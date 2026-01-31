- أثار عقد "كابجيميني" مع وكالة ICE الأميركية غضباً في فرنسا، حيث يتضمن تعقّب المستهدفين بالترحيل مع مكافآت للنجاح، مما أثار مخاوف من انتهاك حقوق الإنسان. - كشفت تقارير عن عقود متعددة لـ"كابجيميني" مع ICE، بما في ذلك إدارة خط ساخن لضحايا الجرائم، ودعت نقابة "سي جي تي" لوقف التعاون، معتبرةً أنه يتعارض مع قيم الشركة. - طالب مسؤولون فرنسيون بمزيد من الشفافية من "كابجيميني"، مؤكدين على أهمية احترام حقوق الإنسان في العقود الدولية وتحمل فرنسا مسؤولياتها.

طالب مشرّعون فرنسيون بتوضيحاتٍ عقب توقيع إحدى أكبر شركات التكنولوجيا في البلاد عقداً بملايين الدولارات لمساعدة "وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية" (ICE) في تعقّب المهاجرين وطردهم، وأثار الكشف عن موافقة شركة تابعة لـ"كابجيميني" (Capgemini)، وهي شركة خدمات رقمية متعددة الجنسيات مُدرجة في بورصة باريس، على تقديم خدمات "تعقّب الأشخاص" (Skip Tracing)، وهي تقنية لتحديد مواقع الأشخاص المستهدفين، مع مكافآت ضخمة في حال النجاح، موجةَ غضبٍ عارمة في فرنسا.

ويدعو وزراء ونواب إلى مزيدٍ من الشفافية بشأن العقود التي قد تنتهك حقوق الإنسان. وتواجه وكالة (ICE) حالياً ضغوطاً شديدة بعد أن قتل عناصرها مواطنَين أميركيَّين بالرصاص في ولاية مينيسوتا هذا الشهر. ومن جانبها، أقرت "كابجيميني" بأن فرعها في الولايات المتحدة "كابجيميني غروب سوليوشنز" (Capgemini Group Solutions-CGS) قد وقّع عقداً مع الوكالة الأميركية في ديسمبر/كانون الأول، لكنها أوضحت أنه لم يدخل حيّز التنفيذ بعد.

وكشف "مرصد الشركات متعددة الجنسيات" (Observatoire des Multinationales)، وهو جهة رقابية، أن شركة (CGS) قد أبرمت صفقة بقيمة 4.8 ملايين دولار مع مكتب الامتثال للاحتجاز والترحيل التابع لوكالة (ICE) مقابل "خدمات التحقيق وفحص الخلفيات الشخصية"، وتنص الوثيقة على أن الشركة ستقدم "خدمات تعقّب الأشخاص لعمليات الإنفاذ والترحيل"، مع مكافآت تصل إلى 365 مليون دولار مقابل النجاح في تحديد هويات الأجانب وتحديد مواقعهم.

وقالت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، كاثرين فوتران: "إنّ عقود المجموعات الفرنسية تستحق فحصاً دقيقاً"، مضيفةً: "احترام حقوق الإنسان قضيةٌ جوهرية". ومن جهته، رأى هادرين كلوويه، النائب عن حزب فرنسا الأبية (La France Insoumise) اليساري: "لقد حان الوقت لفرنسا أن تتحمل مسؤولياتها. الشركات الفرنسية الخاصة تتعاون مع وكالة ICE، ونحن لا نقبل بهذا". أما وزير الاقتصاد رولان ليسكور، فأفاد أمام الجمعية الوطنية بأنه حثّ "كابجيميني على توضيح أنشطتها وسياستها بشفافية تامة، والتساؤل عن طبيعة هذه الأنشطة".

وتأسست "كابجيميني" عام 1967، وتوظّف 350 ألف شخص حول العالم. وتُظهر الأبحاث في الوثائق المتاحة علناً أن لديها 13 عقداً سارياً مع وكالة (ICE)، يتضمن أحدها إدارة خط ساخن لضحايا الجرائم التي يرتكبها أجانب.

وذكرت صفحة على موقع الشركة، حُذفت لاحقاً، أنها تعمل "بشكلٍ وثيق" مع عمليات الترحيل التابعة للوكالة لتقليل التأخيرات وتكاليف الطرد. ونشر "مرصد الشركات متعددة الجنسيات" لقطة شاشة تتباهى فيها "كابجيميني" بدورها في "عمليات الإنفاذ والترحيل". وجاء في النص: "استفادت كابجيميني من أفضل ممارسات سلسلة التوريد لمساعدة مكتب عمليات الإنفاذ والترحيل (ERO-Enforcement and Removal Operations) على أن يصبح أكثر كفاءة، ويعمل فريق كابجيميني بشكلٍ وثيق مع المكتب لمساعدته على تقليل الوقت والتكلفة اللازمين لترحيل جميع الأجانب غير الشرعيين القابلين للترحيل من الولايات المتحدة".

ودعت نقابة "سي جي تي" (CGT) في "كابجيميني" إلى الوقف الفوري لكل أشكال التعاون مع الوكالة الأميركية، وذكر متحدث باسم النقابة: "هذه الشراكات لا تتعارض مع القيم التي تتبناها كابجيميني فحسب، بل تجعل مجموعتنا شريكاً فاعلاً في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

وفي رسالة بريد إلكتروني أُرسلت إلى الموظفين، أقر المدير التنفيذي للشركة، ماتيو دوغادوس، بأن عقد الوكالة أثار "أسئلة مشروعة"، لكنه أوضح أن الشركة في باريس لم تكتشف طبيعة العقد إلا مؤخراً، ولم تتمكن من الحصول على تفاصيل العمليات الفنية لفرعها الأميركي "وفقاً للوائح التنظيمية في الولايات المتحدة"، وكتب دوغادوس: "في هذه المرحلة، لا يجري تنفيذ العقد لأنه موضوع استئناف"، فيما أكد الوزير ليسكور أنه تواصل مع الشركة للتعبير عن قلقه، مبيناً أن تبريراتها "لم تكن كافية".