستقبلي" مع الإقليم. كما سحب تهديده بفرض رسوم جمركية على ثماني دول أوروبية، عقب نشر حلف شمال الأطلسي قوات في المنطقة إثر تهديد ترامب بالسيطرة على الجزيرة القطبية بالقوة.

بالتوازي، جدّد يونغ (80 عاماً) موقفه المعارض لشركة أمازون، بسبب دعم مؤسسها جيف بيزوس للرئيس الأميركي. إذ تبرعت "أمازون" بمليون دولار لصندوق تنصيب ترامب عام 2024، فيما أعلن يونغ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عزمه سحب موسيقاه من منصة أمازون ميوزيك (مع استمرار بيع الأسطوانات والأقراص المدمجة). وكتب هذا الأسبوع: "أمازون مملوكة لملياردير داعم للرئيس. سياسات الرئيس الدولية ودعمه لوكالة الهجرة والجمارك تجعل من المستحيل بالنسبة لي تجاهل أفعاله. إذا كنتم تشعرون كما أشعر، أوصي بشدة بعدم استخدام أمازون". ودعا يونغ جمهوره إلى شراء أعماله من متاجر الموسيقى أو البحث عن بدائل رقمية لبث أعماله، رغم انتقاداته السابقة لمعظم منصات البث.

وكان قد سحب موسيقاه من "سبوتيفاي" عام 2022 احتجاجاً على برنامج جو روغان الذي اتهمه بنشر معلومات مضللة حول جائحة كوفيد-19، قبل أن يعود إلى المنصة عام 2024 بعد انتشار البرنامج على منصات أخرى مثل "أمازون" و"آبل" و"يوتيوب". وأشار يونغ إلى أن سحب أعماله من "أمازون ميوزيك" قد يضر بشركته المنتجة على المدى القصير، لكنه اعتبر أن "الرسالة التي يبعث بها واضحة ومهمة".

كذلك انتقد أخيراً سياسات الهجرة الأميركية، وكتب أن ترامب "يسعى إلى خلق عدم استقرار ليبقى في السلطة".

يستعد يونغ أيضاً لجولة أوروبية تنطلق في 17 يونيو/حزيران المقبل من المملكة المتحدة، بمشاركة إلفيس كوستيلو وفرقة "ذا إمبوسترز" في بعض المحطات.