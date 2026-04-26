"نوسكرول"... تطبيق يتصفح الإنترنت نيابةً عنك ويرسل لك ما يستحق

طوّرت شركة ناشئة تطبيق ذكاء اصطناعي جديداً يتولى تصفّح مواقع الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي نيابةً عن المستخدم، ويرسل إليه رسالةً نصيةً عندما يعثر أثناء التصفّح على محتوى يستحق القراءة أو المشاهدة. وتُروّج شركة نوسكرول (NoScroll) لتطبيقها بشعار "لا منشورات كثيرة... لا إرهاق عقلي لا غضب... فقط إشارة"، في إشارة إلى أن التطبيق يوفّر على المستخدم عناء تصفّح كمياتٍ كبيرةٍ من المحتوى المنشور للعثور على ما يهمّه.

وذكر موقع "تك كرانش" المتخصّص في شؤون التكنولوجيا أن فكرة التطبيق تقوم على مبدأ بسيط، يتمثّل في تصفّح الإنترنت بدلاً من المستخدم، مع تنفيذ عملياتٍ معقّدةٍ في الخلفية لإنجاز هذه المهمة.

وأوضح ناداف هولاندر، الرئيس التنفيذي السابق لقطاع التكنولوجيا في شركة أوبن سي (OpenSea)، أنه بعد بيع شركته الناشئة في مجال التمويل اللامركزي عام 2022، كان يقضي وقتاً طويلاً على منصة إكس يتصفّح كماً كبيراً من المحتوى غير المهم بحثاً عمّا يستحق الاهتمام، ما دفعه إلى تطوير تطبيق "نوسكرول"، وأضاف أن منصة إكس مسلّية وغنية بالمعلومات مقارنةً بوسائل الإعلام التقليدية، لكنّها "سامة ثقافياً" ومزعجة في الاستخدام، مشبّهاً إياها بالوجبات السريعة، إذ يشعر المستخدم بعدها "بعدم الرضا".

وأشار إلى أنه أراد التوقف عن استخدام "إكس" من دون أن يفوته أي خبرٍ أو محتوى مهم، لذلك طوّر التطبيق وأتاحه للجمهور قبل أيامٍ قليلة.

ولاستخدام التطبيق، يحتاج المستخدم إلى ربطه بحسابه على "إكس"، ما يتيح له جمع معلوماتٍ حول اهتماماته، ومواقعه المفضلة، والحسابات والمنشورات التي يتابعها. ويعتمد التطبيق على مجموعةٍ متنوعةٍ من نماذج الذكاء الاصطناعي الجاهزة، تعمل على بنيةٍ تحتيةٍ خاصة بالشركة، وقد جرى تخصيصها عبر توجيهاتٍ متعددة تمنح التطبيق أسلوباً خاصاً في التفاعل مع المستخدم.

ويمكن للمستخدم التواصل مع وكيل الذكاء الاصطناعي المشغّل للتطبيق باستخدام اللغة الطبيعية، وإخباره بنوع الأخبار أو المواضيع التي يرغب في متابعتها، إلى جانب ما لا يهمه، ليقوم التطبيق بعد ذلك بإعداد ملخصاتٍ مخصّصةٍ لمحتوى المنصات والمواقع التي يتابعها.

وفي الوقت نفسه، يجمع التطبيق معلوماته من مصادر أخرى إلى جانب "إكس"، بما في ذلك مواقع الأخبار والمدونات ومنصات "ريديت" (Reddit) و"هاكر نيوز" (Hacker News) و"سبستاك" (Substack) وغيرها، كما يمكنه الوصول إلى مصادر إضافية مثل الأبحاث العلمية والمواقع السياسية المحلية، مع إتاحة خيار توصية المستخدم بمصادر محدّدة للتحقق من المعلومات.

(أسوشييتد برس)