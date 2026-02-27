"نوفيل فاغ" و"لاتاشمان" يتصدّران الفائزين بجوائز سيزار الفرنسية

- في حفل توزيع جوائز سيزار السينمائية الفرنسية الـ51، فاز فيلم "نوفيل فاغ" للمخرج ريتشارد لينكلاتر بجائزة أفضل مخرج وثلاث جوائز أخرى، بينما حصد فيلم "لاتاشمان" للمخرجة كارين تارديو جائزة أفضل فيلم وجائزتين إضافيتين. - تم تكريم الممثل الأميركي جيم كاري بجائزة سيزار فخرية، وعبّر المشاركون عن تضامنهم مع الشعب الإيراني، حيث ارتدى بعضهم شارات تضامن، وكرّمت الممثلة غولشيفته فرحاني الشعب الإيراني. - من بين الفائزين البارزين: لوران لافيت كأفضل ممثل، ليا دروكر كأفضل ممثلة، وفيلم "وان باتل أفتر أناذر" كأفضل فيلم أجنبي.

تصدّر فيلما "نوفيل فاغ" و"لاتاشمان" الفائزان في حفل توزيع جوائز سيزار السينمائية الفرنسية في دورتها الـ51، التي أقيمت أمس الخميس، في قاعة أولمبيا في باريس. وفاز المخرج ريتشارد لينكلاتر بجائزة أفضل مخرج عن فيلمه "نوفيل فاغ" الذي حاز ثلاث جوائز أخرى. فيما فاز "لاتاشمان" للمخرجة كارين تارديو بجائزة أفضل فيلم وجائزتين أخريين. كذلك، شهد الحفل تكريم الممثل الأميركي جيم كاري بجائزة سيزار فخرية تقديراً لمسيرته التمثيلية الحافلة والمتنوّعة.

وحرصت رئيسة "سيزار" كاميّ كوتان على إهداء الدورة الجديدة إلى "جميع الشعوب التي تناضل في العالم من أجل الحرية"، في وقت وضع بعض المشاركين في الحفل شارة تعبّر عن التضامن مع الشعب الإيراني، عند مرورهم على السجادة الحمراء.

وكرّمت الممثلة الفرنسية الإيرانية غولشيفته فرحاني، التي قدّمت جائزة أفضل سيناريو أصلي، وهي ترتدي اللون الأسود بالكامل. ووجّهت فرحاني تحيةً إلى "الشعب الإيراني الذي يناضل منذ عقود من أجل حريته، وهو أعزل ووحيد غالباً، مسلّحاً بشجاعته وبثقافة تعدّ من بين الأقدم في العالم". كذلك، عبّرت فيمالا بونس وبيار لوتان عن "تضامنهما مع الشعب الإيراني" خلال تسلّمهما جائزتي أفضل ممثلة مساعدة وأفضل ممثل مساعد.

كما حضر الحفل المخرج الإيراني جعفر بناهي المحكوم عليه بالسجن لمدة عام في بلاده، بعد ترشيح فيلمه "إت واز جست آن أكسيدنت" (مجرد حادث)، لنيل جائزة سيزار عن أفضل فيلم طويل.

وهنا قائمة بأبرز الفائزين بجوائز الدورة 51 من جوائز سيزار:

أفضل فيلم: "لاتاشمان" للمخرجة كارين تاردييو

أفضل مخرج: ريتشارد لينكلاتر عن فيلم "نوفيل فاغ"

أفضل ممثل: لوران لافيت عن فيلم "ذا ريتشِست وومان إن ذا وورلد"

أفضل ممثلة: ليا دروكر عن فيلم "كاز 137"

أفضل سيناريو أصلي: فرانك دوبوسك وسارة كامينسكي عن فيلم "هاو تو ميك أ كيلينغ"

أفضل سيناريو مقتبس: كارين تاردييو ورافاييل موسافير وأنييس فوفر عن فيلم "لاتاشمان".

أفضل ممثلة مساعدة: فيمالا بونس عن فيلم "لاتاشمان"

أفضل ممثل مساعد: بيير لوتان عن فيلم "ذا سترينجر"

أفضل موهبة نسائية: ناديا ميليتي عن فيلم "ذا ليتل سيستر"

أفضل موهبة رجالية: ثيودور بيلران عن فيلم "نينو"

أفضل فيلم أوّل: "نينو" للمخرجة بولين لوكيه

أفضل فيلم أجنبي: "وان باتل أفتر أناذر" للمخرج بول توماس أندرسون

أفضل فيلم رسوم متحركة طويل: "أركو" للمخرج أوغو بيانفونو

أفضل تصوير سينمائي: دافيد شامبيل عن فيلم "نوفيل فاغ"

أفضل موسيقى أصلية: أرنو تولون عن فيلم "أركو"

أفضل مونتاج: كاترين شوارتز عن فيلم "نوفيل فاغ"

(العربي الجديد، فرانس برس)