"نهاية" للمخرج الفلسطيني ورد كيّال ينال جائزة في مهرجان وارسو

نال الفيلم الفلسطيني القصير "نهاية" للمخرج ورد كيّال الجائزة الكبرى للأفلام القصيرة خلال عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان وارسو السينمائي الذي اختتم مساء أمس الأحد.

ويتطرّق الفيلم إلى حالة العجز والتقصير التي تسيطر على الفلسطينيين الموجودين خارج غزة في ظلّ الإبادة الإسرائيلية التي امتدت لعامين ضد القطاع، وذلك من خلال تتبع رجلٍ يمشي وحيداً، محاولاً إشعال سيجارته دون جدوى بسبب المطر والرياح، في شوارع حيفا الخالية من المارة، حين يقترب منه فجأة رجل غريب ليعرض عليه المساعدة.

وصوّر "نهاية" في مدينة حيفا في لقطة واحدة طويلة، وهو ما شكّل تحدياً فنياً وتقنياً كبيراً، علماً أنه من بطولة الممثل الفلسطيني زياد بكري.

وخلال استلامه الجائزة في العاصمة البولندية وارسو، قال ورد كيّال: "شكراً للجنة التحكيم. ربما انتهت الحرب في غزة، لكن الإبادة الجماعية لم تنتهِ". أضاف: "لا تزال غزة تحت الحصار. المساعدات الإنسانية ممنوعة. لا طعام ولا ماء ولا مدارس ولا مستشفيات ولا منازل في غزة. سينام أهل غزة تحت المطر 30 عاماً، وكلنا نعلم أن إسرائيل ستعود إلى الحرب. لهذا السبب يجب ألا نترك غزة وحدها في هذا الوقت".

وسبق أن عرض ورد كيّال فيلمه القصير الأول "حمزة: أطارد شبحاً يطاردني" لأوّل مرة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في العام 2022، قبل أن يشارك في عدد من المهرجانات العالمية المختلفة. في الوقت الحالي، يكتب المخرج الفلسطيني فيلمه الروائي الطويل الأول، ويعمل على فيلمه القصير الثالث.