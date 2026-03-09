رصد كثير من الناس في هولندا وبلجيكا وألمانيا كرة نارية في السماء عند الغسق يوم الأحد. وتلقت الشرطة في دول أوروبية مختلفة العديد من الاتصالات، إذ أبلغ أشخاص عن كل شيء، بدءاً من صاروخ وصولاً إلى طائرة تتحطم. ووفقاً للخبراء، كان الجسم في الواقع نيزكاً، وقد سقط بعض شظاياه في ألمانيا، حيث تسببت في إلحاق أضرار بأسطح منازل عدة.

وصرح متحدث باسم الشرطة لهيئة البث الإخباري العامة في هولندا (NOS) بأن غرف التحكم التابعة للشرطة في مختلف أنحاء البلاد تلقّت بلاغات عن الكرة النارية الطائرة. واختلفت المشاهدات تبعاً للموقع. فقد اعتقد بعض الناس أنه صاروخ، وربما يعود ذلك الاعتقاد إلى الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط. بينما أبلغ آخرون عن نيزك. وفي مدينة ليليستاد، تلقت الشرطة بلاغات عدة عن تحطم طائرة.

وتحدث يوست هارتمان من مجموعة عمل النيازك في هولندا وخبير الفضاء روب فان دن بيرغ للقناة عن أن الكرة النارية كانت على الأرجح نيزكاً، وهو قطعة من الصخور أو المعادن القادمة من الفضاء.

وتنتشر مقاطع فيديو للكرة النارية على وسائل التواصل الاجتماعي، وتُظهر المقاطع انفجاراً. ووفقاً لهارتمان، فإن ذلك يحدث عندما يدخل الحطام الفضائي إلى الغلاف الجوي. وأضاف لقناة NOS: "هناك عشرات الشهب العادية كل ليلة. يمكنك رؤيتها في ليلة صافية. تضيء الشهب ثم تختفي بعد بضع ثوانٍ. لكن إذا دخل جسم بحجم طوبة أو كرة قدم إلى الغلاف الجوي بسرعة عالية، فإن تلك القطعة من الحطام قد تتفكك". وأوضح فان دن بيرغ أن المادة الدقيقة لا يمكن تحديدها إلا بعد العثور عليها على الأرض. وتابع: "لا يمكن التأكد إذا كان نيزكاً إلا بعد العثور عليه. كما أن قطعة من قمر صناعي متحطم قد تترك أثراً ضوئياً مشابهاً". والنيزك هو صخرة طبيعية من الفضاء، لكن لا يمكن التأكد من ذلك.

وأفادت الشرطة الألمانية بأن شظايا نيزك سقطت في ولاية راينلاند بالاتينات غربي ألمانيا. وتحدثت وسائل إعلام محلية أن أسطح منازل تضررت في منطقة هونزروك وجبال إيفل ومدينة كوبلنتس.

وتلقت الشرطة بلاغات عن وقوع أضرار في مدينة كوبلنتس والمناطق المجاورة قرابة الساعة السابعة مساءً (18:00 بتوقيت غرينتش). وأوضح متحدث باسم الشرطة: "نحو الساعة السابعة من مساء اليوم، اصطدم جرم سماوي مشتعل بسطح مبنى سكني في منطقة غولس بمدينة كوبلنتس، ولم يُصب أحد بأذى". وأضاف: "وفق المعلومات المتوافرة لدينا، لم يعد هناك أي خطر".

كذلك تداول كثيرون صوراً ومقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي من ولايات شمال الراين وستفاليا، وهسن، وراينلاند بالاتينات، وسارلاند، وبادن فورتمبيرغ. وأفاد بعض الشهود بأنهم رأوا "قذيفة مضيئة ساطعة مع وميض ناري قصير"، أو "كرة نارية في السماء"، بحسب ما ذكرته الشرطة في مدينة كايزرسلاوترن.