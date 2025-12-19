"نيشان X" والمسايرة على حساب الحوار

- يعود نيشان ديرهارتيونيان ببرنامج "نيشان X" الذي يتميز بتقليل البذخ الإنتاجي، حيث يستضيف الفنانين في ديكور بسيط مع التركيز على تفاصيل حياتية وشخصية، مع الحفاظ على أسلوبه المجامل لضيوفه. - الحلقة الأولى مع نادين نسيب نجيم أظهرت نهج البرنامج المريح، مما يثير تساؤلات حول قدرة البرنامج على تقديم محتوى مميز في ظل الإنتاج المحدود والأزمات الاقتصادية في لبنان. - تراهن قناة الجديد على نيشان لجذب المشاهدين بفضل علاقاته مع فناني الصف الأول، رغم عدم تقديم البرنامج لجديد جوهري، إلا أن حضوره الشخصي قد يعزز نسب المشاهدة.

يعود مقدّم البرامج اللبناني نيشان ديرهارتيونيان إلى الشاشة عبر برنامج "نيشان X"، محاوراً مجموعة من الفنانين، في عودة تبدو للوهلة الأولى امتداداً لمسار مهني امتدّ ربع قرن في هذا النوع من البرامج. غير أنّ هذه العودة مختلفة، ومتخفّفة من البذخ الإنتاجي الذي طبع برامجه السابقة، والتي عُرفت بارتفاع كلفتها.

في ديكور بسيط يحاكي أجواء غرف التحقيق، يستقبل نيشان ضيوفه على طاولة حوار تحاول الخروج شكلياً عن القالب التقليدي الذي اعتاده المشاهد من المقدم التلفزيوني اللبناني. فلا تراتبية واضحة في الأسئلة، ولا استعادة نمطية لمسار الطفولة والبدايات، بل تركيز على تفاصيل حياتية وشخصية كانت، في زمن سابق، كفيلة بصناعة الحدث الإعلامي واحتلال عناوين الصحف والمجلات الفنية، قبل أن تصبح "الترندات" حكراً على منصّات التواصل الاجتماعي.

مع ذلك، لا يبدو نيشان وقد خرج فعلياً من عباءة المحاور المجامل لضيوفه. بل لعلّ هذا الميل إلى المجاملة يبدو أكثر حضوراً في "نيشان X"، خصوصاً أن استضافة الفنانين تتمّ داخل استديوهات قناة الجديد اللبنانية من دون مقابل مادي، ما يفرض إيقاعاً حذراً على طبيعة الأسئلة وحدّتها.

الحلقة الأولى التي استضافت الممثلة نادين نسيب نجيم قدّمت نموذجاً واضحاً لهذا المسار. بدا الحوار أقرب إلى مساحة مريحة لإعادة الظهور الإعلامي بعد غياب نسبي عن المقابلات، في ظل انشغال نجيم بتصوير مسلسل "ممكن" إلى جانب ظافر العابدين، ومن إخراج أمين درّة. الأسئلة محسوبة الإيقاع، بعيدة عن أي توتير حقيقي، حتى بدا المشهد، على الرغم من الديكور الذي يوحي بالاستجواب، أقرب إلى جلسة متفاهم عليها مسبقاً. هنا، ينعكس التقشّف الإنتاجي ليس فقط على الشكل، بل أيضاً على مضمون الحوار وقدرته على كسر المألوف.

هذا الضعف في التنفيذ يطرح علامات استفهام، ولا سيما أن البرنامج من إخراج وليد ناصيف، صاحب خبرة تتجاوز عشرين عاماً في هذا النوع من الأعمال، بعضها أُنجز بالشراكة مع نيشان نفسه. غير أنّ الخبرة الإخراجية وحدها لا تبدو كافية لتعويض إنتاج محدود لا تتجاوز كلفته بضعة آلاف من الدولارات، في ظل أزمات اقتصادية خانقة تلقي بثقلها على الإعلام المرئي في لبنان، وتمتدّ آثارها إلى مجمل الإنتاج التلفزيوني العربي.

في هذا السياق، تعود قناة الجديد إلى الرهان على نيشان، لا بوصفه صانع جدل كما في تجارب سابقة، بل كاسم جماهيري قادر على استقطاب المشاهدين عبر شبكة علاقاته مع فناني "الصفّ الأول" الذين يفضّل كثير منهم الظهور معه بحكم الصداقة والارتياح، وتفضّلهم القناة بدورها على حساب أسماء أخرى تحكمها اعتبارات المصالح والأجندات الضيّقة في المشهد التلفزيوني.

من حيث المنافسة، يدخل "نيشان X" سباق البرامج الأسبوعية مساء كل ثلاثاء، في مواجهة هشام حداد في "كتير هالقد" على شاشة "إم تي في" (MTV)، ورودولف هلال في "المسار" على شاشة "إل بي سي آي" (LBCI). وعلى الرغم من أنّ البرنامج لا يقدّم جديداً جوهرياً على مستوى الشكل أو المضمون، فإنّ الحضور الشخصي لنيشان قد يرجّح كفّته على صعيد نسب المشاهدة، ولا سيما في ظل ملاحظات متزايدة حول استهلاك بعض البرامج المنافسة لأفكارها وتكرارها على مدى سنوات.

يستقبل في الحلقات المقبلة الممثلة ماغي بو غصن، على أن يخصّص حلقة للممثل السوري جمال سليمان، في استمرار لرهان البرنامج على أسماء معروفة جماهيرياً. غير أنّ السؤال يبقى مطروحاً حول قدرة "نيشان X" على تجاوز كونه عودة محسوبة بأدوات أقلّ كلفة، إلى مساحة حوارية قادرة فعلاً على تقديم إضافة نوعية إلى مشهد البرامج الحوارية في لبنان.